Wilson abriu o placar com menos de três minutos antes de Carvalho ampliar a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, com os dois gols sendo criados por Dango Ouattara. Paudie O'Connor diminuiu a desvantagem com uma cabeçada no segundo tempo para preparar uma reta final tensa, mas os visitantes se mantiveram firmes. A vitória fora de casa por 2 a 1 garantiu a classificação tranquila à quarta rodada para o time de Andrews.