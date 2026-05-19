"Queremos levar os troféus para casa!" - Martin Odegaard faz uma promessa apaixonada, enquanto o Arsenal fica a um passo da glória na Premier League após uma vitória apertada sobre o Burnley

A vitória representa o ponto alto de um notável processo de evolução sob o comando de Arteta, que conseguiu transformar o Emirates em uma fortaleza defensiva, com 32 jogos sem sofrer gols em todas as competições nesta temporada.

Refletindo sobre a incrível trajetória do clube e agradecendo aos torcedores pelo apoio incondicional, Arteta disse: “É uma alegria absoluta testemunhar a transformação e a contribuição de cada um de vocês para tornar este lugar o mais bonito para desfrutar e disputar nossos jogos de futebol.

“Essa é a alma deste clube de futebol. Certifiquem-se de que, sempre que entrarem neste estádio, tenham a responsabilidade de manter esses padrões, pois isso faz uma enorme diferença para nós e para os jogadores.”