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"Queremos ganhar tudo!" - Kai Havertz lança desafio enquanto o campeão da Premier League, Arsenal, mira campanha histórica
Arsenal com fome de mais títulos
O atacante do Arsenal Havertz deixou claro que o gigante do norte de Londres não está satisfeito com apenas um troféu. Depois de encerrar na temporada passada uma espera de 22 anos pelo título da Premier League, o Arsenal começou a nova campanha em forma cintilante, derrotando o Manchester City para conquistar a Community Shield antes de passar com facilidade pelo Coventry City com uma vitória por 3 a 0 na estreia pela liga.
Ao refletir sobre as ambições do clube para a temporada, Havertz destacou a confiança que toma conta do Emirates Stadium. "Quando você sente o gosto de ganhar um título, então quer fazer isso de novo, e temos um time que pode brigar por todos os títulos possíveis. No ano passado houve apenas um, mas neste ano há muito mais por vir e queremos ganhar tudo", disse o internacional alemão em entrevista à Sky Sports.
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Em busca do domínio europeu e nacional
Embora o título da Premier League fosse o principal objetivo na temporada passada, o Arsenal também ficou agonizantemente perto da glória continental. O time de Arteta ficou a apenas uma disputa de pênaltis de conquistar seu primeiro troféu da Champions League, mas acabou derrotado pelo Paris Saint-Germain em uma final tensa em Budapeste.
"Há um longo caminho a percorrer e, no momento, o foco está apenas no próximo jogo. Demos alguns bons passos, vencendo a Community Shield e ganhando o primeiro jogo da temporada. Mas agora começa. Teremos a Champions League, a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, além de jogos a cada três dias, e então vamos mostrar do que somos capazes. Estamos positivos e queremos dar tudo nesta temporada para alcançar nossos objetivos novamente e dar mais títulos ao clube", explicou Havertz.
No comando do ataque de Arteta
Havertz não perdeu tempo para deixar sua marca nesta temporada, marcando tanto na vitória na Community Shield sobre o Manchester City quanto na estreia da equipe na liga. Sua capacidade de liderar o ataque se tornou crucial para Arteta, especialmente enquanto o Arsenal se prepara para uma difícil visita ao Villa Park para enfrentar o Aston Villa na noite de segunda-feira.
Havertz se juntou ao Arsenal no verão de 2023 em uma transferência de £ 65 milhões vinda do rival londrino Chelsea. Desde a mudança para o norte de Londres, o internacional alemão se firmou como peça-chave sob o comando de Arteta, somando 113 partidas em todas as competições, com 38 gols e 18 assistências.
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Foco na juventude e no futuro
Enquanto o time de Arteta segue focado no sucesso imediato, o Arsenal também tomou medidas no fim de semana para proteger seu futuro a longo prazo. O clube confirmou no sábado que o muito bem avaliado defensor Marli Salmon assinou seu primeiro contrato profissional em seu aniversário de 17 anos. Considerado um dos talentos de maior destaque a surgir da academia de Hale End, o jovem já mostrou enorme potencial enquanto continua sua rápida ascensão rumo ao ambiente do time principal.
Salmon já teve um gostinho da ação no time principal, tendo feito sua estreia profissional na vitória do Arsenal na Champions League contra o Club Brugge na última temporada. Ele deu sequência a esse marco ao conquistar sua primeira titularidade em uma vitória na FA Cup contra o Mansfield, demonstrando maturidade acima da idade.
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