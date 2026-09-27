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'Quero ajudá-lo!' - João Félix mira papel icônico na busca de Cristiano Ronaldo pelos 1.000 gols
A corrida por um marco histórico
Ronaldo se aproxima rapidamente de uma marca que representaria uma das conquistas mais notáveis da história do futebol. Aos 41 anos de idade, o lendário atacante não dá sinais de desacelerar, já tendo ultrapassado a marca de 900 gols. Atualmente com 979 gols na carreira, o vencedor de cinco Bolas de Ouro está a apenas 21 gols de alcançar a histórica marca de 1.000 gols.
Ronaldo fez sete partidas pelo Al-Nassr em todas as competições nesta temporada, com três gols marcados até agora. O veterano atacante estará determinado a aumentar sua contagem quando entrar em campo por Portugal contra a Noruega, na Liga das Nações, hoje.
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Felix mira a assistência definitiva
Em uma entrevista recente ao AS, Felix foi sincero sobre seus objetivos pessoais em relação ao seu lendário compatriota. Durante a conversa, ele deixou suas intenções muito claras ao afirmar: "Quero dar uma assistência para Cristiano em seu 1.000º gol". Essa ambição destaca a sintonia entre os dois jogadores, que passaram um tempo significativo juntos no cenário internacional.
Ronaldo atuou na estreia de Portugal na Liga das Nações na quinta-feira, quando a equipe de Jorge Jesus garantiu uma vitória por 1 a 0 graças a um gol decisivo de Felix. Competindo no Grupo 4 da Liga A, Portugal dará sequência ao confronto de hoje contra a Noruega com mais dois jogos nesta atual Data Fifa: uma viagem para enfrentar a Dinamarca em 1º de outubro, antes de reencontrar a Noruega em 4 de outubro.
Um novo nível de maturidade
Felix vive uma fase particularmente produtiva. Eleito o melhor jogador na recente conquista do título da liga pelo Al-Nassr, o ex-atacante do Atletico Madrid acredita ter dado um passo significativo à frente desde sua transferência para a Arábia Saudita no verão de 2025. De fato, o internacional português se firmou como uma figura central no clube, com 30 gols e 22 assistências em 55 partidas por todas as competições.
Ao falar sobre sua evolução, Felix explicou: 'Como jogador, me sinto melhor. Entendo melhor o jogo, as diferentes fases de uma partida. Não é a mesma coisa ter 26 anos ou ter 20 ou 21.' Essa autoavaliação acontece em um momento em que ele vive uma sequência positiva, comprovada por seu gol recente contra o País de Gales.
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Felix fala sobre a eliminação de Portugal da Copa do Mundo
Felix também refletiu sobre o fracasso de Portugal em corresponder às expectativas na recente Copa do Mundo, na qual sofreu uma eliminação precoce nas oitavas de final após uma apertada derrota por 1 a 0 para a Espanha. Rejeitando as sugestões de que a campanha foi um desastre total, o atacante ofereceu uma visão pragmática sobre a eliminação, dizendo: "Não. Naturalmente, queríamos ir mais longe, mas, bem, jogamos contra a Espanha, que foi a melhor equipe da Copa do Mundo, e... Tivemos o jogo ali nas mãos e, no fim, eles marcaram aquele gol. Isso é futebol."
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