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AC Milan v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

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“Quer voltar para casa” – O NYCFC confirma o interesse em Christian Pulisic, Antoine Griezmann abraça o desafio de Orlando: cinco destaques do evento “Next Chapter” da MLS

Especiais e Opinião
Major League Soccer
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A. Griezmann
Milan
C. Pulisic
T. Ream
Estados Unidos da América
M. Freese

A MLS voltou nesta quinta-feira, com o comissário Don Garber, executivos da liga e jogadores discutindo o impulso gerado pela Copa do Mundo de 2026, o futuro de Christian Pulisic e o que vem a seguir.

NOVA YORK — Com a Copa do Mundo de 2026 a menos de quatro dias do fim, o comissário da Major League Soccer, Don Garber, agora consegue enxergar o lado positivo de uma decepção anterior.

Garber atuou ao lado do ex-presidente Bill Clinton no comitê responsável pela candidatura dos Estados Unidos para sediar a Copa do Mundo de 2022, que acabou sendo concedida ao Catar.

“Foi um dos piores momentos da minha carreira quando aquele envelope foi aberto”, disse Garber no evento “The Next Chapter” da MLS.

No entanto, depois de ver a Copa do Mundo de 2026 superar praticamente todas as expectativas, Garber agora acredita que o atraso de quatro anos beneficiou o futebol americano, dando à MLS mais tempo para aumentar o número de clubes, atrair jogadores de melhor qualidade e melhorar suas instalações.

“O fracasso não é fatal”, disse ele. “Essa energia serviu para concentrar nossa liga, para a Federação [de Futebol dos EUA] se revitalizar, para o futebol feminino se reorganizar — e agora veja onde estamos.”

Agora, com a MLS retornando de sua pausa de sete semanas para a Copa do Mundo, Garber quer que o foco esteja no que a liga construiu — desde seus jovens talentos emergentes até seu crescente elenco de estrelas globais — e para onde ela seguirá a partir daqui.

Garber se reuniu com executivos da liga, treinadores e jogadores para discutir o próximo capítulo da MLS. A GOAL analisa os principais pontos em discussão.

  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    Na verdade, o Griezmann está aqui

    A menos que você tenha vivido isolado do mundo por um bom tempo, a chegada de Antoine Griezmann à MLS não deve ser nenhuma surpresa. Ele vem sendo associado à liga há quase uma década e nunca escondeu seu amor pela cultura e pelos esportes americanos. Sim, houve algumas falsas esperanças — principalmente com o LAFC —, mas na tarde desta quinta-feira ele estava na sede da MLS discutindo sua decisão de finalmente dar esse passo.

    “Sempre foi um sonho encerrar minha carreira aqui nos Estados Unidos, e eu queria estar aqui no auge da minha condição física e mental”, disse ele.

    Griezmann vem de uma temporada em que marcou sete gols e deu quatro assistências na La Liga e ajudou a levar o Atlético de Madrid à final da Copa del Rey, antes de o time ser surpreendido pela Real Sociedad, de Pellegrino Matarazzo. O ícone da França e do Atlético reconheceu que a diretoria e a administração do Orlando foram convincentes em sua proposta.

    “Depois que me encontrei com Mark Wilf [proprietário] e Ricardo Moreira [diretor esportivo], me apaixonei pela filosofia do clube, e minha esposa se apaixonou pela cidade”, disse ele. “Então, achamos que era o momento perfeito para nos mudarmos e concretizarmos isso.”

    Ele também falou com entusiasmo sobre a MLS e o futuro do futebol nos Estados Unidos após a Copa do Mundo de 2026.

    “A competição e a qualidade dos jogadores que chegam aqui estão sempre melhorando, [e] o nível das partidas vem crescendo há anos”, disse ele. “Há muitos jogadores jovens vindos da MLS para a Europa e jogadores de nível mundial que estão vindo para cá para jogar.

    “Isso é ótimo para a nossa liga. A Copa do Mundo também está ajudando a inspirar as crianças americanas a gostarem de futebol e começarem a chutar a bola, e esperamos poder fazer jogadas espetaculares dentro do estádio para continuar a inspirá-las a jogar.”

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    O interesse do NYCFC em Pulisic é real

    No início deste mês, surgiram notícias de que o NYCFC estaria buscando seriamente a contratação de Christian Pulisic, embora a relutância do AC Milan em se desfazer do astro americano continue sendo um grande obstáculo. Com o jogador de 27 anos entrando no último ano de contrato, o NYCFC poderia tentar negociar uma taxa de transferência reduzida ou esperar até janeiro, quando Pulisic estaria apto a assinar um pré-contrato com outro clube.

    O NYCFC confirmou seu interesse na quinta-feira e não descartou a possibilidade de contratar um dos maiores nomes do futebol americano para ajudar a inaugurar a era do Etihad Park. O clube anunciou que seu novo estádio será inaugurado em 17 de julho de 2027.

    “Eu diria que estamos interessados nos jogadores da mais alta qualidade que pudermos contratar”, disse o CEO do NYCFC, Brad Sims. “Um jogador como Christian Pulisic, acreditamos, seria ótimo nos EUA, ótimo na MLS e, é claro, ótimo em Nova York, com certeza.”

    O zagueiro do NYCFC, Kevin O’Toole, que recentemente renovou seu contrato com o clube, concordou.

    “Ele é um jogador de altíssima qualidade, e sempre que seu clube é associado a um jogador como esse, você o receberia de braços abertos”, disse O’Toole ao GOAL. “Acho que ele se encaixaria muito bem no nosso sistema também. Gostamos de jogar com alas habilidosos. Ele é um jogador cheio de energia e que gosta de se esforçar. Se isso se tornasse realidade, seria fantástico para o clube e coincidiria com a inauguração do estádio também.”

