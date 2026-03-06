Quem supera Mohamed Salah? O rei egípcio ficou em segundo lugar na lista da Premier League do Liverpool após uma contribuição “excepcional”

Após nove anos memoráveis em Anfield, a questão que Salah enfrenta agora é: o que acontecerá a seguir? Ele viu surgir rumores sobre uma possível transferência, em meio a um suposto interesse da Saudi Pro League e da MLS, com a temporada 2025-26 se revelando um desafio para todos os envolvidos.

McAllister espera que Salah tenha um final digno para sua carreira no Liverpool, quando quer que esse dia chegue, acrescentando o desejo de evitar uma saída sob uma nuvem: “Acho que se alguém tem acompanhado Mo Salah em Anfield ao longo dos anos e o que ele fez pelo clube, ele tem sido excelente. Estatísticas, números e análises são muito importantes, então ele é tão bom quanto qualquer outro jogador do planeta. Ele tem sido excelente para o clube.

“Tem sido uma temporada tranquila, uma temporada de altos e baixos para todos os envolvidos no Liverpool, e ele também está percebendo isso. Acho que Arne mencionou o fato de que qualquer tipo de justificativa ao pensar sobre como a temporada tem sido tende a soar como uma desculpa. Mas, para mim, é uma grande transição no verão e é realmente difícil incorporar cinco grandes contratações. Quase todas custaram mais de 50 milhões, então você pensaria que eles teriam que jogar. Mas tentar incorporar cinco de uma vez tem se mostrado realmente difícil.

“Eu senti que, quando [Alexander] Isak estava começando a ter um bom relacionamento com [Florian] Wirtz, ele se machucou. Acho que o gol em que ele se lesionou era o tipo de coisa que você talvez esperasse ver um pouco antes entre Florian e Isak. E então ele se lesionou e Florian também teve lesões. Mas o único ponto positivo foi [Hugo] Ekitike. Acho que os dois jovens laterais estão começando a descobrir qual é o nível de expectativa em Anfield.

“Mas voltando à pergunta original, acho que Mo, obviamente por sua confiança também, mesmo jogadores no topo do jogo sofrem pequenas quedas de confiança. Então, acho que foi seu primeiro gol em 100 minutos contra o Wolves. Portanto, mesmo que tenha sido um resultado ruim em Molineux, voltar a marcar gols vai lhe dar um impulso.”