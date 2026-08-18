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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

'Queremos ser o melhor clube do mundo' - Mikel Arteta detalha a visão definitiva do Arsenal no mercado de transferências para a dominância total

M. Arteta
Arsenal
Premier League

Mikel Arteta delineou com ousadia sua grande visão para transformar o campeão da Premier League, o Arsenal, no melhor clube do mundo. Enquanto se prepara para defender com vigor seu título, o técnico e o diretor-executivo prometeram buscar de forma agressiva contratações de elite, com o objetivo de montar um elenco imparável, capaz de alcançar domínio global total.

  • Arsenal mira domínio global

    Em entrevista à Sky Sports em um evento de lançamento antes de sexta-feira, Mikel Arteta expôs sua visão. "Certamente é a ambição do clube e dos proprietários ser o melhor clube do mundo", afirmou.

    "Para fazer isso, você precisa das melhores instalações, do melhor estádio, dos melhores torcedores, e precisa do melhor elenco e dos melhores jogadores do mundo. São eles que fazem você ganhar partidas de futebol e que podem ser decisivos quando importa. É isso que tentamos construir com os jogadores que temos atualmente e com os jogadores que queremos contratar para fazer a diferença pelo Arsenal."

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Arteta vê fogo em seus jogadores

    O Arsenal entra na temporada como favorito depois de uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City na Supercopa da Inglaterra no domingo. Arteta abraça essa pressão. "Acho que isso faz parte do nosso meio, e está tudo bem", explicou.

    "Para mim, é quando olho nos olhos dos meus jogadores e vejo esse fogo, esse desejo e essa vontade de ser melhor a cada dia. Essa é a única coisa com a qual eu me importo." Sobre defender o título, ele acrescentou: "Essa é uma oportunidade que temos pela frente, e estamos muito conscientes do que será necessário para conseguir isso. Mas eu sinto a ambição, sinto o desejo e sinto a capacidade e a convicção dentro do time de que podemos fazer isso."

  • Arsenal busca oportunidades de transferências de elite

    O Arsenal gastou £143,5 milhões em quatro contratações de verão, mas o diretor-executivo Richard Garlick insiste que o clube não vai ficar parado. Em busca de reforços de elite, Garlick afirmou: "No passado, olhamos para jogadores que talvez ajudassem a compor o elenco ou nos levassem a um determinado nível, mas agora estamos competindo no mais alto nível, e precisamos trazer jogadores que vão mudar o patamar."

    Reconhecendo a enorme dificuldade de melhorar um elenco que venceu a Premier League e chegou à final da Champions League, ele acrescentou: "Provavelmente estamos pescando em um grupo menor de jogadores de qualidade, e isso significa que é complicado contratar esses jogadores que vão fazer o Arsenal avançar."

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  • mikel arteta(C)Getty Images

    O que vem a seguir para o Arsenal?

    O Arsenal iniciará a defesa de seu título contra o Coventry na noite de sexta-feira. À medida que a janela de transferências entra em suas duas últimas semanas, Arteta e Garlick seguirão vasculhando o mercado em busca de talento de elite. Se surgir a oportunidade certa, o clube está perfeitamente posicionado para agir, garantindo que seu elenco permaneça totalmente preparado para conquistar títulos consecutivos da liga.

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