"Queremos isso pelo Cristiano" - Jorge Jesus admite que acabar com a seca de títulos de Ronaldo na Arábia Saudita foi sua única motivação ao aceitar o cargo de técnico do Al-Nassr

Jesus revelou que a oportunidade de pôr fim à espera de Ronaldo por um título importante na Arábia Saudita foi a única razão pela qual ele voltou a Riade. Apesar do sucesso anterior com o rival Al-Hilal, Jesus foi convencido a fazer a mudança após conversas com a diretoria do Al-Nassr e com o próprio astro português.

Falando antes do último jogo da temporada, Jesus explicou o motivo que o levou a assumir o comando do clube. “Quando recebi o convite de [José] Semedo, CEO do Al-Nassr, e de Cris [Cristiano Ronaldo], só aceitei este desafio para ajudar o Cris a conquistar títulos na Arábia Saudita”, afirmou Jesus. “Esse era o meu objetivo.”