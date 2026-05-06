Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP
Moataz Elgammal

Traduzido por

Quem vai deixar o Arsenal? Os Gunners planejam vendas no verão após gastar 267 milhões de libras em 2025 - com Mikel Arteta se preparando para fazer cortes no elenco

Arsenal
Premier League
Mercado da bola
Liga dos Campeões

Mikel Arteta está preparando uma grande reformulação no elenco do Arsenal neste verão para equilibrar as contas após os gastos sem precedentes do ano passado. Apesar de terem recebido uma quantia enorme em prêmios da UEFA durante sua atual campanha rumo à final da Liga dos Campeões, os Gunners continuam cautelosos em relação às regras de sustentabilidade financeira e precisam se desfazer de vários jogadores experientes para financiar novas contratações de alto nível para o elenco.

  • Equilibrando as contas após gastos recordes

    De acordo com a Sky Sports, o Arsenal se encontra em uma situação financeira formidável após garantir sua vaga na final da Liga dos Campeões com uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid. O triunfo elevou o total de prêmios da UEFA recebidos pelo clube nesta temporada para impressionantes 122 milhões de libras (166 milhões de dólares), com mais 10 milhões de libras disponíveis caso conquistem o troféu no dia 30 de maio. No entanto, o gigante do norte de Londres reconhece que não pode repetir os padrões financeiros da janela de transferências do verão de 2025. No ano passado, o clube investiu 267 milhões de libras (363 milhões de dólares) em oito novas contratações, mas gerou apenas 10 milhões de libras em vendas, o que levou a uma mudança estratégica em direção à sustentabilidade.

    • Publicidade
  • Arsenal FC v Fulham FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Grandes nomes correm o risco de deixar o clube

    Embora o clube não esteja sob pressão imediata para vender antes de comprar, ele elaborou planos para encontrar compradores para vários jogadores titulares. Ben White, Leandro Trossard e Gabriel Martinelli estão entre os nomes de destaque associados a possíveis saídas, já que Arteta busca renovar seu elenco. A venda de jogadores formados na base, como Myles Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri, também está sendo considerada, uma vez que essas transferências representariam “lucro puro” nas contas. Uma saída já confirmada é a de Jakub Kiwior, com o Porto ativando uma cláusula de £ 19 milhões (US$ 26 milhões), abrindo caminho para a chegada de Piero Hincapie por £ 45 milhões (US$ 61 milhões).

  • Buscando reforços para o esquadrão de elite

    Apesar do foco nas saídas, o Arsenal continua ambicioso no mercado e pretende reforçar o ataque, o meio-campo central e a lateral. Os Gunners estariam de olho na estrela do Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, e no atacante do Newcastle United, Anthony Gordon. Há também um interesse significativo pelo atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez. O diretor esportivo Andrea Berta está bem ciente da qualidade do argentino. No entanto, a negociação não será fácil nem barata. O Atlético está relutante em vender e deve exigir uma quantia na casa dos 130 milhões de libras (177 milhões de dólares), enquanto Barcelona e PSG também acompanham a situação de perto.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    O que o futuro reserva para o Arsenal?

    Enquanto o Arsenal busca a glória na Premier League e uma vitória histórica na final da Liga dos Campeões, seu poder financeiro continua a crescer. A iminente renovação do elenco no verão será crucial para financiar a próxima fase da evolução de Arteta, garantindo um domínio nacional sustentável e um sucesso duradouro no cenário europeu.

Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Arsenal crest
Arsenal
ARS