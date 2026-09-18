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VfL Wolfsburg v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport
Ryan Tolmich
Traduzido por

'Queremos jogadores sem dúvida' - Mauricio Pochettino aceita a decisão de Noahkai Banks pela Alemanha enquanto técnico da seleção dos EUA pede comprometimento de '200 por cento' dos jogadores

Estados Unidos da América
N. Banks
M. Pochettino

Mauricio Pochettino diz que a seleção masculina dos Estados Unidos terá de lidar com a decisão de Noahkai Banks de representar a Alemanha, mas o técnico aceita, no fim das contas, a escolha do zagueiro adolescente. Isso porque Pochettino quer montar a USMNT em torno de jogadores com "200% de comprometimento", não de atletas que estejam se perguntando se a USMNT é ou não a escolha certa para eles.

  • A decisão de Banks

    Banks oficializou na sexta-feira seu compromisso com a Alemanha, protocolando uma troca única para se juntar à seleção sub-21 alemã nesta Data Fifa. Ao protocolar essa troca, ele não poderá seguir com a USMNT, pela qual participou de um período de treinos da equipe principal em 2025, depois de defender os Estados Unidos nas categorias de base.

    A decisão do defensor adolescente de representar a Alemanha é um golpe para a USMNT, que claramente está passando por uma reformulação na posição de zagueiro. Pochettino diz que entende a situação, porém, e que não tem problema em perder um jogador que nunca esteve totalmente comprometido em atuar pelos Estados Unidos.

    • Publicidade
  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    O que Pochettino disse

    “Ele nos ligou", disse Pochettino. "Ele disse: ‘Decidi jogar pela Alemanha’. Sim, essa é uma situação com a qual precisamos lidar. Queremos jogadores que mostrem comprometimento, mas comprometimento não é 50%; é 200%.

    “Ele foi honesto porque, toda vez que o contatamos com a possibilidade de se juntar a nós, ele disse: 'Não, ainda estou em dúvida, não sei se quero escolher os EUA ou a Alemanha'. Ele foi honesto, e queremos jogadores sem dúvida alguma. Queremos jogadores que se comprometam e que estejam desesperados para jogar pelo escudo e jogar por nós.”



  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Batson opina

    O CEO da U.S. Soccer, JT Batson, também refletiu sobre a decisão de Banks e sobre a busca por jogadores com dupla nacionalidade de forma geral. Essas investidas, disse Batson, raramente são simples, mas a esperança é sempre a mesma: ter um programa cheio de jogadores apaixonados pela USMNT.

    "Queremos jogadores que queiram representar seu país e representar a U.S. Soccer, e nosso trabalho é dar a eles a melhor plataforma para fazer isso", disse Batson. "Sabemos que há milhões de crianças que acordam todos os dias neste país desesperadas para jogar por sua seleção nacional, e é nosso trabalho criar um ambiente em que elas possam florescer. "

    "Sei que, onde quer que você viva no mundo, se quiser representar os EUA, quiser dar tudo de si e for bom o bastante para jogar, nós queremos você. É nosso trabalho criar um ambiente para conseguir observar esses jogadores, conseguir envolvê-los com as seleções de base, conseguir oferecer a eles oportunidades de jogar nos mais altos níveis das categorias de base e, no fim das contas, esperamos, representar seu país."


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  • Cavan Sullivan Philadelphia UnionGetty

    O que vem a seguir?

    Agora oficialmente sem Banks, a seleção dos Estados Unidos entrará na próxima janela internacional com um elenco de 28 jogadores que inclui oito adolescentes, liderado pela estrela em ascensão Cavan Sullivan. Os Estados Unidos enfrentarão o Peru na abertura da janela internacional antes de encarar Chile, México e Canadá ao longo da sequência de quatro jogos.

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