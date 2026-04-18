"Quero ajudá-los" – Roberto De Zerbi afirma que o Tottenham precisa "mudar de mentalidade", enquanto o técnico destaca os pontos positivos apesar do tropeço no final da partida contra o Brighton

O técnico do Tottenham insiste que uma mudança de mentalidade é fundamental para sair da zona de rebaixamento, depois que um empate por 2 a 2 no final da partida contra o Brighton deixou o time a um ponto da zona de segurança. A pressão aumenta, já que os rivais West Ham e Nottingham Forest podem ampliar a diferença para quatro e cinco pontos, respectivamente, caso vençam neste fim de semana. Apesar da melhora no desempenho, esses resultados mantêm o Tottenham firmemente na briga contra o rebaixamento.

“Lamento pelo resultado, pelos jogadores, porque eles estão sofrendo demais”, disse De Zerbi à Sky Sports. “Hoje merecíamos vencer o jogo contra um grande Brighton. Parabéns pelo estilo deles, pelo nível dos jogadores e por tudo. Não podíamos ter levado aquele gol do Rutter. Eu disse para serem fortes, para me seguirem de novo e de novo, porque quero ajudá-los. Eles podem mudar a mentalidade, porque essa é a parte mais importante. Agora é muito fácil pensar negativo, mas temos que nos concentrar neste desempenho e trabalhar para encontrar a condição de vencer novamente.”