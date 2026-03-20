AFP
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“Queríamos jogar” – Luis de la Fuente defende a Espanha após o fiasco da Finalissima, depois que a Argentina apontou o dedo para a RFEF
De la Fuente esclarece a confusão sobre a Finalissima
A RFEF estava preparada para organizar o jogo em Doha, e De la Fuente revelou que os preparativos estavam bem avançados antes de tudo dar errado. A Argentina e a CONMEBOL apontaram o dedo para a UEFA e seus homólogos espanhóis, mas De la Fuente não aceitou essa versão. Em uma coletiva de imprensa antes da pausa para os jogos internacionais, ele tentou esclarecer as informações contraditórias.
“Todos sabem que minha intenção era disputar a Finalissima. Sempre disse isso. Jogar contra a Argentina, conquistar um título — tanto eu quanto a RFEF estávamos prontos para disputar essa partida”, afirmou. “Não dá para jogar se um dos lados não quiser, e nós queríamos jogar. Sempre disse isso.”
De la Fuente também deixou claro que a Finalissima era vista como mais do que apenas um evento de prestígio. “Era uma partida única. Queríamos vencê-la com os jogadores que poderiam nos dar a chance de disputar uma Copa do Mundo. Não estamos juntos desde novembro. Para nós, era importante aproveitar essa oportunidade”, acrescentou.
- Getty Images Sport
O planejamento para Doha já estava bem avançado
De la Fuente revelou que a Espanha havia elaborado planos detalhados para a partida, independentemente do local, sendo Doha o local acordado antes de o jogo acabar por não se concretizar. A sugestão de que a RFEF não estivesse totalmente comprometida foi recebida com um olhar severo por parte do espanhol.
“Tudo estava planejado para jogar em Doha. Mudamos um pouco o plano, mas não muito. Mas queríamos jogar em Doha, em Buenos Aires”, disse ele. A partida havia gerado muita expectativa em ambos os lados, com um confronto entre os campeões europeus e mundiais apresentando um apelo óbvio como preparação final antes do torneio deste verão nos Estados Unidos, Canadá e México.
Os planos da Espanha não são afetados
Quando questionado sobre se a derrota contra a Argentina havia alterado sua escolha de jogadores para os próximos amistosos, De la Fuente deu uma resposta muito breve.
“Sei o que fizemos. Não sei o que teria acontecido. De qualquer forma, se eles estão aqui, é porque são muito bons”, disse ele.
- (C)Getty images
Atenção voltada novamente para a Copa do Mundo
Apesar da frustração que ainda persiste em relação à Finalissima, De la Fuente fez questão de redirecionar a atenção para a tarefa imediata. A Espanha está entre as favoritas para a Copa do Mundo deste verão, tendo conquistado a Euro 2024 com um estilo de futebol amplamente considerado o mais atraente do futebol internacional, e ele não tem vontade de ficar remoendo o que poderia ter acontecido.
“Já vamos jogar a Copa do Mundo na segunda-feira”, disse ele.
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