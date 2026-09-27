'Quero ajudá-lo!' - João Félix mira papel icônico na busca de Cristiano Ronaldo pelos 1.000 gols

Ronaldo se aproxima rapidamente de uma marca que representaria uma das conquistas mais notáveis da história do futebol. Aos 41 anos de idade, o lendário atacante não dá sinais de desacelerar, já tendo ultrapassado a marca de 900 gols. Atualmente com 979 gols na carreira, o vencedor de cinco Bolas de Ouro está a apenas 21 gols de alcançar a histórica marca de 1.000 gols.

Ronaldo fez sete partidas pelo Al-Nassr em todas as competições nesta temporada, com três gols marcados até agora. O veterano atacante estará determinado a aumentar sua contagem quando entrar em campo por Portugal contra a Noruega, na Liga das Nações, hoje.