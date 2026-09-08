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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Quem vence a Champions? As previsões da Opta: Inter é a única italiana no top 10, Como melhor que o Napoli

Liga dos Campeões
Inter de Milão
Roma
Napoli
Como

O cálculo do Supercomputador com os percentuais das chances de vitória

O Supercomputador Optadesenvolveu, em porcentagem, as chances de vitória na Champions League de todas as equipes participantes, como faz todos os anos. Segundo a Opta, a favorita à Champions League 2026-27, cuja fase de liga começa hoje, é o Arsenal, seguido por Bayern de Munique e Manchester City. Na quarta posição está o Paris Saint-Germain, vindo de duas vitórias consecutivas, enquanto Barcelona e Real Madrid aparecem, respectivamente, 'apenas' na quinta e na sexta posição.


No que diz respeito às equipes italianas, surpreende o fato de que o Napoli (23º), segundo a Opta, tenha menos chances de sucesso do que o Como (16º). A Roma está em 12º, enquanto a Inter é a única equipe italiana no top 10, ocupando o 9º lugar entre as equipes favoritas.

  • CHAMPIONS LEAGUE 2026-27, AS FAVORITAS SEGUNDO A OPTA

    23º Napoli: 0,4% de chance


    16º Como: 0,8% de chance


    12º Roma: 1,4% de chance


    10º Aston Villa: 2% de chance


    9º Inter: 3,4% de chance


    8º Manchester United: 3,7% de chance


    7º Liverpool: 5,1% de chance


    6º Real Madrid: 5,1% de chance


    5º Barcelona: 7% de chance


    4º PSG: 7,7% de chance


    3º Manchester City: 12% de chance


    2º Bayern de Munique: 19,9% de chance


    1º Arsenal: 21,2% de chance


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