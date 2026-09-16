Sports Press Photo
Traduzido por
'Queremos ir o mais longe que pudermos' - Keith Andrews deixa clara a intenção do Brentford de conquistar um título após a sofrida vitória sobre o Reading na Copa da Liga Inglesa
Brentford garante vaga na quarta rodada
Wilson abriu o placar com menos de três minutos antes de Carvalho ampliar a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, com os dois gols sendo criados por Dango Ouattara. Paudie O'Connor diminuiu a desvantagem com uma cabeçada no segundo tempo para preparar uma reta final tensa, mas os visitantes se mantiveram firmes. A vitória fora de casa por 2 a 1 garantiu a classificação tranquila à quarta rodada para o time de Andrews.
- Sports Press Photo
Andrews mira avançar na copa
Após uma atuação dominante no Select Car Leasing Stadium, o treinador deixou clara a ambição de sua equipe de ir longe na competição desta temporada. Andrews disse: "Levamos muito a sério a última fase e fizemos isso de novo nesta noite. É uma competição séria para nós, queremos ir o mais longe possível. Não há motivo para que não possamos. Vamos encará-la com tudo."
Atuação dominante mostra a força do elenco
A noite foi particularmente memorável para Carvalho, que marcou seu retorno de uma lesão no ligamento cruzado sofrida em novembro de 2025 com uma finalização precisa. O Brentford foi muito mais dominante do que o placar sugeriu, controlando 70,9% da posse de bola e somando 3,21 gols esperados (xG). Mikkel Damsgaard ditou as ações com quatro chances criadas no terço final, enquanto Igor Thiago deu mais força ao ataque ao sair do banco.
- Sports Press Photo
Próximos adversários da copa se aproximam
Tendo caído nas quartas de final nas duas temporadas anteriores, o Brentford descobre seu próximo adversário no sorteio da quarta fase na noite de quarta-feira. Esse embalo na copa oferece uma plataforma vital para o clube da capital manter a consistência na liga nacional e nas competições de copa. Andrews espera que o retorno de jogadores importantes após lesão possa preservar a profundidade crucial do elenco antes de uma sequência congestionada de jogos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.