Kane chegou em 2023 do Tottenham Hotspur ao clube mais titulado da Bundesliga por uma quantia de quase 100 milhões de euros e é o jogador mais bem pago do time, com um salário anual de 25 milhões de euros. De acordo com a revista *kicker*, os dirigentes do FCB estão considerando uma renovação de dois anos, enquanto Kane gostaria de assinar até 2030.

No entanto, o ex-jogador Dietmar Hamann adverte o Bayern contra um prazo muito longo para um possível novo contrato de Kane. O ex-jogador do FC Bayern disse ao tz: “Ele ainda tem um ano de contrato. Acho que estão falando em dois ou três anos, e eu seria um pouco cauteloso, porque ele vai fazer 33 anos agora. A questão é: por quanto tempo ele ainda vai marcar gols?”

É verdade que Kane “marcou muitos gols” em seus três anos até agora no clube campeão alemão. No entanto, Hamann se mostra cético em relação à duração do contrato: “Uma renovação por um ano – sim. Dois anos – talvez. Três anos, na minha opinião, seria demais.”

Hamann também enfatizou, porém: “As pessoas estão muito felizes com ele. Ele é um grande embaixador do futebol. É uma honra para a Bundesliga e para o Bayern de Munique que o capitão da seleção inglesa jogue aqui.”