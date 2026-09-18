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'Queremos jogadores sem dúvida' - Mauricio Pochettino aceita a decisão de Noahkai Banks pela Alemanha enquanto técnico da seleção dos EUA pede comprometimento de '200 por cento' dos jogadores
A decisão de Banks
Banks oficializou na sexta-feira seu compromisso com a Alemanha, protocolando uma troca única para se juntar à seleção sub-21 alemã nesta Data Fifa. Ao protocolar essa troca, ele não poderá seguir com a USMNT, pela qual participou de um período de treinos da equipe principal em 2025, depois de defender os Estados Unidos nas categorias de base.
A decisão do defensor adolescente de representar a Alemanha é um golpe para a USMNT, que claramente está passando por uma reformulação na posição de zagueiro. Pochettino diz que entende a situação, porém, e que não tem problema em perder um jogador que nunca esteve totalmente comprometido em atuar pelos Estados Unidos.
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O que Pochettino disse
“Ele nos ligou", disse Pochettino. "Ele disse: ‘Decidi jogar pela Alemanha’. Sim, essa é uma situação com a qual precisamos lidar. Queremos jogadores que mostrem comprometimento, mas comprometimento não é 50%; é 200%.
“Ele foi honesto porque, toda vez que o contatamos com a possibilidade de se juntar a nós, ele disse: 'Não, ainda estou em dúvida, não sei se quero escolher os EUA ou a Alemanha'. Ele foi honesto, e queremos jogadores sem dúvida alguma. Queremos jogadores que se comprometam e que estejam desesperados para jogar pelo escudo e jogar por nós.”
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Batson opina
O CEO da U.S. Soccer, JT Batson, também refletiu sobre a decisão de Banks e sobre a busca por jogadores com dupla nacionalidade de forma geral. Essas investidas, disse Batson, raramente são simples, mas a esperança é sempre a mesma: ter um programa cheio de jogadores apaixonados pela USMNT.
"Queremos jogadores que queiram representar seu país e representar a U.S. Soccer, e nosso trabalho é dar a eles a melhor plataforma para fazer isso", disse Batson. "Sabemos que há milhões de crianças que acordam todos os dias neste país desesperadas para jogar por sua seleção nacional, e é nosso trabalho criar um ambiente em que elas possam florescer. "
"Sei que, onde quer que você viva no mundo, se quiser representar os EUA, quiser dar tudo de si e for bom o bastante para jogar, nós queremos você. É nosso trabalho criar um ambiente para conseguir observar esses jogadores, conseguir envolvê-los com as seleções de base, conseguir oferecer a eles oportunidades de jogar nos mais altos níveis das categorias de base e, no fim das contas, esperamos, representar seu país."
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O que vem a seguir?
Agora oficialmente sem Banks, a seleção dos Estados Unidos entrará na próxima janela internacional com um elenco de 28 jogadores que inclui oito adolescentes, liderado pela estrela em ascensão Cavan Sullivan. Os Estados Unidos enfrentarão o Peru na abertura da janela internacional antes de encarar Chile, México e Canadá ao longo da sequência de quatro jogos.
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