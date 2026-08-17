AFP
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'Queremos ganhar tudo!' - Martin Odegaard manda aviso assustador aos rivais enquanto o Arsenal desmonta o Manchester City em recado na Community Shield
Arsenal manda um recado em Cardiff
O time de Mikel Arteta mostrou todo o status de atual campeão inglês ao garantir uma vitória convincente sobre seus rivais na disputa pelo título no Principality Stadium, em Cardiff. Gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e do próprio Odegaard asseguraram que o primeiro troféu da temporada fosse para o Emirates, com o City de Enzo Maresca oferecendo pouca resistência.
"Jogamos um futebol brilhante, mostramos o nosso nível", disse Odegaard pouco depois de erguer o troféu. "Mostramos que estamos prontos, sérios e queremos fazer isso de novo. Queremos partir para cima. Quando você sente o gosto de como isso é bom, quer fazer de novo. Queremos ganhar tudo."
- Getty Images Sport
Novos rostos causam impacto imediato
Enquanto as estrelas consagradas brilharam, os estreantes também roubaram a cena. Bruno Guimaraes recebeu muitos elogios de seu novo capitão após uma atuação combativa e segura ao lado do jovem Myles Lewis-Skelly. "Acho que ele tem sido inacreditável desde o primeiro momento", disse Odegaard sobre o brasileiro. "Ele chegou aqui e parece ser uma parte tão natural do time, embora tenhamos tido alguns grandes confrontos no passado.
"Ele tem sido uma parte tão natural do time e você vê a qualidade dele em campo, ele é muito bom com a bola, mas também é um lutador e recupera a bola."
Christos Tzolis foi igualmente impressionante, dando as assistências para Havertz e Odegaard em cada lado do intervalo. Odegaard acrescentou sobre o novo ponta: "Christos [Tzolis] também pela esquerda, ele deu duas assistências hoje e teve uma atuação forte. Acho que todos foram bem hoje, então foi bom ver isso."
Arteta reflete sobre o domínio contra o Cardiff
A vitória marcou o 18º título do Arsenal na Community Shield, deixando o clube a apenas três do recorde de 21 do Manchester United. Para Arteta, foi sua terceira vitória na competição como técnico, somando-se aos seus dois sucessos como jogador.
Ao refletir sobre a vitória histórica e a atuação muito disputada da equipe, o técnico do Arsenal elogiou a dedicação de seu elenco. Arteta disse: "Acho que hoje isso se deve à preparação que fizemos na pré-temporada e às decisões que os garotos tomaram depois da Copa do Mundo para garantir que estivessem preparados e querendo jogar nesta competição. Fiquei muito impressionado com a maneira como jogamos e com a maneira como competimos, então esse é o padrão para nós. Tenho certeza de que vamos ser realmente, realmente competitivos."
- (C)Getty Images
Elenco e ambições futuras
Apesar da vitória, Arteta foi questionado sobre as ausências de Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Ethan Nwaneri da relação para a partida. Ele explicou que foram decisões táticas impostas pelas regras de inscrição, e não lesões. Ele disse: "É muito triste não poder contar com eles. Tenho brigado com a Premier League para ampliar e acomodar mais jogadores no elenco porque eles merecem estar no elenco, não há dúvida sobre isso."
Olhando para frente, o Arsenal abre a defesa do título da Premier League contra o Coventry na sexta-feira, enquanto o Man City recebe o Bournemouth. Em sintonia com seu capitão, Arteta segue faminto por mais sucesso após conquistar esse troféu no início da temporada. "Quero viver esse momento de novo. Quero vivê-lo de forma ainda maior; sabemos o que isso vai exigir e que vai demandar algo especial, mas estamos prontos para isso", concluiu o técnico.
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