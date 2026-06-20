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USMNT column GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Queremos levantar um troféu no final disso tudo” - A seleção masculina dos EUA encontra a trilha sonora da Copa do Mundo em “Country Roads”, enquanto o coro de Seattle alimenta a crença em um verão mágico

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Estados Unidos da América x Austrália
Austrália
M. Pochettino
C. Richards

A seleção masculina de futebol dos EUA está nas oitavas de final, mas o coro de “Country Roads” em Seattle após a vitória sobre a Austrália pode ser lembrado como o momento em que a confiança realmente se consolidou.

SEATTLE — Estradas do interior, me levem para casa

A música tocava alto nos alto-falantes, e parecia que todo mundo nos Estados Unidos estava cantando junto. A partida foi disputada em Seattle, cidade que tradicionalmente não é considerada o interior, e a verdade é que ninguém no estádio tinha a menor vontade de ir para casa. Muito menos os jogadores da Seleção Masculina dos EUA, que deram várias voltas ao redor do campo, saboreando cada minuto enquanto absorviam cada momento.

Muitos apontavam para as arquibancadas enquanto a música ecoava ao seu redor, ansiosos para cruzar o olhar com familiares que cantavam junto. Alguns se abraçavam, enquanto outros levantavam membros da comissão técnica em comemoração. Weston McKennie, como costuma fazer, saiu na frente, liderando várias voltas ao redor do campo enquanto milhares de torcedores vestidos de vermelho, branco e azul entoavam uma serenata aos vencedores.

Há alguns momentos em uma Copa do Mundo em que os jogadores conseguem absorver tudo isso. Esse foi um desses momentos, uma conexão única entre jogadores, torcedores e o país, com todos os olhos aparentemente voltados para a Seleção Masculina dos EUA.

Essa era a promessa de uma Copa do Mundo em casa. Essas eram as cenas com as quais essa equipe sonhava há semanas e, na verdade, durante toda a vida. Na sexta-feira, após a segunda vitória na Copa do Mundo, eles puderam vivenciar tudo isso, ao som de “Country Roads”.

A vitória de 2 a 0 sobre a Austrália na sexta-feira não teve a ver com cantar ou dançar. Nem mesmo se tratava necessariamente de vencer. Mais do que tudo, as cenas em Seattle giraram em torno da crença: nesta seleção, neste verão, neste esporte e, talvez, neste país.

Tratava-se de um sentimento de conexão e, para quem estava no estádio, foi especial. Foi o tipo de momento e de lembrança que ficará gravado na memória de todos os envolvidos.

“Mesmo não sendo americano, depois do jogo fiquei emocionado”, disse o técnico da seleção masculina dos EUA, Mauricio Pochettino. “Conectar-se com as pessoas era o que queríamos.”

“Os torcedores foram incríveis”, continuou ele. “A recepção calorosa, a forma como nos apoiam e como comemoram a vitória tornam tudo muito emocionante. Os jogadores também ficaram muito emocionados. Foi uma conexão incrível e perfeita entre a energia das arquibancadas e a equipe.”

O verão da Seleção Masculina dos EUA está apenas começando. Eles garantiram isso ao assegurarem sua vaga nas oitavas de final com antecedência. Apesar de terem disputado apenas duas partidas, os EUA já criaram duas memórias inesquecíveis do futebol, sendo que a mais recente talvez seja ainda mais especial do que a anterior.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O clima em Seattle

    Nas horas que antecederam o pontapé inicial e nas horas após o apito final, Seattle comemorou. As ruas estavam repletas de camisas de todas as épocas. Bastava virar a cabeça para ver uma camisa vintage de jeans de 1994 ao lado de uma camisa moderna listrada de vermelho e branco. Não faltaram homenagens a Clint Dempsey, dada sua ligação com Seattle, enquanto o nome “Yedlin” também aparecia nas costas de muitos uniformes da década de 2010. Um cartaz pendurado na janela de um prédio bem acima do estádio exibia a frase “USA Roldan”, em homenagem a mais um dos heróis locais da cidade.

