Falando em sua coletiva de imprensa pós-jogo, Rosenior revelou que sua reação apaixonada foi uma resposta direta a cantos ofensivos. Ele acusou uma minoria dos torcedores visitantes de ultrapassar o limite com insultos pessoais.

"[Havia uma pequena parte da torcida do Strasbourg] que desrespeitou a minha família", explicou. "Eu entendo o contexto do que eles estavam dizendo. As pessoas no meu banco estavam visivelmente chateadas. Quero deixar isso muito claro: uma pequena parte. O Strasbourg é um clube de futebol fantástico, com ótimas pessoas que trabalham para o clube e ótimas pessoas que torcem pelo clube."

O técnico inglês admitiu que suas comemorações foram uma resposta deliberada a seus críticos persistentes. E acrescentou: "Para mim, comemorar daquela forma foi uma mensagem. Uma mensagem para um grupo de pessoas que nunca quis que eu fosse bem-sucedido naquele clube. Mas não vou dizer mais nada além disso."



