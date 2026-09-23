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'Quero deixar minha marca' - Bruno Guimaraes revela objetivo de título com o Arsenal antes de retorno dos sonhos ao Brasil
Ganhar títulos no Emirates continua sendo a prioridade
O meio-campista de 28 anos começou muito bem desde sua badalada mudança de St James' Park, mas recentemente parou por um momento para responder a perguntas de longo prazo sobre onde sua carreira pode terminar. Embora o apelo de seu país natal siga forte, Guimaraes deixou claro que seu futuro imediato está firmemente enraizado no norte de Londres. Falando enquanto estava com a seleção brasileira, a estrela combativa admitiu que um retorno ao futebol sul-americano é algo que imagina para o fim da carreira, embora tenha tratado de ponderar esses comentários ao enfatizar seu compromisso atual com o Arsenal e sua busca pelo domínio da Premier League.
"Sim, eu gostaria de voltar ao Brasil, para jogar por Vasco [da Gama] ou Athletico [Paranaense], times pelos quais tenho muita gratidão. Mas, para ser sincero, não estou pensando nisso agora. Acabei de chegar ao Arsenal, então estou muito focado. Quero ganhar um campeonato lá, quero jogar, quero deixar minha marca com essa nova camisa. Mas, no fim das contas, o futuro pertence a Deus", disse Guimaraes.
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Fazendo história em Tyneside
Deixar o Nordeste não foi uma decisão fácil para Guimaraes, que havia se consolidado como uma figura lendária no Newcastle. Durante sua passagem por Tyneside, ele se tornou um símbolo da retomada do clube sob a nova gestão e ajudou a encerrar o longo jejum de títulos. Ao refletir sobre seu período no Nordeste, o brasileiro expressou enorme orgulho pelo que conquistou, especialmente por encerrar a longa espera do clube por um grande troféu. Ele acredita que era o momento certo para uma mudança de ares, apesar do apego emocional que ainda sente por seu ex-clube.
"O Newcastle é um clube onde tenho uma história muito bonita. Fui o primeiro capitão a conquistar um título lá depois de 70 anos, junto com meus companheiros de equipe, então deixamos nossa marca na história do clube. Eu já estava no clube havia quase 5 anos, senti por dentro que precisava de um novo desafio, estava pronto para isso e sou muito grato ao clube por tudo o que ele me deu", explicou Guimaraes.
Pronto para um novo desafio
Sua ida para o Arsenal representa um salto significativo em termos de expectativa, já que ele se junta a uma equipe que atualmente reina como campeã da Premier League e busca manter seu lugar no topo da pirâmide do futebol inglês. O meio-campista reconheceu que, embora estivesse pronto para um novo começo, sempre vai valorizar o legado que deixou em St James' Park e a conexão que construiu com os torcedores do Newcastle.
"Agora, começando minha trajetória no Arsenal, começando bem, começando com o pé direito. Uma nova responsabilidade, que eu realmente queria assumir. Tenho que focar, porque deixar uma rotina com a qual eu já estava acostumado no clube e começar outra exige um pouco de tempo, um pouco de adaptação, mas acho que estou indo bem. Estou muito feliz e animado com os novos desafios."
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Próxima agenda com o Brasil
Guimaraes e seu companheiro de clube Gabriel Magalhaes enfrentaram uma viagem árdua para se juntar à seleção brasileira na Austrália. A tarefa imediata envolve dois amistosos contra a Austrália na sexta-feira, 25 de setembro, em Townsville, e em Brisbane quatro dias depois, antes de seguir para a Índia para o confronto final em 3 de outubro contra a seleção local, em Calcutá. Para Guimaraes, essas partidas significam mais do que apenas resultados; tratam-se de estabelecer a cultura que levará o Brasil adiante.
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