    Esses são apenas exemplos isolados. Havia milhares deles por todo o centro de Seattle na sexta-feira. Famílias se reuniram ao lado de grupos de torcedores, enquanto havia Bloody Marys de sobra para todos antes do início do jogo. Torcedores australianos, ansiosos por fazer sua parte, apareceram com cangurus infláveis e muito entusiasmo. Eles até conseguiram que seus novos amigos americanos participassem de um ou dois “shoey”, para grande alegria da multidão ao redor do estádio.

    Por uma milha em cada direção, as ruas estavam fechadas, a música tocava alto e as pessoas comemoravam. Antes do jogo, elas comemoraram o momento. Depois, comemoraram a vitória.

    As câmeras da FOX capturaram partes da atmosfera, mas não conseguiram capturar tudo. Tal era o barulho ao redor de um estádio que se consolidou como uma catedral do futebol americano, mas não necessariamente uma catedral da Seleção Masculina dos EUA, que estava ausente há tempo demais devido à preferência de Seattle por campos de grama sintética.

    Na sexta-feira, porém, o estádio que atualmente não é conhecido como Lumen Field tornou-se o centro de uma lembrança da Seleção Masculina dos EUA. Tudo começou rapidamente, com helicópteros sobrevoando o local enquanto os torcedores terminavam de entoar o hino nacional.

    “Ver os helicópteros passando lá em cima é algo extremamente especial”, disse Folarin Balogun. “Isso simplesmente nos dá — não que precisemos disso —, mas nos dá aquele empurrãozinho final de motivação antes de entrarmos em campo para simplesmente dar tudo de nós e enlouquecer de verdade.”

    Balogun e seus companheiros de equipe deram aos outros motivos para enlouquecerem também. Houve uma verdadeira agitação na área a cada um dos dois gols da Seleção dos EUA: um marcado pelo australiano Cameron Burgess e outro de cabeça por Alex Freeman. Havia altos e baixos no barulho, é claro, mas os altos eram de outro mundo, enquanto os baixos não eram nada baixos. Durante toda a partida, houve uma energia constante, e tudo atingiu o auge nos momentos após o apito final.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma nova trilha sonora?

    No momento, a seleção masculina de futebol dos EUA não tem uma música. Há muitos exemplos em outros lugares. Qualquer encontro de torcedores argentinos acaba, com certeza, com a galera gritando “Muchachos” em algum momento. A França tem uma música própria em comemoração à sua vitória na Copa do Mundo de 2018. Toque uma música do Oasis para os torcedores ingleses e veja o que acontece, enquanto a Escócia parece ter adotado como sua todas as músicas animadas durante a “invasão não hostil” de Boston pelo país.

    Será que a música da Seleção Masculina dos EUA poderia ser “Country Roads”? No mínimo, será que ela poderia ser a música do verão?

    “É simplesmente ter orgulho do país”, disse o zagueiro Auston Trusty. “Acho que ‘Country Roads’ é uma música muito americana. Ouvir isso no estádio, com todo mundo cantando junto? Se você é americano, provavelmente conhece essa música. Todo mundo está cantando e comemorando a vitória, e você está sorrindo e feliz com seus companheiros de equipe.

    “É um sonho que se tornou realidade. É um sentimento que eu realmente não consigo descrever. É simplesmente um sonho que se tornou realidade.”

    Houve outras músicas para os torcedores cantarem a plenos pulmões. “Livin’ on a Prayer”, do Bon Jovi, ficou bem alta. “Free Bird” é, claro, uma música de gol bastante famosa. Mas, por alguns minutos, aquela versão de “Country Roads” pareceu diferente. Vários jogadores da seleção americana disseram isso eles mesmos.

    “Esses são meus irmãos”, disse Chris Richards. “Acho que todos nós sabemos que parte de ser americano é conhecer ‘Country Roads’, então estávamos todos cantando juntos. Foi legal, mais uma vez, ouvir toda a torcida, e a torcida sabe que tem sido nosso 12º jogador até agora neste torneio. Se precisarmos daquele 1% a mais, eles estão sempre lá para nós, então tem sido incrível.”

