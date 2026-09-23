O meio-campista de 28 anos começou muito bem desde sua badalada mudança de St James' Park, mas recentemente parou por um momento para responder a perguntas de longo prazo sobre onde sua carreira pode terminar. Embora o apelo de seu país natal siga forte, Guimaraes deixou claro que seu futuro imediato está firmemente enraizado no norte de Londres. Falando enquanto estava com a seleção brasileira, a estrela combativa admitiu que um retorno ao futebol sul-americano é algo que imagina para o fim da carreira, embora tenha tratado de ponderar esses comentários ao enfatizar seu compromisso atual com o Arsenal e sua busca pelo domínio da Premier League.

"Sim, eu gostaria de voltar ao Brasil, para jogar por Vasco [da Gama] ou Athletico [Paranaense], times pelos quais tenho muita gratidão. Mas, para ser sincero, não estou pensando nisso agora. Acabei de chegar ao Arsenal, então estou muito focado. Quero ganhar um campeonato lá, quero jogar, quero deixar minha marca com essa nova camisa. Mas, no fim das contas, o futuro pertence a Deus", disse Guimaraes.