    Sims disse que o NYCFC está elevando seu nível de ambição, buscando aproveitar o impulso gerado pela Copa do Mundo e seu futuro estádio de US$ 780 milhões.

    “Não vejo motivo para que qualquer jogador que já tenha se comprometido com a MLS não se interesse por Nova York, especialmente com tudo o que está acontecendo e com a construção do que acreditamos que será a instalação de ponta para o esporte neste país”, disse ele. “O que falta, provavelmente, é aquele jogador-símbolo.”

    Sims ressaltou, no entanto, que o NYCFC não está simplesmente procurando um nome conhecido que possa aparecer em outdoors. A preferência do clube é buscar jogadores que estejam se aproximando ou entrando no auge da carreira. Ele citou a recente contratação de Bénie Traoré como exemplo de um jogador com grande potencial de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que enfatizou o desejo do NYCFC de maximizar todas as três vagas de Jogador Designado e adicionar uma estrela consagrada em seu auge.

    “No fim das contas, se você tem três Jogadores Designados... alguém que já passou do auge não é tão interessante para nós — a menos que seja alguém que ainda possa chegar e contribuir em campo e ser excelente fora dele”, disse Sims.

    Ele também reconheceu que ainda há obstáculos significativos antes que o NYCFC possa concretizar qualquer transferência envolvendo Pulisic.

    “Se você perguntar a qualquer um dos meus 29 colegas da liga se eles estariam interessados em ter Christian Pulisic no time, tenho certeza de que receberia 29 respostas positivas”, disse Sims. “Adoraríamos tê-lo, sim. Será que qualquer outro time da MLS adoraria tê-lo? Tenho certeza. ... Mas, para que isso aconteça, o AC Milan não quer abri-lo mão, então isso significa que a negociação está no ar [por enquanto].

    “No fim das contas, acreditamos que o Christian vai querer jogar [aqui], quer jogar na MLS, quer voltar para casa. Seja quando for que isso aconteça, achamos e esperamos que o New York City FC esteja bem no topo da lista de times pelos quais ele gostaria de jogar.”


  • Kevin O'Toole and Matt Freese NYCFCNYCFC

    O'Toole expressa solidariedade a Freese

    Antes da última partida da Seleção Masculina dos EUA contra a Bélgica, Matt Freese havia se destacado como uma surpresa positiva, impressionando ao longo das quatro primeiras partidas da equipe. No entanto, tudo desmoronou para o goleiro nas oitavas de final, quando um erro grave dele deu à Bélgica o terceiro gol, que acabou selando o destino da equipe.

    O’Toole, amigo íntimo de Freese que contou a história da amizade deles para a GOAL em 2025, acredita que seu companheiro de equipe no NYCFC vai se recuperar.

    “A verdade é que ele fez um torneio incrível”, disse O’Toole. “Acho que ele é agora o goleiro com mais vitórias na história dos EUA. Ele tem o maior número de jogos sem sofrer gols. Não acho que um único momento possa definir o legado de nenhum jogador, na verdade. Acho que ele jogou muitos minutos impecáveis na Copa do Mundo. E ele é o tipo de pessoa que vai refletir sobre alguns momentos específicos e vai voltar mais forte.

    “Posso garantir isso.”

    As três vitórias de Freese na Copa do Mundo são o maior número alcançado por um goleiro da Seleção Masculina dos EUA, enquanto seus dois jogos sem sofrer gols estão empatados no recorde nacional.


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  • GarberMLS Soccer

    Pode haver novidades no final da temporada

    Na quinta-feira, Garber se mostrou bastante elogioso em relação ao progresso da MLS, em vez de oferecer detalhes sobre o futuro da liga. No entanto, ele indicou que novas mudanças poderiam ser anunciadas até o final da temporada. Embora a MLS tenha divulgado, em novembro, a mudança para um calendário que vai do verão à primavera, a liga também afirmou que continua aberta a avaliar sua estrutura de competições de forma mais ampla.

    “Temos esse programa, o MLS 3.0, que trata de um novo calendário, da inauguração de novos estádios, de novas regras para os elencos e de um novo formato de competição”, disse Garber. “Tudo isso será anunciado até o final da temporada. ... Acho que isso diz muito sobre a MLS. Que outra liga está parada pensando: ‘Como posso mudar nossa estrutura?’ Esse é o jeito da MLS.

    “Precisamos constantemente ajustar e aproveitar o que a Copa do Mundo tem sido. A Copa do Mundo mostrou que as pessoas amam o esporte do jeito que ele é. Talvez precisemos nos aproximar um pouco mais disso.”


  • Tim ReamMLS Soccer

    Ream não está pronto para deixar a Seleção Masculina dos EUA

    Tim Ream ainda não está pronto para pendurar as chuteiras. Seu contrato com o Charlotte FC inclui uma opção para 2027, e o jogador de 39 anos continua aberto à possibilidade de defender a Seleção Masculina dos Estados Unidos enquanto continuar jogando em nível de clube.

    Ream reconheceu que a decisão não depende inteiramente dele, mas não tem intenção de se aposentar do futebol internacional antes de encerrar completamente sua carreira como jogador.

    “Tenho 39 anos, então não vejo que reste muito tempo”, disse Ream. “Vou continuar jogando, mas, repito, isso não depende de mim. Há muito tempo venho afirmando que não vou me aposentar da seleção nacional até me aposentar do futebol profissional.

    “E isso não é porque eu ache que ainda deva estar lá, ou porque outras pessoas achem. É apenas uma daquelas situações em que não quero jogar a toalha até jogar a toalha de vez.”