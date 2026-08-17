Enquanto as estrelas consagradas brilharam, os estreantes também roubaram a cena. Bruno Guimaraes recebeu muitos elogios de seu novo capitão após uma atuação combativa e segura ao lado do jovem Myles Lewis-Skelly. "Acho que ele tem sido inacreditável desde o primeiro momento", disse Odegaard sobre o brasileiro. "Ele chegou aqui e parece ser uma parte tão natural do time, embora tenhamos tido alguns grandes confrontos no passado.

"Ele tem sido uma parte tão natural do time e você vê a qualidade dele em campo, ele é muito bom com a bola, mas também é um lutador e recupera a bola."

Christos Tzolis foi igualmente impressionante, dando as assistências para Havertz e Odegaard em cada lado do intervalo. Odegaard acrescentou sobre o novo ponta: "Christos [Tzolis] também pela esquerda, ele deu duas assistências hoje e teve uma atuação forte. Acho que todos foram bem hoje, então foi bom ver isso."



