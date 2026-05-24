Após sua atuação brilhante, com três gols na vitória por 3 a 0 na final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart, Kane comentou sobre as negociações para a renovação de seu contrato, válido até 2027, na Säbener Straße: “Nesta fase da minha carreira, quero tirar o máximo proveito de um contrato. Este será um dos últimos contratos que assinarei como jogador.”
Traduzido por
"Quer tirar o máximo proveito do contrato": Harry Kane deixa uma mensagem clara ao Bayern de Munique na negociação pela renovação
O Bayern deseja renovar o contrato do jogador de 32 anos; o diretor esportivo Max Eberl anunciou recentemente que as negociações serão intensificadas no final da temporada. O ideal seria chegar a um acordo antes da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, que começa em meados de junho.
No entanto, Kane moderou as esperanças de uma conclusão rápida: “É claro que agora não é o momento de falar. Estamos muito tranquilos com a situação. Dissemos que queremos primeiro jogar a temporada – e, de preferência, também a Copa do Mundo.” Ele também enfatizou: “Ambos os lados estão muito satisfeitos um com o outro.”
O atacante continuou, dizendo que é um “cara aberto e honesto. Vou ter conversas sinceras com os responsáveis. E tenho certeza de que eles também falarão comigo com sinceridade. Mas essas são conversas que teremos em outro dia.”
- AFP
Hamann alerta para a duração prolongada de um novo contrato de Kane
Kane chegou em 2023 do Tottenham Hotspur ao clube mais titulado da Bundesliga por uma quantia de quase 100 milhões de euros e é o jogador mais bem pago do time, com um salário anual de 25 milhões de euros. De acordo com a revista *kicker*, os dirigentes do FCB estão considerando uma renovação de dois anos, enquanto Kane gostaria de assinar até 2030.
No entanto, o ex-jogador Dietmar Hamann adverte o Bayern contra um prazo muito longo para um possível novo contrato de Kane. O ex-jogador do FC Bayern disse ao tz: “Ele ainda tem um ano de contrato. Acho que estão falando em dois ou três anos, e eu seria um pouco cauteloso, porque ele vai fazer 33 anos agora. A questão é: por quanto tempo ele ainda vai marcar gols?”
É verdade que Kane “marcou muitos gols” em seus três anos até agora no clube campeão alemão. No entanto, Hamann se mostra cético em relação à duração do contrato: “Uma renovação por um ano – sim. Dois anos – talvez. Três anos, na minha opinião, seria demais.”
Hamann também enfatizou, porém: “As pessoas estão muito felizes com ele. Ele é um grande embaixador do futebol. É uma honra para a Bundesliga e para o Bayern de Munique que o capitão da seleção inglesa jogue aqui.”
O histórico de gols de Harry Kane
Clube Resultados Leyton Orient 5 gols FC Millwall 9 gols Norwich City 0 gols Leicester City 2 gols Tottenham Hotspur 280 gols FC Bayern 146 gols Inglaterra 78 gols