“Quer se exibir” - Jude Bellingham se junta a Wayne Rooney e Paul Gascoigne no clube exclusivo dos “presunçosos” da Inglaterra

Surpreendentemente, considerando seu desempenho na América do Norte, surgiram dúvidas sobre a simples presença de Bellingham no elenco de Thomas Tuchel às vésperas de mais um grande torneio internacional.

Com Morgan Rogers oferecendo forte concorrência na posição de camisa 10 — e jogadores como Phil Foden, Cole Palmer e Morgan Gibbs-White ficando de fora —, a pressão recaiu sobre os ombros do “Galáctico” do Real Madrid, responsável pela criação de jogadas.

Bellingham, após sua icônica comemoração “quem mais” na Euro 2024, mostrou mais uma vez que continua sendo um jogador para grandes ocasiões — ridicularizando aqueles que se apressaram em descartá-lo. Ele abriu sua conta de gols na Copa do Mundo de 2026 ao colocar a Inglaterra novamente na frente durante a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, que garantiu à equipe o melhor início possível.

Foi ele quem abriu o placar em um confronto acirrado contra o Panamá, antes de realmente brilhar contra o México nas oitavas de final. Dois gols em rápida sucessão naquela partida — disputada em altitude e diante de uma torcida apaixonada no Estádio Azteca — ajudaram os Três Leões a conquistarem uma de suas vitórias mais memoráveis no principal evento da FIFA.