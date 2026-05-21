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"Queremos isso pelo Cristiano" - Jorge Jesus admite que acabar com a seca de títulos de Ronaldo na Arábia Saudita foi sua única motivação ao aceitar o cargo de técnico do Al-Nassr
A principal motivação por trás dessa decisão
Jesus revelou que a oportunidade de pôr fim à espera de Ronaldo por um título importante na Arábia Saudita foi a única razão pela qual ele voltou a Riade. Apesar do sucesso anterior com o rival Al-Hilal, Jesus foi convencido a fazer a mudança após conversas com a diretoria do Al-Nassr e com o próprio astro português.
Falando antes do último jogo da temporada, Jesus explicou o motivo que o levou a assumir o comando do clube. “Quando recebi o convite de [José] Semedo, CEO do Al-Nassr, e de Cris [Cristiano Ronaldo], só aceitei este desafio para ajudar o Cris a conquistar títulos na Arábia Saudita”, afirmou Jesus. “Esse era o meu objetivo.”
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A frustrante busca de Ronaldo por títulos
Ronaldo, agora com 41 anos, tem se destacado desde que se transferiu para o Al-Nassr após deixar o Manchester United no final de 2022. Ele alcançou a marca de 100 gols no campeonato pelo Al-Nassr, mas os troféus de alto nível continuam sendo uma meta difícil de alcançar. Seu único título em torneios até agora foi a Copa dos Campeões de Clubes Árabes em 2023, considerada uma competição não oficial.
A frustração foi agravada por várias oportunidades perdidas por pouco, incluindo quatro derrotas em finais. “Cada título é diferente e nós realmente queremos isso, pela nação do Al-Nassr e também pelo Cris, é fundamental”, acrescentou Jesus. “Especialmente pelo que ele fez não apenas pelo futebol da Arábia Saudita, mas também pelo Nassr.”
O projeto mais difícil de uma longa carreira
Depois de ter levado o Al-Hilal à conquista do triplo nacional na temporada 2023-24, Jesus admitiu que transformar o Al-Nassr em campeão tem sido seu maior desafio profissional. Ele citou sua própria participação na formação do atual elenco do Al-Hilal como a razão para a enorme dificuldade da tarefa.
“O Al-Nassr tem sido o projeto mais desafiador. Percebo que foi o projeto mais difícil da minha carreira esportiva”, admitiu Jesus. “Por quê? Porque eu conhecia os outros adversários e ajudei o grande rival [Al-Hilal] durante dois anos a criar um time de ponta.”
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Concentrando-se no último obstáculo do campeonato
Apesar da recente derrota por 1 a 0 para o Gamba Osaka na final da AFC Asian Champions League Two, o Al-Nassr continua no topo da classificação nacional. O time mantém uma vantagem de dois pontos sobre o Al-Hilal antes do decisivo último jogo da temporada contra o Damac, sabendo que uma vitória garantirá seu primeiro título do campeonato desde 2019.
Jesus continua totalmente focado no título nacional acima de tudo. “Desde o primeiro dia, nosso principal objetivo tem sido ser campeões da Arábia Saudita”, concluiu. “Se tivéssemos que escolher, seria sempre ser campeões da Arábia Saudita. Esse é o nosso principal objetivo, é por isso que viemos para cá.”