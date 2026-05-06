Quem vai deixar o Arsenal? Os Gunners planejam vendas no verão após gastar 267 milhões de libras em 2025 - com Mikel Arteta se preparando para fazer cortes no elenco

De acordo com a Sky Sports, o Arsenal se encontra em uma situação financeira formidável após garantir sua vaga na final da Liga dos Campeões com uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid. O triunfo elevou o total de prêmios da UEFA recebidos pelo clube nesta temporada para impressionantes 122 milhões de libras (166 milhões de dólares), com mais 10 milhões de libras disponíveis caso conquistem o troféu no dia 30 de maio. No entanto, o gigante do norte de Londres reconhece que não pode repetir os padrões financeiros da janela de transferências do verão de 2025. No ano passado, o clube investiu 267 milhões de libras (363 milhões de dólares) em oito novas contratações, mas gerou apenas 10 milhões de libras em vendas, o que levou a uma mudança estratégica em direção à sustentabilidade.