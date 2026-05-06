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Quem vai deixar o Arsenal? Os Gunners planejam vendas no verão após gastar 267 milhões de libras em 2025 - com Mikel Arteta se preparando para fazer cortes no elenco
Equilibrando as contas após gastos recordes
De acordo com a Sky Sports, o Arsenal se encontra em uma situação financeira formidável após garantir sua vaga na final da Liga dos Campeões com uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid. O triunfo elevou o total de prêmios da UEFA recebidos pelo clube nesta temporada para impressionantes 122 milhões de libras (166 milhões de dólares), com mais 10 milhões de libras disponíveis caso conquistem o troféu no dia 30 de maio. No entanto, o gigante do norte de Londres reconhece que não pode repetir os padrões financeiros da janela de transferências do verão de 2025. No ano passado, o clube investiu 267 milhões de libras (363 milhões de dólares) em oito novas contratações, mas gerou apenas 10 milhões de libras em vendas, o que levou a uma mudança estratégica em direção à sustentabilidade.
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Grandes nomes correm o risco de deixar o clube
Embora o clube não esteja sob pressão imediata para vender antes de comprar, ele elaborou planos para encontrar compradores para vários jogadores titulares. Ben White, Leandro Trossard e Gabriel Martinelli estão entre os nomes de destaque associados a possíveis saídas, já que Arteta busca renovar seu elenco. A venda de jogadores formados na base, como Myles Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri, também está sendo considerada, uma vez que essas transferências representariam “lucro puro” nas contas. Uma saída já confirmada é a de Jakub Kiwior, com o Porto ativando uma cláusula de £ 19 milhões (US$ 26 milhões), abrindo caminho para a chegada de Piero Hincapie por £ 45 milhões (US$ 61 milhões).
Buscando reforços para o esquadrão de elite
Apesar do foco nas saídas, o Arsenal continua ambicioso no mercado e pretende reforçar o ataque, o meio-campo central e a lateral. Os Gunners estariam de olho na estrela do Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, e no atacante do Newcastle United, Anthony Gordon. Há também um interesse significativo pelo atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez. O diretor esportivo Andrea Berta está bem ciente da qualidade do argentino. No entanto, a negociação não será fácil nem barata. O Atlético está relutante em vender e deve exigir uma quantia na casa dos 130 milhões de libras (177 milhões de dólares), enquanto Barcelona e PSG também acompanham a situação de perto.
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O que o futuro reserva para o Arsenal?
Enquanto o Arsenal busca a glória na Premier League e uma vitória histórica na final da Liga dos Campeões, seu poder financeiro continua a crescer. A iminente renovação do elenco no verão será crucial para financiar a próxima fase da evolução de Arteta, garantindo um domínio nacional sustentável e um sucesso duradouro no cenário europeu.