No início deste mês, surgiram notícias de que o NYCFC estaria buscando seriamente a contratação de Christian Pulisic, embora a relutância do AC Milan em se desfazer do astro americano continue sendo um grande obstáculo. Com o jogador de 27 anos entrando no último ano de contrato, o NYCFC poderia tentar negociar uma taxa de transferência reduzida ou esperar até janeiro, quando Pulisic estaria apto a assinar um pré-contrato com outro clube.

O NYCFC confirmou seu interesse na quinta-feira e não descartou a possibilidade de contratar um dos maiores nomes do futebol americano para ajudar a inaugurar a era do Etihad Park. O clube anunciou que seu novo estádio será inaugurado em 17 de julho de 2027.

“Eu diria que estamos interessados nos jogadores da mais alta qualidade que pudermos contratar”, disse o CEO do NYCFC, Brad Sims. “Um jogador como Christian Pulisic, acreditamos, seria ótimo nos EUA, ótimo na MLS e, é claro, ótimo em Nova York, com certeza.”

O zagueiro do NYCFC, Kevin O’Toole, que recentemente renovou seu contrato com o clube, concordou.

“Ele é um jogador de altíssima qualidade, e sempre que seu clube é associado a um jogador como esse, você o receberia de braços abertos”, disse O’Toole ao GOAL. “Acho que ele se encaixaria muito bem no nosso sistema também. Gostamos de jogar com alas habilidosos. Ele é um jogador cheio de energia e que gosta de se esforçar. Se isso se tornasse realidade, seria fantástico para o clube e coincidiria com a inauguração do estádio também.”

Sims disse que o NYCFC está elevando seu nível de ambição, buscando aproveitar o impulso gerado pela Copa do Mundo e seu futuro estádio de US$ 780 milhões.

“Não vejo motivo para que qualquer jogador que já tenha se comprometido com a MLS não se interesse por Nova York, especialmente com tudo o que está acontecendo e com a construção do que acreditamos que será a instalação de ponta para o esporte neste país”, disse ele. “O que falta, provavelmente, é aquele jogador-símbolo.”

Sims ressaltou, no entanto, que o NYCFC não está simplesmente procurando um nome conhecido que possa aparecer em outdoors. A preferência do clube é buscar jogadores que estejam se aproximando ou entrando no auge da carreira. Ele citou a recente contratação de Bénie Traoré como exemplo de um jogador com grande potencial de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que enfatizou o desejo do NYCFC de maximizar todas as três vagas de Jogador Designado e adicionar uma estrela consagrada em seu auge.

“No fim das contas, se você tem três Jogadores Designados... alguém que já passou do auge não é tão interessante para nós — a menos que seja alguém que ainda possa chegar e contribuir em campo e ser excelente fora dele”, disse Sims.

Ele também reconheceu que ainda há obstáculos significativos antes que o NYCFC possa concretizar qualquer transferência envolvendo Pulisic.

“Se você perguntar a qualquer um dos meus 29 colegas da liga se eles estariam interessados em ter Christian Pulisic no time, tenho certeza de que receberia 29 respostas positivas”, disse Sims. “Adoraríamos tê-lo, sim. Será que qualquer outro time da MLS adoraria tê-lo? Tenho certeza. ... Mas, para que isso aconteça, o AC Milan não quer abri-lo mão, então isso significa que a negociação está no ar [por enquanto].

“No fim das contas, acreditamos que o Christian vai querer jogar [aqui], quer jogar na MLS, quer voltar para casa. Seja quando for que isso aconteça, achamos e esperamos que o New York City FC esteja bem no topo da lista de times pelos quais ele gostaria de jogar.”