    Havia uma sensação, tanto em Seattle e arredores quanto nas redes sociais, de que a confiança está crescendo. Os jogadores da Seleção Masculina dos EUA também estão sentindo isso.

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    Crença cada vez mais difundida

    Em várias ocasiões, perguntaram explicitamente a Pochettino se ele acredita que a seleção dos EUA realmente pode ganhar a Copa do Mundo. Ele respondia da mesma forma todas as vezes: Claro. Se você não acredita nisso, não adianta nada, ele respondia. Estamos nos Estados Unidos, dizia ele, e os Estados Unidos, mais do que qualquer outro lugar, não acreditam em ficar em segundo lugar.

    Nas últimas semanas, seus jogadores repetiram essa mensagem: que acreditam que isso é possível. Mas com certeza não é, certo? A seleção dos EUA nunca passou das quartas de final na história moderna do time. Ao derrotar o Paraguai e a Austrália, duas seleções que estão longe do nível de elite, eles venceram duas partidas consecutivas da Copa do Mundo pela primeira vez em 96 anos. Não há evidências históricas indicando que essa seleção dos EUA possa levantar o troféu no final.

    Isso parece não importar mais.

    Na sexta-feira, Zlatan Ibrahimovic, uma das vozes mais singulares do futebol, participou de um programa na FOX e disse que acredita na seleção dos EUA. Ele explicou os motivos. Trata-se do futebol, sim, mas também do momento final. Sua confiança vem dos gols, mas também das canções.

    “Se você não acreditava antes, vou repetir: comece a acreditar”, disse Ibrahimovic. “Eles têm o país inteiro torcendo por eles, e quando se tem esse apoio, é difícil derrotá-los.”

    Richards também pensa assim.

    “Em cada jogo, sempre que jogamos, queremos vencer”, disse ele. “Não acho ridículo dizer que queremos ganhar o título. Obviamente, ainda temos muitos jogos pela frente antes de chegarmos a esse momento, e vamos encarar um jogo de cada vez. Queremos levantar o troféu no final disso tudo.”

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    Os próximos passos

    Depois desta sexta-feira, os próximos passos rumo ao troféu ficaram claros. Os EUA lideraram oficialmente o grupo, o que significa que a partida desta quinta-feira contra a Turquia não tem grande importância. Isso significa que Pochettino pode poupar os craques que estão com cartões amarelos, bem como um jogador de destaque, Christian Pulisic, que está se recuperando de uma lesão, se assim o desejar.

    Depois, será uma viagem curta de Orange County até a Bay Area para as oitavas de final. A partir daí, quem sabe? Os jogadores americanos acreditam que este pode ser um longo verão. Os torcedores americanos também estão começando a acreditar.

    Se este verão for longo, se a campanha continuar como começou, haverá mais momentos como o de sexta-feira. Quando a Seleção dos EUA derrotou o Paraguai e deixou o país em frenesi, a questão era se aquilo tinha sido um incidente isolado. Ao derrotar a Austrália, a Seleção dos EUA provou que não foi. O velho ditado diz que duas vezes é coincidência, mas três vezes é um padrão. O que a Seleção dos EUA pode fazer para que esse padrão continue?

    “No fim das contas, você está aqui por si mesmo, está aqui pela equipe, mas está aqui para mudar o jogo nos Estados Unidos, a percepção do futebol, a percepção do futebol americano”, disse Trusty. “Você ouve essa atmosfera e sente toda a vibração do jogo. Acho que, tanto para quem já é fã do esporte quanto para quem está se tornando fã ao nos ver jogar e observar todo esse ambiente na Copa do Mundo, é disso que se trata.”

    Surge agora o próximo desafio, o próximo momento decisivo em um verão que já teve dois. E se isso acontecer, se mais passos forem dados e mais lembranças forem criadas, podemos ter certeza de como elas soarão.

    “Leve-me para casa, estradas do interior.”

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