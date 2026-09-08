O Supercomputador Optadesenvolveu, em porcentagem, as chances de vitória na Champions League de todas as equipes participantes, como faz todos os anos. Segundo a Opta, a favorita à Champions League 2026-27, cuja fase de liga começa hoje, é o Arsenal, seguido por Bayern de Munique e Manchester City. Na quarta posição está o Paris Saint-Germain, vindo de duas vitórias consecutivas, enquanto Barcelona e Real Madrid aparecem, respectivamente, 'apenas' na quinta e na sexta posição.





No que diz respeito às equipes italianas, surpreende o fato de que o Napoli (23º), segundo a Opta, tenha menos chances de sucesso do que o Como (16º). A Roma está em 12º, enquanto a Inter é a única equipe italiana no top 10, ocupando o 9º lugar entre as equipes favoritas.