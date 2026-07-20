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“Quero agradecer a mim mesmo” – Rodri fica “chocado” com o sucesso na Copa do Mundo pela Espanha, após superar um “período difícil” e conquistar a Bola de Ouro do torneio
Uma reviravolta histórica
Rodri revelou sua surpresa após liderar a Espanha à conquista da Copa do Mundo, após uma recuperação exaustiva de uma grave lesão no joelho. O jogador de 30 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em setembro de 2024, poucas semanas antes de receber a Bola de Ouro.
O craque do meio-campo foi oficialmente nomeado o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, superando Lionel Messi e Kylian Mbappé na disputa pela Bola de Ouro. Refletindo sobre sua batalha pessoal para voltar ao topo do futebol, Rodri disse: “Estamos um pouco chocados agora, até eu mesmo. Não consigo expressar com palavras. Acho que agora estamos meio nas nuvens, mas, para mim, foi um período muito difícil.
“Só quero que as novas gerações vejam meu exemplo como uma oportunidade. Quando você cai, pode se levantar de novo. Essa é a minha filosofia para toda a minha vida.”
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Gratidão e autoconfiança
O capitão da Espanha não hesitou em reconhecer o apoio que o ajudou a voltar aos gramados, mas também destacou a força mental necessária para superar um revés físico tão significativo. Depois de liderar sua seleção à vitória por 1 a 0 na prorrogação contra a Argentina na final, a liderança de Rodri foi elogiada tanto pelos companheiros de equipe quanto pela comissão técnica.
Em entrevista à imprensa após a entrega do troféu, Rodri fez uma avaliação sincera de sua trajetória, afirmando: “É claro que, às vezes, as coisas dão certo, outras vezes dão errado, mas sempre com positividade. Eu disse aos rapazes antes do jogo: ‘temos que ir com tudo’. Precisamos enfrentá-los, temos que olhá-los nos olhos. Queremos essa vitória.
“E então a vida te dá a Copa do Mundo ou não, mas fomos corajosos e eu fui corajoso naquele momento em que estava abatido, então quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram. Mas, para ser sincero, quero agradecer a mim mesmo por aqueles momentos.”
Quebrando recordes no cenário mundial
Além dos reconhecimentos individuais, a liderança de Rodri ajudou essa geração espanhola a gravar seus nomes nos livros de história. Ao derrotar a Argentina, a Espanha estabeleceu oficialmente um novo recorde de invencibilidade no futebol internacional, chegando a 38 partidas sem derrota.
Rodri acredita que a chave para o sucesso na América do Norte foi a maturidade que o elenco desenvolveu desde a vitória em Berlim, há dois anos. “Acho que a diferença em relação à Eurocopa foi a forma como essa equipe amadureceu”, explicou o capitão. “Isso se constrói em campo, se constrói dia após dia. Enfrentamos adversários muito diferentes, é claro, muitos adversários europeus, mas em momentos diferentes, em tipos diferentes de partidas.
“E conseguimos jogar contra todos eles, então acho que crescemos nesse sentido, e isso diz muito sobre uma geração que está fazendo história para o nosso país, como vocês podem ver, mas também pela maneira como fizemos isso.”
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Construindo uma dinastia espanhola
A vitória na final de 2026 marca o segundo título da Espanha na Copa do Mundo masculina, após o primeiro conquistado em 2010. Embora o astro do Manchester City tenha sido o destaque individual, o esforço coletivo sob o comando de De la Fuente foi a marca registrada da campanha da equipe. O time demonstrou uma notável solidez defensiva, sofrendo apenas um gol durante todo o torneio, ao mesmo tempo em que manteve seu característico estilo baseado na posse de bola.
Para Rodri, o foco agora se volta para o futuro no clube, já que seu contrato no Etihad Stadium entra em seu último ano, mas seu legado na seleção já é inquestionável. Ele se tornou o coração de uma equipe que equilibra disciplina tática com talento.
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