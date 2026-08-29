O atacante do Arsenal Havertz deixou claro que o gigante do norte de Londres não está satisfeito com apenas um troféu. Depois de encerrar na temporada passada uma espera de 22 anos pelo título da Premier League, o Arsenal começou a nova campanha em forma cintilante, derrotando o Manchester City para conquistar a Community Shield antes de passar com facilidade pelo Coventry City com uma vitória por 3 a 0 na estreia pela liga.

Ao refletir sobre as ambições do clube para a temporada, Havertz destacou a confiança que toma conta do Emirates Stadium. "Quando você sente o gosto de ganhar um título, então quer fazer isso de novo, e temos um time que pode brigar por todos os títulos possíveis. No ano passado houve apenas um, mas neste ano há muito mais por vir e queremos ganhar tudo", disse o internacional alemão em entrevista à Sky Sports.