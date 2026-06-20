SEATTLE — Estradas do interior, me levem para casa

A música tocava alto nos alto-falantes, e parecia que todo mundo nos Estados Unidos estava cantando junto. A partida foi disputada em Seattle, cidade que tradicionalmente não é considerada o interior, e a verdade é que ninguém no estádio tinha a menor vontade de ir para casa. Muito menos os jogadores da Seleção Masculina dos EUA, que deram várias voltas ao redor do campo, saboreando cada minuto enquanto absorviam cada momento.

Muitos apontavam para as arquibancadas enquanto a música ecoava ao seu redor, ansiosos para cruzar o olhar com familiares que cantavam junto. Alguns se abraçavam, enquanto outros levantavam membros da comissão técnica em comemoração. Weston McKennie, como costuma fazer, saiu na frente, liderando várias voltas ao redor do campo enquanto milhares de torcedores vestidos de vermelho, branco e azul entoavam uma serenata aos vencedores.

Há alguns momentos em uma Copa do Mundo em que os jogadores conseguem absorver tudo isso. Esse foi um desses momentos, uma conexão única entre jogadores, torcedores e o país, com todos os olhos aparentemente voltados para a Seleção Masculina dos EUA.

Essa era a promessa de uma Copa do Mundo em casa. Essas eram as cenas com as quais essa equipe sonhava há semanas e, na verdade, durante toda a vida. Na sexta-feira, após a segunda vitória na Copa do Mundo, eles puderam vivenciar tudo isso, ao som de “Country Roads”.

A vitória de 2 a 0 sobre a Austrália na sexta-feira não teve a ver com cantar ou dançar. Nem mesmo se tratava necessariamente de vencer. Mais do que tudo, as cenas em Seattle giraram em torno da crença: nesta seleção, neste verão, neste esporte e, talvez, neste país.

Tratava-se de um sentimento de conexão e, para quem estava no estádio, foi especial. Foi o tipo de momento e de lembrança que ficará gravado na memória de todos os envolvidos.

“Mesmo não sendo americano, depois do jogo fiquei emocionado”, disse o técnico da seleção masculina dos EUA, Mauricio Pochettino. “Conectar-se com as pessoas era o que queríamos.”

“Os torcedores foram incríveis”, continuou ele. “A recepção calorosa, a forma como nos apoiam e como comemoram a vitória tornam tudo muito emocionante. Os jogadores também ficaram muito emocionados. Foi uma conexão incrível e perfeita entre a energia das arquibancadas e a equipe.”

O verão da Seleção Masculina dos EUA está apenas começando. Eles garantiram isso ao assegurarem sua vaga nas oitavas de final com antecedência. Apesar de terem disputado apenas duas partidas, os EUA já criaram duas memórias inesquecíveis do futebol, sendo que a mais recente talvez seja ainda mais especial do que a anterior.