A revolta de Mourinho veio à tona quando a decisão do comitê disciplinar chegou ao ônibus da equipe apenas duas horas antes do início da partida contra o time de Gian Piero Gasperini. A decisão de última hora pareceu abalar a concentração de Vinicius. O atacante perdeu a bola na jogada que resultou no segundo gol dos donos da casa e foi substituído logo depois que Donyell Malen marcou seu segundo gol, aos 57 minutos.

Após a surpreendente virada de sua equipe, Mourinho questionou o momento em que a decisão foi comunicada: "Vocês acham normal que um jogador de um time espanhol, que vai disputar uma partida também importante para o futebol espanhol, saiba duas horas antes do jogo que recebeu uma suspensão de quatro partidas?

"Não poderiam fazer isso amanhã de manhã? Temos que descobrir que Vinicius recebeu uma suspensão de quatro partidas quando estamos chegando de ônibus, quase no estádio? Agora fazem as coisas sem vergonha nenhuma. Agora ficou tudo às claras. Um jogador tem que saber duas horas antes da partida que recebeu uma suspensão de quatro jogos. Um time espanhol que conquistou três pontos para o futebol espanhol, para o ranking, para o prestígio do futebol espanhol. Querem acabar com um jogador duas horas antes da partida? Isso não me parece normal."