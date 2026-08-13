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Xabi AlonsoGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

'Queria que nós o tivéssemos contratado!' - Ex-estrela do Manchester United faz declaração chocante sobre negócio de transferência do Chelsea

Mercado da bola
Manchester United
D. Welbeck
Chelsea
Premier League

O ex-zagueiro do Manchester United Quinton Fortune admite que gostaria que seu antigo clube tivesse recontratado Danny Welbeck neste verão. Em vez disso, o experiente atacante concluiu uma surpreendente transferência do Brighton para o Chelsea, levando Fortune a elogiar os negócios astutos de Xabi Alonso no mercado de transferências.

  • Fortune lamenta oportunidade perdida no United

    O ex-zagueiro do Manchester United Fortune admitiu que gostaria que o Manchester United tivesse superado o Chelsea na contratação de verão de Welbeck. O experiente atacante concluiu recentemente uma transferência um tanto surpreendente do Brighton para Stamford Bridge. Welbeck, formado nas categorias de base do Manchester United, teve uma passagem frutífera pela costa sul, mas agora iniciou um novo capítulo no oeste de Londres.

    No entanto, Fortune acredita que seu ex-clube perdeu uma oportunidade ao não garantir um reencontro com o atacante. Enquanto o Manchester United optou por não avançar, o técnico do Chelsea, Alonso, agiu de forma decisiva. O treinador espanhol escolheu trazer o veterano inglês para seu jovem elenco antes da nova temporada da Premier League.

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  • Welbeck-ChelseaGetty

    Elogios à estratégia de transferências de Alonso

    Fortune rasgou elogios aos negócios recentes do Chelsea no mercado de transferências, destacando o pensamento estratégico por trás das últimas contratações de Alonso. O Chelsea também garantiu a contratação do experiente meio-campista Jordan Henderson neste verão.

    "Xabi Alonso fez algumas boas contratações para o Chelsea neste verão, mas eu gostaria de ter visto Danny Welbeck voltar ao Manchester United", disse ele, como citado pelo Metro.

    "Ao contratar Welbeck e Jordan Henderson, ele quer trazer alguns líderes para dar bons exemplos, algo de que você precisa em um clube como o Chelsea, especialmente depois da experiência que Alonso teve no Real Madrid."

  • Levando liderança a Stamford Bridge

    Alonso assumiu o comando em Stamford Bridge buscando incutir uma mentalidade vencedora após um período difícil para o clube. Fortune acredita que o treinador identificou corretamente uma clara falta de liderança no atual vestiário do Chelsea. O ex-campeão da Premier League acredita que as chegadas de Welbeck e Henderson vão corrigir instantaneamente essa questão específica.

    "Ele olhou para o vestiário do Chelsea, sentiu que faltava alguma coisa e trouxe jogadores com as personalidades e a experiência certas para fazer a diferença, como Henderson e Welbeck", explicou Fortune. "Eles não são apenas jogadores de altíssimo nível, mas também grandes profissionais."

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  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    Chelsea se prepara para a estreia contra o Fulham

    Com seus novos jogadores experientes agora integrados ao elenco, o Chelsea está totalmente focado na próxima campanha da Premier League. O clube está desesperado para melhorar drasticamente a altamente decepcionante 10ª colocação da temporada passada.

    O time reformulado de Alonso enfrentará o rival do oeste de Londres, Fulham, na aguardada estreia na liga em 24 de agosto. Quanto a Welbeck e Henderson, eles esperam justificar imediatamente a confiança de seu treinador. A missão deles é recolocar o Chelsea entre os primeiros colocados da tabela da Premier League.

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