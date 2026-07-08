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“Quer se exibir” - Jude Bellingham se junta a Wayne Rooney e Paul Gascoigne no clube exclusivo dos “presunçosos” da Inglaterra
Quem mais? Bellingham será o destaque da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026
Surpreendentemente, considerando seu desempenho na América do Norte, surgiram dúvidas sobre a simples presença de Bellingham no elenco de Thomas Tuchel às vésperas de mais um grande torneio internacional.
Com Morgan Rogers oferecendo forte concorrência na posição de camisa 10 — e jogadores como Phil Foden, Cole Palmer e Morgan Gibbs-White ficando de fora —, a pressão recaiu sobre os ombros do “Galáctico” do Real Madrid, responsável pela criação de jogadas.
Bellingham, após sua icônica comemoração “quem mais” na Euro 2024, mostrou mais uma vez que continua sendo um jogador para grandes ocasiões — ridicularizando aqueles que se apressaram em descartá-lo. Ele abriu sua conta de gols na Copa do Mundo de 2026 ao colocar a Inglaterra novamente na frente durante a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, que garantiu à equipe o melhor início possível.
Foi ele quem abriu o placar em um confronto acirrado contra o Panamá, antes de realmente brilhar contra o México nas oitavas de final. Dois gols em rápida sucessão naquela partida — disputada em altitude e diante de uma torcida apaixonada no Estádio Azteca — ajudaram os Três Leões a conquistarem uma de suas vitórias mais memoráveis no principal evento da FIFA.
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Por que Bellingham conta com o mesmo grupo de talentos que Gazza e Rooney
Bellingham continua a proporcionar momentos marcantes, com o jogador de 23 anos capaz de apresentar lampejos de genialidade que mudam o rumo da partida, de maneira semelhante aos antigos enigmas Gazza e Rooney. Questionado sobre se o “mágico” da seleção inglesa dos dias de hoje desfruta desse prestígio, o ex-zagueiro Walker — falando em parceria com a Wiz Slots — disse ao GOAL: “Ele aparece na hora certa, Jude, nos jogos importantes, nos momentos decisivos. É isso que Rooney faz, é isso que Gazza faz, é isso que todos os grandes jogadores fazem.
“E ele é um atleta excepcional. É provavelmente o melhor atleta do mundo em termos da distância que consegue correr e da potência que mantém do primeiro ao último minuto. E, acima de tudo, quando o Jude entra na área, ele entra com um único objetivo. Ele não entra só para completar o número de jogadores, ele entra para marcar o gol. E acho que isso é algo fantástico de se ter em um time, porque a responsabilidade não recai apenas sobre o Harry [Kane]. O Jude, em todos os jogos que disputar, vai em busca de um gol. E com sua potência, seu preparo físico e sua vontade de vencer, isso o coloca na categoria dos melhores do mundo.”
O fato de Bellingham ser um “exibido” e um “presunçoso” é algo positivo
Quando questionado mais a fundo sobre se Bellingham realmente se sente à vontade quando é colocado sob os holofotes mais intensos, o ex-jogador da seleção inglesa Walker — que disputou a Copa do Mundo de 1990 — acrescentou: “Com certeza. Ele é o protagonista. Ele adora tentar ser o protagonista. Acho que é isso que o inspira. Ele quer ser o exibido, o vaidoso.
“Tudo bem ser o vaidoso e o que se destaca, mas você tem que ser vaidoso e se destacar em campo. Ele faz isso, e esse é o ponto forte dele. Acho que, quando se tenta reprimir isso — o que chamamos de arrogância no esporte —, você precisa dessa arrogância. Se tentar tirar isso dele, estará tirando metade do seu jogo. Porque há muitos jogadores — todos nós já vimos muitos jogadores que, fora do campo, são os maiores falastrões do mundo, são arrogantes, andam por aí como se fossem os melhores jogadores de futebol do mundo. Chega a tarde de sábado, quando você enfrenta os times realmente difíceis, os grandes times, e às vezes eles desaparecem. O Jude não desaparece.”
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Caçadores de troféus: Bellingham lidera a investida da Inglaterra ao lado de Kane
Bellingham não se escondeu nem desapareceu da seleção inglesa nesta sua mais recente busca pela glória mundial. Se for para pôr fim a 60 anos de sofrimento em termos de conquistas neste verão, ele estará na linha de frente.
Outros — como Kane, artilheiro recordista e capitão carismático — também estão fazendo sua parte, mas é um jogador natural de Birmingham, do mesmo calibre de Rooney e Gascoigne, que se destacou para se tornar uma força motriz e colocar sua confiança inabalável em prática da melhor maneira possível.
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