“Queríamos jogar” – Luis de la Fuente defende a Espanha após o fiasco da Finalissima, depois que a Argentina apontou o dedo para a RFEF

A RFEF estava preparada para organizar o jogo em Doha, e De la Fuente revelou que os preparativos estavam bem avançados antes de tudo dar errado. A Argentina e a CONMEBOL apontaram o dedo para a UEFA e seus homólogos espanhóis, mas De la Fuente não aceitou essa versão. Em uma coletiva de imprensa antes da pausa para os jogos internacionais, ele tentou esclarecer as informações contraditórias.

“Todos sabem que minha intenção era disputar a Finalissima. Sempre disse isso. Jogar contra a Argentina, conquistar um título — tanto eu quanto a RFEF estávamos prontos para disputar essa partida”, afirmou. “Não dá para jogar se um dos lados não quiser, e nós queríamos jogar. Sempre disse isso.”

De la Fuente também deixou claro que a Finalissima era vista como mais do que apenas um evento de prestígio. “Era uma partida única. Queríamos vencê-la com os jogadores que poderiam nos dar a chance de disputar uma Copa do Mundo. Não estamos juntos desde novembro. Para nós, era importante aproveitar essa oportunidade”, acrescentou.