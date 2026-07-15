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Quem tem sido o herói anônimo da Inglaterra enquanto Jude Bellingham e Harry Kane monopolizam as manchetes? Ex-jogador dos Three Lions destaca o jogador mais esforçado da Copa do Mundo
Kane e Bellingham têm seis gols cada um
Dois craques de primeira linha — o atacante Kane, do Bayern de Munique, e o meia Bellingham, do Real Madrid — levaram a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo, marcando seis gols cada um em outras tantas partidas.
Sem eles, os Três Leões provavelmente já estariam em casa, se preparando para os programas de pré-temporada. Neste momento, eles se preparam para enfrentar Lionel Messi e a Argentina, atual campeã mundial.
As figuras emblemáticas com os números 9 e 10 nas costas serão novamente esperadas para momentos de brilhantismo capazes de mudar o rumo da partida ao enfrentar um dos maiores jogadores de todos os tempos e uma seleção sul-americana que não tem intenção de abrir mão de sua coroa mundial sem lutar.
Para que Kane e Bellingham realmente se destaquem, à medida que influenciam o desenrolar da partida na zona decisiva do campo, alguém precisa fazer o trabalho sujo por eles. A Inglaterra conta com muitos jogadores dispostos a cumprir esse papel em suas fileiras.
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Quem passou despercebido pela seleção inglesa?
Anderson, que agora carrega um preço de 116 milhões de libras (155 milhões de dólares), se encaixou perfeitamente na função de volante defensivo. Ele dominou a arte de recuperar a posse de bola e levá-la para frente.
Pallister é um grande fã e — em entrevista concedida à NetBet Sport — disse ao GOAL, quando questionado sobre quem, com Bellingham e Kane roubando a cena, passou despercebido enquanto cumpria seu papel sem alarde: “Provavelmente Anderson. Ele já acertou sua transferência para o City. Fiquei um pouco decepcionado por ele não ter considerado o Man United, mas não acho que eles tenham se interessado por ele.
“Acho que o trabalho que ele tem feito — algumas condições são muito difíceis, jogar em altitude, jogar com umidade, jogar no calor. Ele é um jogador que não tem medo de se esforçar. Se você observar os jogos contra o México e coisas do tipo, achei que o ritmo de trabalho dele foi fantástico — a forma como ele recuperava a bola.
“Acho que foi intrigante vê-lo enfrentando [Erling] Haaland na outra noite. Eles serão companheiros de time no ano que vem e ele, digamos assim, caiu com um pouco de facilidade quando foi empurrado pelo Sr. Haaland. Mas acho que ele também teve um torneio muito bom.”
Aspectos do jogo de Anderson que podem ser aprimorados
Embora as muitas qualidades de Anderson tenham sido bem aproveitadas, algumas falhas em sua armadura vieram à tona. Considera-se que há aspectos de seu jogo que ainda podem ser aprimorados — tornando-o um jogador mais completo.
Outra ex-estrela da Inglaterra, o ex-atacante Gary Linker, disse no podcast “Rest Is Football”: “A única coisa que eu diria é que, às vezes, ele pode sair um pouco cedo demais. Se você tem Bellingham e Declan Rice [à sua frente], às vezes ficamos um pouco expostos na frente da zaga. Acho que ele é brilhante, mas isso é preocupante. Talvez seja porque estávamos jogando contra a Noruega e não contra a Argentina, a França ou a Espanha.”
O ex-zagueiro do City e da seleção inglesa Micah Richards acrescentou: “Na verdade, acho que ele é um ‘oito’, não acho que seja um ‘seis’. Ele é tecnicamente bom demais, seu alcance de passe é excelente. Ele tem tanta energia que consegue subir e descer o campo. É tão bom que sempre quer estar envolvido.
“Ele é simplesmente um jogador brilhante [mas] precisa ser mais disciplinado. Se você jogar contra a França e [Michael] Olise estiver na posição 10, você vai se dar mal na hora. São só esses pequenos detalhes; se ele resolver isso, pode ser o que quiser, acho que ele é bom assim. O Man City o contratou, ele é exatamente o que eles precisam: energia.
“Mas é difícil. Rice é um jogador que corre muito, ele não é um seis, é um oito. Jude é um oito ou um 10, e Anderson é um oito; por isso algumas pessoas estão falando em colocar Kobbie Mainoo [para jogar], mas ele [Thomas Tuchel] não gosta dele.”
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Confronto nas semifinais da Copa do Mundo contra Messi e a Argentina
Anderson deve ser escalado novamente, ao lado de Rice, quando a Inglaterra entrar em campo em Atlanta contra a Argentina. Alguns sugeriram que o jogador de 23 anos poderia ficar encarregado de marcar Messi individualmente.
Conter o “GOAT” não será tarefa de uma única pessoa; todos precisarão contribuir para o bem coletivo. Até mesmo Bellingham e Kane precisarão dar sua contribuição, ao mesmo tempo em que dão o melhor de si para causar um impacto decisivo no terço final do campo e garantir o confronto decisivo contra a Espanha no domingo.
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