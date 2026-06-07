Quem vai ganhar a Bola de Ouro na Copa do Mundo de 2026? Os redatores da GOAL dão suas opiniões

Aqui na GOAL, gostamos de pensar que sabemos um pouco sobre o belo jogo; por isso, pedimos à nossa equipe de redatores e editores do Reino Unido e dos EUA que fizessem suas previsões para o torneio. Do vencedor da Chuteira de Ouro aos azarões, trazemos tudo o que você precisa saber sobre o que esperar da maior Copa do Mundo já realizada.

Hoje, pedimos à nossa equipe para prever quem vai levar a Bola de Ouro como melhor jogador do torneio — eis o que eles têm a dizer...