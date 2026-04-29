Quem substituirá Mauricio Pochettino na seleção masculina dos EUA após a Copa do Mundo? Argumentos a favor de Jurgen Klopp, Michael Bradley e outros

O futuro de Mauricio Pochettino como técnico da Seleção Americana após a Copa do Mundo continua incerto.

Não há um acordo iminente sobre uma renovação, e embora o argentino — que já treinou o Tottenham, o PSG e o Chelsea — tenha sugerido que poderia ficar, suas investidas abertas em oportunidades na Premier League ao longo do último ano deixam em dúvida sua permanência a longo prazo na Seleção dos EUA.

De certa forma, isso faz sentido. Pochettino é uma grande contratação para o que é, sem dúvida, o maior torneio da história da Seleção dos EUA. Ele é carismático, qualificado e inteligente. Ele provavelmente montará uma seleção americana bem organizada e competitiva, que terá um bom desempenho na Copa do Mundo em casa. Não há absolutamente nada de errado nisso.

Mas o que vem a seguir? Se ele sair, os EUA, ao que parece, precisarão de um novo técnico até o final do verão. E há alguns bons candidatos por aí. B.J. Callaghan é o favorito, sobretudo por já ter experiência na função. Mas há também opções mais ousadas, lendas do futebol, como Jurgen Klopp e Pep Guardiola. Esses dois certamente seriam surpresas enormes. No entanto, coisas mais estranhas já aconteceram neste esporte.

E assim, com as perguntas pairando no ar e os rumores circulando, o GOAL analisa os candidatos mais prováveis para suceder Pochettino...