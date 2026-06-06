Quem vai ganhar a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2026? Os redatores do GOAL dão suas opiniões

Está tão perto que quase dá para sentir o cheiro. A Copa do Mundo de 2026 está a poucos dias de começar, com os melhores jogadores de todo o mundo se reunindo nos Estados Unidos, no México e no Canadá para o que promete ser um verão de futebol espetacular. Enquanto algumas seleções têm apenas o sonho de passar da fase de grupos, outras sabem que qualquer resultado que não seja a conquista do troféu no final de julho será considerado um fracasso. Estamos, então, prontos para cinco semanas e meia de drama, repletas de alegria e decepção em igual medida.
Aqui na GOAL, gostamos de pensar que sabemos algumas coisas sobre o belo jogo; por isso, pedimos à nossa equipe de redatores e editores, tanto no Reino Unido quanto nos EUA, que fizessem suas previsões para o torneio. Dos azarões às maiores decepções, trazemos tudo o que você precisa saber sobre o que esperar da maior Copa do Mundo já realizada.
Para começar, pedimos à nossa equipe que previsse quem vai ganhar a Chuteira de Ouro como artilheiro do torneio — eis o que eles disseram...
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"Kane vai inflar suas estatísticas contra o Panamá"
Mark Doyle: Estou tentado a apostar em Cristiano Ronaldo, já que ele poderia ter a Chuteira de Ouro garantida após duas partidas, contra a República Democrática do Congo e o Uzbequistão, mas já me decepcionei com o capitão de Portugal, que me deixou muito na mão na Euro 2024 ao não marcar sequer um gol! Portanto, embora eu acredite que Kylian Mbappé vai ultrapassar Miroslav Klose como o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo neste verão, acho que Harry Kane vai conquistar sua segunda Chuteira de Ouro da mesma forma que conquistou a primeira: inflando as estatísticas contra o Panamá!
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"É difícil ignorar Mbappé"
Krishan Davis: É difícil ignorar Kylian Mbappé neste caso. O domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo está em declínio, e o francês tem a motivação extra de poder quebrar vários recordes — incluindo o de se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do torneio. Harry Kane pode ser uma ameaça, mas, considerando o cansaço que demonstrou na Euro 2024, acho que Mbappé leva vantagem, especialmente depois de ficar fora por várias semanas no final da temporada devido a uma lesão.
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"Alvarez e a Argentina devem marcar muitos gols"
Alex Labidou: Os vencedores da Chuteira de Ouro costumam causar o maior impacto na fase de grupos e, embora sempre haja exceções à regra, entre os principais candidatos a este prêmio, a Argentina tem dois jogos — contra a Jordânia e a Argélia — nos quais deve marcar muitos gols. Isso ajudará Julián Álvarez a construir uma vantagem incontestável.
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"Kane é o adversário a ser batido"
Stephen Darwin: Ainda não se sabe ao certo se este será o ano em que a Inglaterra finalmente conquistará o título da Copa do Mundo, mas, no que diz respeito à Chuteira de Ouro, parece que Harry Kane é o principal favorito. Os Três Leões devem marcar muitos gols na fase de grupos, com Kane, fundamentalmente, também responsável pelas cobranças de pênalti. Se os jogadores de Thomas Tuchel chegarem longe na competição, o craque do Bayern de Munique terá, sem dúvida, acumulado muitos gols.
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"Mbappé está prestes a fazer história"
Chris Burton: A França deve chegar perto da vitória mais uma vez, o que significa que Kylian Mbappé terá a chance de marcar muitos gols. Mbappé tem a oportunidade de fazer história ao tentar ultrapassar Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos dos Bleus. Ninguém jamais ganhou duas Chuteiras de Ouro da Copa do Mundo, então por que o “Galáctico” nº 10 do Real Madrid não seria o primeiro a alcançar essa façanha? Se ele começar a marcar logo no início, a equipe de Didier Deschamps será difícil de parar.
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"O número de gols de Haaland vai ser assustador"
Tom Hindle: A resposta óbvia provavelmente seria Kylian Mbappé, o melhor artilheiro da equipe com maiores chances de conquistar o título. Mas vamos apostar em Erling Haaland. O jogador do Manchester City teve uma temporada ruim e, mesmo assim, marcou mais gols do que qualquer outro jogador da Premier League. Se ele marcar muitos gols logo no início e a Noruega conseguir uma ou duas zebras, sua contagem de gols será assustadora — e suficiente para superar a de Mbappé.
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"Kane consegue lidar com a pressão"
Amee Ruszkai: É difícil ignorar Harry Kane depois da temporada que ele acabou de ter pelo Bayern de Munique. Não há melhor artilheiro no mundo neste momento do que o capitão da Inglaterra e, além de um sorteio favorável na fase de grupos que deve permitir que ele construa uma boa base para a disputa da Chuteira de Ouro, os Três Leões também devem chegar longe no torneio. Kane será o centro de tudo isso e tem a capacidade de lidar com essa pressão para fazer a diferença na frente do gol.
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"Mbappé vai estar motivado"
Peter McVitie: Depois de terminar como artilheiro da La Liga e da Liga dos Campeões, Kylian Mbappé estará motivado para levar a França a mais uma final da Copa do Mundo. Ele continua sendo um artilheiro consistente pela seleção nacional — marcou oito gols nos últimos nove jogos pelos Bleus — e chega ao torneio com o apoio de um grupo de jogadores que sabem como abastecê-lo, além de um técnico que deposita total confiança no capitão.
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"Oyarzabal pode marcar à vontade"
Tom Maston: O nome pode não ser dos mais chamativos, mas Mikel Oyarzabal tem chances reais de conquistar a Chuteira de Ouro. A Espanha estreia no torneio contra duas das seleções mais fracas da competição, Cabo Verde e Arábia Saudita, enquanto seu terceiro adversário na fase de grupos, o Uruguai, levou cinco gols dos Estados Unidos há pouco tempo. Oyarzabal — que cobra os pênaltis da La Roja, vale ressaltar — tem a chance de marcar muitos gols contra defesas frágeis, depois de ter tido a melhor temporada de sua carreira em termos de gols com a Real Sociedad. Então, quando Lamine Yamal retornar de lesão, o jogador que marcou o gol da vitória na final da Euro 2024 poderá se beneficiar da criatividade do jovem prodígio do Barcelona nas fases eliminatórias. É incrível que alguém tenha escolhido outra pessoa...
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"O legado de Mbappé ficará consolidado"
Ryan Tolmich: Kylian Mbappé é, sem dúvida, um dos favoritos à Chuteira de Ouro e, se a conquistar, poderá muito bem quebrar o recorde de gols em Copas do Mundo. Com duas participações na final, além da Chuteira de Ouro de 2022 e, é claro, o triunfo de 2018 em seu currículo, Mbappé já é um dos grandes nomes da Copa do Mundo. Se ele conseguir conquistar uma segunda Chuteira de Ouro neste verão, seu legado ficará consolidado — e ele deve abraçar esse desafio após um ano difícil em Madri.