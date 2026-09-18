O CEO da U.S. Soccer, JT Batson, também refletiu sobre a decisão de Banks e sobre a busca por jogadores com dupla nacionalidade de forma geral. Essas investidas, disse Batson, raramente são simples, mas a esperança é sempre a mesma: ter um programa cheio de jogadores apaixonados pela USMNT.

"Queremos jogadores que queiram representar seu país e representar a U.S. Soccer, e nosso trabalho é dar a eles a melhor plataforma para fazer isso", disse Batson. "Sabemos que há milhões de crianças que acordam todos os dias neste país desesperadas para jogar por sua seleção nacional, e é nosso trabalho criar um ambiente em que elas possam florescer. "

"Sei que, onde quer que você viva no mundo, se quiser representar os EUA, quiser dar tudo de si e for bom o bastante para jogar, nós queremos você. É nosso trabalho criar um ambiente para conseguir observar esses jogadores, conseguir envolvê-los com as seleções de base, conseguir oferecer a eles oportunidades de jogar nos mais altos níveis das categorias de base e, no fim das contas, esperamos, representar seu país."



