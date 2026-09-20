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imago-sport-1083517472.jpgZUMA Press Wire
Muhammad Zaki
Traduzido por

"Queria mandar um recado!": Liam Rosenior provoca uma briga ENORME quando ex-técnico do Chelsea rebate clube da BlueCo após cantos "desrespeitosos"

L. Rosenior
Chelsea
Paris FC
Strasbourg
Paris FC x Strasbourg
Campeonato Francês
Premier League

Liam Rosenior se viu no centro de uma acalorada confusão após a partida depois de levar o Paris FC à vitória por 2 a 1 sobre seu ex-clube, o Strasbourg. O técnico inglês, que foi demitido pelo Chelsea no início deste ano, viu suas comemorações efusivas provocarem uma confusão generalizada envolvendo jogadores e membros das comissões técnicas no Stade Jean-Bouin.

  • Caos pós-jogo em Paris

    O Paris FC garantiu uma vitória suada na capital francesa graças aos gols de Ilan Kebbal e Pablo Pagis. Um gol contra tardio de Moustapha Mbow preparou um fim tenso, mas os anfitriões resistiram para conquistar os três pontos.

    Ao apito final, Rosenior se virou imediatamente para a torcida visitante do Strasbourg. O recém-nomeado técnico do Paris FC foi visto batendo no peito com paixão, apontando o dedo e erguendo os braços em direção ao setor visitante.

    Essas ações provocaram instantaneamente uma resposta furiosa dos visitantes. Em questão de segundos, cerca de 30 jogadores e membros das comissões técnicas dos dois clubes se envolveram em uma enorme confusão com empurrões em campo.




    • Publicidade
  • imago-sport-1083517455.jpgZUMA Press Wire

    "Eles desrespeitaram a minha família"

    Falando em sua coletiva de imprensa pós-jogo, Rosenior revelou que sua reação apaixonada foi uma resposta direta a cantos ofensivos. Ele acusou uma minoria dos torcedores visitantes de ultrapassar o limite com insultos pessoais.

    "[Havia uma pequena parte da torcida do Strasbourg] que desrespeitou a minha família", explicou. "Eu entendo o contexto do que eles estavam dizendo. As pessoas no meu banco estavam visivelmente chateadas. Quero deixar isso muito claro: uma pequena parte. O Strasbourg é um clube de futebol fantástico, com ótimas pessoas que trabalham para o clube e ótimas pessoas que torcem pelo clube."

    O técnico inglês admitiu que suas comemorações foram uma resposta deliberada a seus críticos persistentes. E acrescentou: "Para mim, comemorar daquela forma foi uma mensagem. Uma mensagem para um grupo de pessoas que nunca quis que eu fosse bem-sucedido naquele clube. Mas não vou dizer mais nada além disso."


  • Um ponto a provar contra a BlueCo

    Rosenior comandou anteriormente o Strasbourg por 18 meses antes de se transferir para o clube-irmão do BlueCo, o Chelsea. Sua passagem por Stamford Bridge foi desastrosa e durou apenas 106 dias antes de ser demitido em abril, após cinco derrotas consecutivas sem marcar. Agora de volta à França, as emoções claramente falaram mais alto quando ele enfrentou seus ex-empregadores.

    Em entrevista à Ligue 1+, Rosenior detalhou o incidente à beira do campo. "As pessoas no clube [Strasbourg] que me conhecem sabem que eu sempre fui respeitoso, sempre quis o melhor para aquele clube de futebol", afirmou. "Eu ainda quero o melhor para aquele clube de futebol.

    "Mas quando ouvi os cantos, eu entendo francês, entendo o contexto, a língua, isso já é passar dos limites. É um clube de futebol maravilhoso, é uma grande cidade, é um clube com grande tradição, eu sempre protegi essas tradições. Então, para eu comemorar da forma como comemorei, foi por muitos motivos. Muitos motivos."


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  • imago-sport-1083505745.jpgZUMA Press Wire

    Dando sequência a um início voador

    Apesar das cenas lamentáveis no apito final, o Paris FC vive grande fase na Ligue 1. A equipe segue invicta após cinco partidas, com três vitórias, e ocupa com tranquilidade um lugar entre os primeiros candidatos ao título.

    Agora, Rosenior tentará recolocar seu elenco no foco enquanto busca manter essa excelente forma neste início de temporada. Estar acima de pesos-pesados como o Paris Saint-Germain neste estágio da campanha dá ao clube da capital uma enorme plataforma para construir nas próximas semanas.