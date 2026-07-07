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“Queríamos que Lionel Messi continuasse na disputa” - Egito lamenta “injustiça” após derrota angustiante para a Argentina na Copa do Mundo, que gerou mais polêmica em torno do VAR
Hassan alega parcialidade em favor de Messi
Após um confronto emocionante, Hassan não mediu palavras ao avaliar a arbitragem, sugerindo que forças externas estavam em ação para garantir que a maior estrela do torneio permanecesse na competição. “Jogamos melhor do que os atuais campeões — melhores em tudo —, mas o resultado foi influenciado por fatores internos em campo e externos fora dele”, disse Hassan aos repórteres. “Talvez quisessem manter o campeão mundial na competição. Talvez quisessem que Messi continuasse na disputa.”
O técnico do Egito continuou sua crítica contundente, insinuando uma falta de fair play no mais alto nível do esporte. “No futebol, às vezes há fatores externos que vão além dos aspectos técnicos. O campeão mundial recebeu apoio em todos os níveis”, acrescentou. “Parece haver pressões da parte da Argentina sobre esse resultado. Nós nos opusemos à escolha do árbitro por causa da situação com a França [a Argentina venceu a França na final da Copa do Mundo de 2022], mas todo mundo tem que passar por dificuldades em algum momento, e nós passamos por isso.”
- AFP
Indignado com as falhas do VAR
A indignação do Egito concentrou-se em dois incidentes específicos: um gol anulado que teria ampliado ainda mais a vantagem da equipe e uma suposta falta cometida por Alexis Mac Allister na jogada que resultou no gol da vitória de Enzo Fernández nos acréscimos. Hassan insistiu que foi negado à sua equipe um pênalti claro por uma falta sobre Mohamed Salah que passou despercebida. “Não vimos respeito nem fair play. Um pênalti foi anulado, nem sequer foi revisado pelo VAR, e nosso segundo gol foi, por alguma razão, anulado de forma surpreendente”, lamentou o técnico.
Em relação ao gol da vitória, Hassan apontou um puxão flagrante na camisa que os árbitros optaram por ignorar, o que levou a uma quebra em sua confiança na integridade esportiva. “Todos nós vimos a camisa ser puxada para trás [por Mac Allister] e nem mesmo houve uma verificação do VAR. A vida é injusta, a vida normal é injusta, então por que não há justiça no esporte? Não estou convencido com esse resultado e com a forma como as coisas se desenrolaram nesta partida. Gostaria de usar palavras bonitas e dizer ‘azar’, mas fomos tratados injustamente e isso foi uma injustiça.”
Jogadores compartilham das preocupações com a arbitragem
O sentimento do banco de reservas foi compartilhado pelos jogadores em campo, que sentiram que o rumo da partida foi alterado por fatores fora de seu controle. O atacante Mostafa Zico, que marcou o segundo gol do Egito, expressou sua incredulidade diante da reviravolta na partida depois que a equipe abriu 2 a 0. “A partida estava nas nossas mãos e escapou no último momento. Coisas estranhas aconteceram em campo. Fomos injustiçados [pelo árbitro] hoje, e todos viram isso. Depois do placar de 2 a 0, tudo correu contra nós e se voltou contra a gente.”
O goleiro Mostafa Shobeir, que fez uma defesa heroica no início da partida ao defender um pênalti de Messi, admitiu ter cometido erros no final, mas continuou orgulhoso do esforço.
Enquanto isso, o goleiro reserva Mohamed Alaa foi mais direto: “A arbitragem ficou óbvia para todos. Não vou falar sobre isso, a arbitragem foi clara. Tivemos um gol anulado e sofremos um pênalti. O pênalti se transformou em um gol de contra-ataque contra a gente.”
- AFP
A mensagem de Salah para o time
Apesar da decepção e das cenas caóticas ao apito final — que incluíram um confronto verbal entre Hassan e o árbitro François Letexier —, o carismático capitão Mohamed Salah tentou liderar com serenidade no vestiário. Alaa revelou que Salah reuniu o time para ajudar a colocar as coisas em perspectiva após a dolorosa eliminação do torneio.
“O capitão Salah entrou no vestiário, reuniu todos os jogadores e conversou com eles”, disse Alaa. “Ele disse: ‘Azar, acabou. É a vontade de Deus, e o que Ele quis que acontecesse, aconteceu. Vamos aprender com isso, e o que está por vir será bom, se Deus quiser’”. Enquanto Salah olha para o futuro, a última frase de Hassan foi de total desilusão: “Quando eu terminar, não vou assistir a mais nenhum jogo deste torneio.”
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