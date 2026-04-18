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"Quero ajudá-los" – Roberto De Zerbi afirma que o Tottenham precisa "mudar de mentalidade", enquanto o técnico destaca os pontos positivos apesar do tropeço no final da partida contra o Brighton
De Zerbi exige uma mudança de mentalidade
O técnico do Tottenham insiste que uma mudança de mentalidade é fundamental para sair da zona de rebaixamento, depois que um empate por 2 a 2 no final da partida contra o Brighton deixou o time a um ponto da zona de segurança. A pressão aumenta, já que os rivais West Ham e Nottingham Forest podem ampliar a diferença para quatro e cinco pontos, respectivamente, caso vençam neste fim de semana. Apesar da melhora no desempenho, esses resultados mantêm o Tottenham firmemente na briga contra o rebaixamento.
“Lamento pelo resultado, pelos jogadores, porque eles estão sofrendo demais”, disse De Zerbi à Sky Sports. “Hoje merecíamos vencer o jogo contra um grande Brighton. Parabéns pelo estilo deles, pelo nível dos jogadores e por tudo. Não podíamos ter levado aquele gol do Rutter. Eu disse para serem fortes, para me seguirem de novo e de novo, porque quero ajudá-los. Eles podem mudar a mentalidade, porque essa é a parte mais importante. Agora é muito fácil pensar negativo, mas temos que nos concentrar neste desempenho e trabalhar para encontrar a condição de vencer novamente.”
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Aspetos positivos em meio à luta contra o rebaixamento
Apesar de uma sequência desanimadora de 15 jogos sem vitórias, que remonta a dezembro, De Zerbi continua otimista quanto à permanência na divisão após a exibição corajosa de sua equipe contra o Brighton. O italiano elogiou seus jogadores por terem enfrentado de igual para igual os Seagulls, que disputam uma vaga nas competições europeias, e viu “garra” suficiente para acreditar que ainda podem evitar o rebaixamento.
“Estou otimista, mas tenho orgulho dos meus jogadores. Eles fizeram uma partida fantástica, com personalidade e garra”, acrescentou De Zerbi. “Temos que ser mais fortes do que este resultado, temos que seguir em frente, nos preparar para o próximo jogo e tentar vencer o Wolves. Se forem fortes como hoje, acho que podemos competir novamente. Hoje, vi sinais, vi garra, personalidade, qualidades, organização com e sem a bola. Tudo para alcançarmos nosso objetivo.”
Não há espaço para negatividade no Spurs
Antes da difícil viagem a Molineux para enfrentar o Wolves, De Zerbi exigiu de seu elenco uma mentalidade vencedora inabalável. O confronto é crucial para o Wolves, que ocupa a última posição na tabela e escapou do rebaixamento imediato graças ao empate do Spurs com o Brighton, mas cairá para a Championship pela primeira vez desde 2018 se o West Ham evitar a derrota contra o Palace. Com a permanência do adversário em jogo, De Zerbi não deixa margem para complacência.
“Temos que melhorar muitas coisas. O mais importante é manter essa mentalidade, e eu disse aos jogadores para virem na tarde de segunda-feira com a mesma atitude que demonstraram hoje. Não quero trabalhar com pessoas tristes, com pessoas negativas. Eles têm que acreditar em mim. Se estou aqui, é porque estou otimista quanto à permanência na Premier League na próxima temporada. Estou otimista porque conheço meus jogadores, conheço suas qualidades. Conheço-os como pessoas e acredito neles”, concluiu o técnico.
- AFP
Atmosfera x realidade
Apesar de ocupar a 18ª posição, a atmosfera eletrizante durante a estreia em casa de De Zerbi foi um destaque para o técnico. Em um jogo emocionante e disputado, gols de Pedro Porro e Xavi Simons colocaram o Spurs na frente por duas vezes, mas o Brighton respondeu com Kaoru Mitoma e um gol de empate de Georginio Rutter no final da partida. Embora o empate tenha impedido o Spurs de subir para a 16ª posição, o apoio apaixonado da torcida refletiu mais um confronto entre os quatro primeiros do que uma batalha contra o rebaixamento.
“Sei que estamos lutando para permanecer na Premier League. É um momento muito difícil. Mas temos sorte, todos nós, de trabalhar neste clube com esses torcedores, porque hoje a atmosfera foi incrível”, comentou De Zerbi. “Daria para pensar que estamos lutando pela Liga dos Campeões, e não contra o rebaixamento. Até o fim, vamos lutar em todos os jogos e dar o nosso melhor. Se formos capazes de dar o nosso melhor, ainda não está tudo perdido.”