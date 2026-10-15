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“Querem matar um jogador?”: furioso, Jose Mourinho, técnico do Real Madrid, critica a Federação Espanhola de Futebol e questiona o momento da suspensão de Vinicius Jr após vitória por 4 a 3 sobre a Roma
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Treinador português critica duramente o momento da medida disciplinar
O técnico português criticou a federação espanhola de futebol após a entidade confirmar uma suspensão de quatro jogos para seu astro brasileiro pouco antes do confronto pela Champions League contra seu ex-clube no Stadio Olimpico. A punição em âmbito nacional foi aplicada após um confronto com Nathan Saliba que envolveu um puxão de cabelo durante a vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal no sábado. Depois da partida, o técnico boicotou a entrevista coletiva.
Apesar de abalado pela notícia, o Real Madrid reagiu de forma impressionante após ficar dois gols atrás, com gols de Carlos Espi, Endrick e Antonio Rudiger nos minutos finais garantindo uma vitória dramática por 4 a 3.
Anúncio antes da partida provoca fúria à beira do campo
A revolta de Mourinho veio à tona quando a decisão do comitê disciplinar chegou ao ônibus da equipe apenas duas horas antes do início da partida contra o time de Gian Piero Gasperini. A decisão de última hora pareceu abalar a concentração de Vinicius. O atacante perdeu a bola na jogada que resultou no segundo gol dos donos da casa e foi substituído logo depois que Donyell Malen marcou seu segundo gol, aos 57 minutos.
Após a surpreendente virada de sua equipe, Mourinho questionou o momento em que a decisão foi comunicada: "Vocês acham normal que um jogador de um time espanhol, que vai disputar uma partida também importante para o futebol espanhol, saiba duas horas antes do jogo que recebeu uma suspensão de quatro partidas?
"Não poderiam fazer isso amanhã de manhã? Temos que descobrir que Vinicius recebeu uma suspensão de quatro partidas quando estamos chegando de ônibus, quase no estádio? Agora fazem as coisas sem vergonha nenhuma. Agora ficou tudo às claras. Um jogador tem que saber duas horas antes da partida que recebeu uma suspensão de quatro jogos. Um time espanhol que conquistou três pontos para o futebol espanhol, para o ranking, para o prestígio do futebol espanhol. Querem acabar com um jogador duas horas antes da partida? Isso não me parece normal."
- Pressinphoto
Incidente de puxão de cabelo resulta em punição severa
O episódio polêmico contra o Villarreal ocorreu após Vinicius entrar em campo aos 52 minutos e acreditar que havia ampliado a vantagem do Real Madrid. O árbitro, porém, anulou o gol e expulsou o ponta após revisar o lance no monitor à beira do campo. Posteriormente, o comitê disciplinar da federação espanhola suspendeu o atacante por dois jogos por “agir de forma violenta ... (enquanto) não estava em posição de disputar a bola”, além de mais dois jogos por “reclamações” contra a equipe de arbitragem. Ao reconhecer seu erro, que custou caro, o ponta usou as redes sociais para pedir desculpas, dizendo: “Peço desculpas ao time e aos torcedores do [Madrid]”.
Suspensão custosa antecede duelo do El Clásico
A vitória na capital italiana, marcada por Kylian Mbappe se tornar o jogador mais jovem a alcançar 100 partidas na Champions League aos 27 anos, dá um impulso valioso ao Madrid, que se mantém na briga pela liderança. No entanto, a ausência de Vinicius no campeonato nacional representa um grande desafio tático para Mourinho antes de uma sequência exigente de jogos de La Liga. O primeiro será contra o Sevilla, em 18 de outubro, antes do El Clásico contra o Barcelona, em 25 de outubro. A principal referência do Real Madrid também está fora de mais dois jogos do campeonato no mês seguinte: não enfrentará o Racing Santander em 1º de novembro nem participará da visita ao Valencia seis dias depois.
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