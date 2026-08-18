O Arsenal entra na temporada como favorito depois de uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City na Supercopa da Inglaterra no domingo. Arteta abraça essa pressão. "Acho que isso faz parte do nosso meio, e está tudo bem", explicou.

"Para mim, é quando olho nos olhos dos meus jogadores e vejo esse fogo, esse desejo e essa vontade de ser melhor a cada dia. Essa é a única coisa com a qual eu me importo." Sobre defender o título, ele acrescentou: "Essa é uma oportunidade que temos pela frente, e estamos muito conscientes do que será necessário para conseguir isso. Mas eu sinto a ambição, sinto o desejo e sinto a capacidade e a convicção dentro do time de que podemos fazer isso."