Quem vai ganhar a Bola de Ouro na Copa do Mundo de 2026? Os redatores da GOAL dão suas opiniões

Está tão perto que quase dá para sentir o cheiro. A Copa do Mundo de 2026 está a poucos dias de começar, com os melhores jogadores de todo o mundo se reunindo nos Estados Unidos, no México e no Canadá para o que promete ser um verão de futebol espetacular. Enquanto algumas seleções sonham apenas em passar da fase de grupos, outras sabem que qualquer resultado que não seja a conquista do troféu no final de julho será considerado um fracasso. Estamos, então, prontos para cinco semanas e meia de emoção, repletas de alegria e decepção em igual medida.
Aqui na GOAL, gostamos de pensar que sabemos um pouco sobre o belo jogo; por isso, pedimos à nossa equipe de redatores e editores do Reino Unido e dos EUA que fizessem suas previsões para o torneio. Do vencedor da Chuteira de Ouro aos azarões, trazemos tudo o que você precisa saber sobre o que esperar da maior Copa do Mundo já realizada.
Hoje, pedimos à nossa equipe para prever quem vai levar a Bola de Ouro como melhor jogador do torneio — eis o que eles têm a dizer...
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"Mbappé está poupando-se para a seleção francesa"
Mark Doyle: Se Lamine Yamal estivesse em plena forma física, ele seria a minha escolha, mas o problema no tendão que prejudicou sua temporada no clube me deixou com algumas dúvidas. A condição física de Lionel Messi também é motivo de preocupação e, embora a Argentina possa definitivamente revalidar o título, acho que dominar uma segunda Copa do Mundo consecutiva pode estar até mesmo além das capacidades do “GOAT” — especialmente aos 39 anos de idade. Portanto, embora Kylian Mbappé tenha enfrentado seus próprios problemas com lesões recentemente, tenho a sensação de que ele tem poupado as forças para a França e conquistará a Bola de Ouro que Messi lhe negou no Catar 2022.
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"Yamal terá um papel decisivo na reta final"
Krishan Davis: Se Lamine Yamal estiver em forma, acho que o jovem prodígio espanhol pode superar Kylian Mbappé nesta disputa. Ele pode perder toda a fase de grupos devido a uma lesão, mas a gente realmente avalia os jogadores pelas suas contribuições nas eliminatórias; e, como haverá uma nova rodada de jogos na forma das oitavas de final neste torneio ampliado, Yamal poderá recuperar o tempo perdido. Ele foi sensacional nas fases eliminatórias da Euro 2024 após um início discreto, e é tão bom que sabemos que voltará a ser decisivo na reta final na América do Norte.
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"O cenário está pronto para Olise brilhar"
Stephen Darwin: Depois da temporada incrível que teve no clube, parece que o cenário está pronto para Michael Olise brilhar também na cena internacional. Ele certamente é uma aposta certa para ser titular da França — 22 gols e 31 assistências pelo Bayern devem garantir isso — e, com a maioria dos adversários provavelmente se posicionando em um bloco baixo, parece que o pé esquerdo mágico de Olise será decisivo para criar chances e marcar gols espetaculares de longa distância.
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"Vinícius pode levar o Brasil até o fim"
Amee Ruszkai: Vinicius Jr. tornou-se um jogador de nível mundial sob o comando de Carlo Ancelotti no Real Madrid, e é provável que o lendário técnico proporcione ao atacante o ambiente ideal para brilhar com a camisa da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Há muita pressão sobre Vinicius para ser o principal jogador de uma equipe com expectativas tão altas, mesmo tendo apenas 25 anos. Mas ele já mostrou que consegue render nessas condições e, neste verão, pode levar a Seleção até o título, conquistando a Bola de Ouro por suas contribuições.
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"A Bola de Ouro pode vir a ser a segunda bola de ouro de Mbappé"
Chris Burton: Se a França chegar à fase final ou chegar perto disso, é provável que Kylian Mbappé tenha desempenhado um papel de destaque ao conduzir a equipe até lá. Ele pode ter enfrentado algumas críticas quanto ao seu caráter — tanto no clube quanto na seleção —, mas não há dúvidas quanto à sua capacidade de criar momentos mágicos e virar qualquer jogo. Caso Mbappé chegue à terceira final consecutiva, possivelmente conquistando sua segunda medalha de campeão no processo, então a Bola de Ouro da Copa do Mundo poderia ser seguida pelo Ballon d’Or de 2026.
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"Poucos são melhores do que Vitinha"
Ryan Tolmich: Em geral, tirando o caso de Luka Modric em 2018, esse prêmio vai para o melhor jogador da melhor equipe — então, quem está em melhor posição para ser essa equipe? Talvez estejam um pouco subestimados, mas Portugal pode chegar até o fim, e se isso acontecer, será graças ao desempenho de Vitinha no meio-campo. Com jogadores como Lionel Messi, Pedri e Bruno Fernandes na disputa por este prêmio, talvez este seja um verão para os maestros do meio-campo, e não para os heróis artilheiros, e há poucos maestros melhores do que Vitinha.
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"Olise está em grande forma"
Peter McVitie: Considerado o jogador mais espetacular da Europa no momento, Michael Olise está em excelente forma após uma segunda temporada espetacular no Bayern de Munique, que lhe rendeu o título de Jogador da Temporada da Bundesliga por ampla maioria. A disputa por uma vaga na equipe de Didier Deschamps é acirrada, com os campeões europeus Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Bradley Barcola competindo por vagas no ataque, mas Olise já mostrou que pode ser eficaz logo no início de sua carreira internacional.
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"A Inglaterra chegará tão longe quanto Kane conseguir levá-la"
Tom Hindle: Não tem como dar errado, mas vamos apostar no Harry Kane. A Bola de Ouro geralmente vai para o melhor jogador da seleção que ganha a Copa do Mundo, e este pode muito bem ser o ano da Inglaterra, certo?! Vamos ser sinceros: os Três Leões vão chegar tão longe quanto Kane conseguir levá-los. Ele tem sido sensacional pelo Bayern de Munique durante toda a temporada, é o provável favorito ao Ballon d’Or e não há motivo para acreditar que ele não continuará marcando gols pela seleção.
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"Fernandes vai levar Portugal até o fim"
Tom Maston: Ele foi eleito o Jogador do Ano da Premier League, disputou menos partidas na última temporada do que a maioria dos melhores jogadores do mundo e fará parte de uma equipe que provavelmente deveria ser levada mais a sério. É isso mesmo, Bruno Fernandes será o homem que liderará Portugal até 2026. Ele pode não ter o atacante mais ágil para receber seus cruzamentos precisos, mas Fernandes sempre encontrou uma maneira de se destacar, mesmo com alguns companheiros de equipe desafiadores no Manchester United, e é de se esperar que ele leve sua excelente forma no clube para o cenário internacional.
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"O mundo está prestes a conhecer Olise"
Alex Labidou: O mundo está prestes a conhecer Michael Olise, que não gera o mesmo alvoroço que seu companheiro de seleção francesa, Kylian Mbappé, mas vem com um quarto do drama. Olise foi, sem dúvida, o melhor jogador do Bayern de Munique na última temporada, e este torneio parece perfeito para ele ganhar ainda mais destaque. Fiquem de olho nele.