Quem tem sido o herói anônimo da Inglaterra enquanto Jude Bellingham e Harry Kane monopolizam as manchetes? Ex-jogador dos Three Lions destaca o jogador mais esforçado da Copa do Mundo

Embora as muitas qualidades de Anderson tenham sido bem aproveitadas, algumas falhas em sua armadura vieram à tona. Considera-se que há aspectos de seu jogo que ainda podem ser aprimorados — tornando-o um jogador mais completo.

Outra ex-estrela da Inglaterra, o ex-atacante Gary Linker, disse no podcast “Rest Is Football”: “A única coisa que eu diria é que, às vezes, ele pode sair um pouco cedo demais. Se você tem Bellingham e Declan Rice [à sua frente], às vezes ficamos um pouco expostos na frente da zaga. Acho que ele é brilhante, mas isso é preocupante. Talvez seja porque estávamos jogando contra a Noruega e não contra a Argentina, a França ou a Espanha.”

O ex-zagueiro do City e da seleção inglesa Micah Richards acrescentou: “Na verdade, acho que ele é um ‘oito’, não acho que seja um ‘seis’. Ele é tecnicamente bom demais, seu alcance de passe é excelente. Ele tem tanta energia que consegue subir e descer o campo. É tão bom que sempre quer estar envolvido.

“Ele é simplesmente um jogador brilhante [mas] precisa ser mais disciplinado. Se você jogar contra a França e [Michael] Olise estiver na posição 10, você vai se dar mal na hora. São só esses pequenos detalhes; se ele resolver isso, pode ser o que quiser, acho que ele é bom assim. O Man City o contratou, ele é exatamente o que eles precisam: energia.

“Mas é difícil. Rice é um jogador que corre muito, ele não é um seis, é um oito. Jude é um oito ou um 10, e Anderson é um oito; por isso algumas pessoas estão falando em colocar Kobbie Mainoo [para jogar], mas ele [Thomas Tuchel] não gosta dele.”