Após um confronto emocionante, Hassan não mediu palavras ao avaliar a arbitragem, sugerindo que forças externas estavam em ação para garantir que a maior estrela do torneio permanecesse na competição. “Jogamos melhor do que os atuais campeões — melhores em tudo —, mas o resultado foi influenciado por fatores internos em campo e externos fora dele”, disse Hassan aos repórteres. “Talvez quisessem manter o campeão mundial na competição. Talvez quisessem que Messi continuasse na disputa.”

O técnico do Egito continuou sua crítica contundente, insinuando uma falta de fair play no mais alto nível do esporte. “No futebol, às vezes há fatores externos que vão além dos aspectos técnicos. O campeão mundial recebeu apoio em todos os níveis”, acrescentou. “Parece haver pressões da parte da Argentina sobre esse resultado. Nós nos opusemos à escolha do árbitro por causa da situação com a França [a Argentina venceu a França na final da Copa do Mundo de 2022], mas todo mundo tem que passar por dificuldades em algum momento, e nós passamos por isso.”



