"Queria ser o melhor jogador do mundo" - Bryan Mbeumo revela meta ambiciosa enquanto o ponta de 65 milhões de libras leva o Manchester United de volta à Liga dos Campeões

O United está oficialmente de volta ao topo, e poucos jogadores estão tão animados quanto Mbeumo. O atacante, que chegou no verão passado vindo do Brentford por 65 milhões de libras, foi fundamental para que os Reds garantissem um lugar entre os cinco primeiros da Premier League, assegurando assim a participação na Liga dos Campeões na temporada 2026-27.

Em entrevista ao podcast Inside Carrington, Mbeumo não conseguiu esconder sua alegria com a perspectiva de ouvir o famoso hino ecoando em Old Trafford. “Mal posso esperar”, disse ele. “Sei que isso significa muito para o clube e para os torcedores, então sei que vai ser uma atmosfera incrível.”