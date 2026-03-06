Getty
Quem supera Mohamed Salah? O rei egípcio ficou em segundo lugar na lista da Premier League do Liverpool após uma contribuição “excepcional”
O histórico de Salah no Liverpool: gols e troféus
Poucos sabiam o que esperar quando Salah, que anteriormente tinha tido dificuldades em deixar a sua marca no Chelsea, regressou ao futebol inglês em 2017. Ele causou um impacto imediato, registando o melhor resultado da sua carreira com 44 golos na sua campanha de estreia no Liverpool, conquistando a Bota de Ouro e o prêmio de Jogador do Ano da PFA.
Ele agora é vencedor múltiplo de ambos os prêmios, além de ter dois títulos da Premier League, uma coroa da Liga dos Campeões e oito troféus no total em seu nome. Um impressionante número de gols, que permitiuque os livros de recordes fossem reescritos, ultrapassou 250 - com 189 deles marcados na competição nacional de primeira divisão.
A posição de Salah entre os grandes nomes está garantida, já que poucos podem afirmar ter superado seu desempenho na longa e brilhante história do Liverpool. Na era da Premier League, o elegante ponta é praticamente intocável.
Apenas Gerrard está acima de Salah na tabela da Premier League
Essa é uma opinião compartilhada pelo ex-meio-campista do Reds, McAllister, com o escocês - falando em parceria com o Grosvenor Casino - respondendo ao GOAL quando questionado se apenas o ex-capitão Gerrard supera Salah: “Sim, 100%. Posso citar outros jogadores da minha geração e jogadores do Liverpool que obviamente amo e adoro. Eles tiveram ótimos jogadores ao longo dos anos. Mas, na era moderna, Steven e Mo são dois jogadores de futebol de elite, os melhores.
Essa capacidade de produzir em grandes jogos é algo que ambos provaram ao longo de longos períodos no clube. Para ser sincero, sou bastante parcial em relação ao Steven. Tive a sorte de jogar ao lado dele. Mas estar ao lado de Steven Gerrard diz muito, na minha opinião.”
Rumores sobre transferências: Salah mudará de clube em 2026?
Após nove anos memoráveis em Anfield, a questão que Salah enfrenta agora é: o que acontecerá a seguir? Ele viu surgir rumores sobre uma possível transferência, em meio a um suposto interesse da Saudi Pro League e da MLS, com a temporada 2025-26 se revelando um desafio para todos os envolvidos.
McAllister espera que Salah tenha um final digno para sua carreira no Liverpool, quando quer que esse dia chegue, acrescentando o desejo de evitar uma saída sob uma nuvem: “Acho que se alguém tem acompanhado Mo Salah em Anfield ao longo dos anos e o que ele fez pelo clube, ele tem sido excelente. Estatísticas, números e análises são muito importantes, então ele é tão bom quanto qualquer outro jogador do planeta. Ele tem sido excelente para o clube.
“Tem sido uma temporada tranquila, uma temporada de altos e baixos para todos os envolvidos no Liverpool, e ele também está percebendo isso. Acho que Arne mencionou o fato de que qualquer tipo de justificativa ao pensar sobre como a temporada tem sido tende a soar como uma desculpa. Mas, para mim, é uma grande transição no verão e é realmente difícil incorporar cinco grandes contratações. Quase todas custaram mais de 50 milhões, então você pensaria que eles teriam que jogar. Mas tentar incorporar cinco de uma vez tem se mostrado realmente difícil.
“Eu senti que, quando [Alexander] Isak estava começando a ter um bom relacionamento com [Florian] Wirtz, ele se machucou. Acho que o gol em que ele se lesionou era o tipo de coisa que você talvez esperasse ver um pouco antes entre Florian e Isak. E então ele se lesionou e Florian também teve lesões. Mas o único ponto positivo foi [Hugo] Ekitike. Acho que os dois jovens laterais estão começando a descobrir qual é o nível de expectativa em Anfield.
“Mas voltando à pergunta original, acho que Mo, obviamente por sua confiança também, mesmo jogadores no topo do jogo sofrem pequenas quedas de confiança. Então, acho que foi seu primeiro gol em 100 minutos contra o Wolves. Portanto, mesmo que tenha sido um resultado ruim em Molineux, voltar a marcar gols vai lhe dar um impulso.”
Jogos do Liverpool 2025-26: Próximos compromissos dos Reds
O Liverpool sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 1 para o lanterna Wolves, ficando em sexto lugar na tabela da Premier League, em uma batalha contínua para garantir a classificação para a Liga dos Campeões. O time ainda pode vencer a competição novamente nesta temporada, enquanto se prepara para enfrentar o Galatasaray nas oitavas de final. Salah e companhia retornarão ao Molineux na sexta-feira para um confronto da quinta rodada da FA Cup contra o Wolves.
