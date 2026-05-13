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"Queria ser o melhor jogador do mundo" - Bryan Mbeumo revela meta ambiciosa enquanto o ponta de 65 milhões de libras leva o Manchester United de volta à Liga dos Campeões
As noites europeias voltam a Old Trafford
O United está oficialmente de volta ao topo, e poucos jogadores estão tão animados quanto Mbeumo. O atacante, que chegou no verão passado vindo do Brentford por 65 milhões de libras, foi fundamental para que os Reds garantissem um lugar entre os cinco primeiros da Premier League, assegurando assim a participação na Liga dos Campeões na temporada 2026-27.
Em entrevista ao podcast Inside Carrington, Mbeumo não conseguiu esconder sua alegria com a perspectiva de ouvir o famoso hino ecoando em Old Trafford. “Mal posso esperar”, disse ele. “Sei que isso significa muito para o clube e para os torcedores, então sei que vai ser uma atmosfera incrível.”
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A ambição de Mbeumo de ser “o melhor do mundo”
Embora a classificação para as competições europeias seja uma conquista coletiva, Mbeumo sempre nutriu aspirações individuais que beiram o audacioso. O jogador de 26 anos revelou que sua motivação vem de um desejo de longa data de ver seu nome mencionado ao lado dos maiores nomes da história do futebol.
“Sempre disse a mim mesmo que queria ser o melhor jogador do mundo, então disputar esse tipo de competição era algo muito importante para mim”, admitiu Mbeumo. “Mesmo, como você disse, [quando] comecei em ligas e times de divisões inferiores, sempre tive esse objetivo em mente.”
Uma trajetória desde as divisões inferiores
A ascensão de Mbeumo ao topo do futebol inglês tem sido uma escalada constante, e não uma explosão repentina. Tendo ganhado experiência nas segundas divisões da França e da Inglaterra, o jogador da seleção de Camarões acredita que suas origens humildes lhe deram a força mental necessária para ter sucesso em um clube do porte do United.
“Estou me sentindo muito orgulhoso de mim mesmo, obviamente porque nunca foi fácil para mim”, explicou ele. “[Eu] sempre tive que trabalhar duro, mas nunca esqueci o que queria. Sempre acreditei em mim mesmo porque sabia que também tinha habilidades especiais. Sempre tentei trabalhar duro e estou muito feliz com o que está por vir para mim.”
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O impacto de Mbeumo em números
Mbeumo tem comprovado suas declarações ousadas com um desempenho impressionante em campo. Durante seu primeiro ano no United, Mbeumo marcou 10 gols em todas as competições, um total superado apenas pelo também recém-contratado Benjamin Sesko, que lidera a artilharia do clube com 12 gols; além disso, o atacante camaronês também deu três assistências.
Além das estatísticas, Mbeumo já proporcionou grandes momentos aos torcedores do United, incluindo um gol memorável contra o rival Liverpool. Como um dos 18 clubes já confirmados para a fase de grupos da nova fórmula da Liga dos Campeões, o United contará fortemente com a confiança de Mbeumo na busca por uma boa campanha na competição na próxima temporada.