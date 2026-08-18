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'Queremos ser o melhor clube do mundo' - Mikel Arteta detalha a visão definitiva do Arsenal no mercado de transferências para a dominância total
Arsenal mira domínio global
Em entrevista à Sky Sports em um evento de lançamento antes de sexta-feira, Mikel Arteta expôs sua visão. "Certamente é a ambição do clube e dos proprietários ser o melhor clube do mundo", afirmou.
"Para fazer isso, você precisa das melhores instalações, do melhor estádio, dos melhores torcedores, e precisa do melhor elenco e dos melhores jogadores do mundo. São eles que fazem você ganhar partidas de futebol e que podem ser decisivos quando importa. É isso que tentamos construir com os jogadores que temos atualmente e com os jogadores que queremos contratar para fazer a diferença pelo Arsenal."
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Arteta vê fogo em seus jogadores
O Arsenal entra na temporada como favorito depois de uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City na Supercopa da Inglaterra no domingo. Arteta abraça essa pressão. "Acho que isso faz parte do nosso meio, e está tudo bem", explicou.
"Para mim, é quando olho nos olhos dos meus jogadores e vejo esse fogo, esse desejo e essa vontade de ser melhor a cada dia. Essa é a única coisa com a qual eu me importo." Sobre defender o título, ele acrescentou: "Essa é uma oportunidade que temos pela frente, e estamos muito conscientes do que será necessário para conseguir isso. Mas eu sinto a ambição, sinto o desejo e sinto a capacidade e a convicção dentro do time de que podemos fazer isso."
Arsenal busca oportunidades de transferências de elite
O Arsenal gastou £143,5 milhões em quatro contratações de verão, mas o diretor-executivo Richard Garlick insiste que o clube não vai ficar parado. Em busca de reforços de elite, Garlick afirmou: "No passado, olhamos para jogadores que talvez ajudassem a compor o elenco ou nos levassem a um determinado nível, mas agora estamos competindo no mais alto nível, e precisamos trazer jogadores que vão mudar o patamar."
Reconhecendo a enorme dificuldade de melhorar um elenco que venceu a Premier League e chegou à final da Champions League, ele acrescentou: "Provavelmente estamos pescando em um grupo menor de jogadores de qualidade, e isso significa que é complicado contratar esses jogadores que vão fazer o Arsenal avançar."
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O que vem a seguir para o Arsenal?
O Arsenal iniciará a defesa de seu título contra o Coventry na noite de sexta-feira. À medida que a janela de transferências entra em suas duas últimas semanas, Arteta e Garlick seguirão vasculhando o mercado em busca de talento de elite. Se surgir a oportunidade certa, o clube está perfeitamente posicionado para agir, garantindo que seu elenco permaneça totalmente preparado para conquistar títulos consecutivos da liga.
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