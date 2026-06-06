Quem vai ganhar a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2026? Os redatores do GOAL dão suas opiniões

Aqui na GOAL, gostamos de pensar que sabemos algumas coisas sobre o belo jogo; por isso, pedimos à nossa equipe de redatores e editores, tanto no Reino Unido quanto nos EUA, que fizessem suas previsões para o torneio. Dos azarões às maiores decepções, trazemos tudo o que você precisa saber sobre o que esperar da maior Copa do Mundo já realizada.

Para começar, pedimos à nossa equipe que previsse quem vai ganhar a Chuteira de Ouro como artilheiro do torneio — eis o que eles disseram...