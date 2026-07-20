Rodri revelou sua surpresa após liderar a Espanha à conquista da Copa do Mundo, após uma recuperação exaustiva de uma grave lesão no joelho. O jogador de 30 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em setembro de 2024, poucas semanas antes de receber a Bola de Ouro.

O craque do meio-campo foi oficialmente nomeado o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, superando Lionel Messi e Kylian Mbappé na disputa pela Bola de Ouro. Refletindo sobre sua batalha pessoal para voltar ao topo do futebol, Rodri disse: “Estamos um pouco chocados agora, até eu mesmo. Não consigo expressar com palavras. Acho que agora estamos meio nas nuvens, mas, para mim, foi um período muito difícil.

“Só quero que as novas gerações vejam meu exemplo como uma oportunidade. Quando você cai, pode se levantar de novo. Essa é a minha filosofia para toda a minha vida.”