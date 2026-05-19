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"Queremos levar os troféus para casa!" - Martin Odegaard faz uma promessa apaixonada, enquanto o Arsenal fica a um passo da glória na Premier League após uma vitória apertada sobre o Burnley
Os Gunners estão cada vez mais perto da glória
A equipe de Mikel Arteta deu mais um passo decisivo rumo ao título da Premier League com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o já rebaixado Burnley, no Emirates Stadium. Kai Havertz decidiu o jogo tenso aos 37 minutos, marcando de cabeça após um escanteio característico de Bukayo Saka, depois que Leandro Trossard havia acertado a trave. A vitória crucial colocou o time do norte de Londres cinco pontos à frente na liderança, aumentando a pressão sobre o Manchester City, seu perseguidor, antes da viagem do time londrino a Bournemouth no meio da semana.
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Odegaard faz uma promessa apaixonada
Dirigindo-se à torcida do Emirates durante a volta de honra após o jogo, em sua última partida em casa, Odegaard expressou seu imenso orgulho e revelou suas ambições de conquistar dois títulos. Antecipando os últimos desafios nacionais e europeus, ele disse: “Estou muito orgulhoso. Tem sido uma temporada incrível até agora. Ainda temos um grande desafio pela frente e, depois, a final da Liga dos Campeões, e queremos levar os troféus para casa. Posso prometer a todos vocês que daremos tudo de nós e seguiremos em frente até o fim; com o apoio de vocês, estaremos prontos.”
Arteta elogia a transformação da equipe
A vitória representa o ponto alto de um notável processo de evolução sob o comando de Arteta, que conseguiu transformar o Emirates em uma fortaleza defensiva, com 32 jogos sem sofrer gols em todas as competições nesta temporada.
Refletindo sobre a incrível trajetória do clube e agradecendo aos torcedores pelo apoio incondicional, Arteta disse: “É uma alegria absoluta testemunhar a transformação e a contribuição de cada um de vocês para tornar este lugar o mais bonito para desfrutar e disputar nossos jogos de futebol.
“Essa é a alma deste clube de futebol. Certifiquem-se de que, sempre que entrarem neste estádio, tenham a responsabilidade de manter esses padrões, pois isso faz uma enorme diferença para nós e para os jogadores.”
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A um passo da conquista
O Arsenal será oficialmente coroado campeão da Premier League se o City perder pontos contra o Bournemouth, mas seu destino no campeonato nacional continua firmemente em suas próprias mãos, independentemente do resultado. Arteta deve preparar seu elenco para a viagem da última rodada, no domingo, para enfrentar o Crystal Palace no Selhurst Park, a fim de garantir o título com mais uma vitória. Além da reta final do campeonato nacional, uma histórica dobradinha está em jogo, já que uma tão esperada final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain aguarda em Budapeste, no dia 30 de maio.