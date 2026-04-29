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Thomas Hindle

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Quem substituirá Mauricio Pochettino na seleção masculina dos EUA após a Copa do Mundo? Argumentos a favor de Jurgen Klopp, Michael Bradley e outros

Estados Unidos
M. Bradley
J. Klopp
P. Matarazzo
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J. Marsch
P. Guardiola
B. Callaghan
J. Curtin
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Red Bull New York

Com o futuro do argentino ainda incerto após a Copa do Mundo, o GOAL analisa alguns possíveis sucessores para o técnico, caso ele decida deixar o cargo.

O futuro de Mauricio Pochettino como técnico da Seleção Americana após a Copa do Mundo continua incerto. 

Não há um acordo iminente sobre uma renovação, e embora o argentino — que já treinou o Tottenham, o PSG e o Chelsea — tenha sugerido que poderia ficar, suas investidas abertas em oportunidades na Premier League ao longo do último ano deixam em dúvida sua permanência a longo prazo na Seleção dos EUA.

De certa forma, isso faz sentido. Pochettino é uma grande contratação para o que é, sem dúvida, o maior torneio da história da Seleção dos EUA. Ele é carismático, qualificado e inteligente. Ele provavelmente montará uma seleção americana bem organizada e competitiva, que terá um bom desempenho na Copa do Mundo em casa. Não há absolutamente nada de errado nisso.

Mas o que vem a seguir? Se ele sair, os EUA, ao que parece, precisarão de um novo técnico até o final do verão. E há alguns bons candidatos por aí. B.J. Callaghan é o favorito, sobretudo por já ter experiência na função. Mas há também opções mais ousadas, lendas do futebol, como Jurgen Klopp e Pep Guardiola. Esses dois certamente seriam surpresas enormes. No entanto, coisas mais estranhas já aconteceram neste esporte.

E assim, com as perguntas pairando no ar e os rumores circulando, o GOAL analisa os candidatos mais prováveis para suceder Pochettino...

  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    B.J. Callaghan, Nashville SC

    Os torcedores da Seleção Masculina dos EUA ainda se lembram com carinho dos dias de B.J. Callaghan. Foi uma época estranha, como todos dizem. Os sete jogos sob seu comando pareceram um período de transição. Gregg Berhalter havia se afastado — ainda que por pouco tempo. A Seleção Masculina dos EUA estava com um pé dentro e outro fora no que dizia respeito à busca por um técnico.

    Callaghan, assistente na comissão técnica de Berhalter, foi um substituto competente, mas que provavelmente nunca teria assumido o cargo em tempo integral. No entanto, ele ficou invicto, venceu quatro partidas e conquistou a Liga das Nações da CONCACAF de 2023 de forma bastante convincente — tornando-se o primeiro técnico da USMNT desde 1934 a derrotar o México em sua estreia.

    Embora não tenha conseguido o cargo na seleção na época, a diretoria do clube o chamou. Desde então, Callaghan tem impressionado imensamente com o Nashville SC. Eles venceram a Open Cup em 2025 e estão entre os melhores times da Conferência Leste neste ano. Se o objetivo da USMNT é construir o programa, e fazê-lo com alguém que conheça os meandros da estrutura, então Callaghan é o homem certo.

    • Publicidade
  • Jurgen Klopp LiverpoolGetty

    Jurgen Klopp, Red Bull Global

    É de conhecimento geral que Jurgen Klopp foi a primeira pessoa a quem Matt Crocker ligou ao tentar contratar um novo técnico em 2024. Klopp recusou, alegando que precisava de uma pausa — e que talvez nunca mais voltasse a treinar — após deixar o Liverpool no final da temporada 2023-24. Desde então, ele assumiu um cargo de destaque na organização Red Bull, como diretor global de futebol, onde parece estar bastante satisfeito.

    A questão da gestão, porém, sempre pairará sobre o alemão. Parece altamente improvável que ele venha a aceitar outro cargo na Inglaterra ou na Alemanha. A Espanha certamente seria uma surpresa também. E, com todo o respeito a outros países, isso deixa apenas a gestão da seleção nacional. Ele pareceria ser um candidato certo para a Alemanha, mas Julian Nagelsmann está fazendo um ótimo trabalho no comando. E depois que Thomas Tuchel assinou um contrato de longo prazo para permanecer com a Inglaterra, o cargo na seleção dos EUA pode ser o trabalho internacional mais atraente que restará após a Copa do Mundo.

  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    Michael Bradley, Red Bull Nova York

    De todos os nomes aqui, Bradley certamente faz muito sentido. É praticamente certo que ele será o técnico da Seleção Americana algum dia. Ele jogou pela equipe em alto nível e foi capitão da seleção em 48 ocasiões. E como se isso não bastasse, seu pai, um técnico altamente qualificado por mérito próprio, comandou a Seleção Americana por cinco anos.

    No entanto, talvez este seja um ciclo prematuro demais para o atual técnico do New York Red Bulls. Há também a sensação de que Bradley ainda está ganhando experiência. O Red Bulls joga um futebol realmente encantador. Eles são jovens, expressivos e ofensivos — quase ao extremo. Este é claramente um técnico que está se moldando à imagem do Red Bulls. Mas ele também está fazendo alguns testes. Ele está na gestão profissional em tempo integral há apenas três meses, em um nível alto. Há muito mais a fazer, muitos mais sistemas a dominar. Bradley na seleção dos EUA em 2030? Talvez. Por enquanto, parece muito mais provável que ele treine um clube na Europa, talvez o Leipzig, do que a seleção dos EUA.


  • Charlotte FC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    Jim Curtin, independente

    Há algo que vale a pena reconhecer aqui. Com todo o respeito devido ao ex-técnico do Philadelphia Union, Jim Curtin não seria uma escolha muito atraente. Mas seria uma escolha extremamente sólida.

    Ele foi a figura principal na Filadélfia por uma década e supervisionou com maestria um elenco que nunca permaneceu realmente o mesmo. Ele desenvolveu grandes talentos e, enquanto a Filadélfia fazia suas negociações, Curtin garantiu que a equipe sempre fosse competitiva. Ele conquistou o Supporters' Shield em 2022 e chegou a cinco finais. Suas credenciais como vencedor, de modo geral, podem — e devem — ser questionadas. Mas Curtin é um cara que sabe montar um time, e certamente pode ser apoiado para tirar o melhor proveito de talentos promissores. Isso tem que contar para alguma coisa.

  • Pellegrino Matarazzo-real sociedad-coach-202601(C)Getty Images

    Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad

    Matarazzo pode muito bem ser o próximo grande técnico americano.

    Sua história é genuinamente inspiradora. Nascido em Nova Jersey, filho de pais italianos, Matarazzo nunca conseguiu se firmar totalmente na Itália. Ele fracassou em pelo menos duas tentativas e acabou passando por vários times das divisões inferiores do futebol alemão e italiano antes de se tornar técnico de base. Esse papel se encaixou muito melhor nele. Matarazzo aprendeu com Julian Nagelsmann, atual técnico da seleção alemã, no Hoffenheim e, oito anos depois, é um dos treinadores mais conceituados da Europa.

    Ele fez um trabalho verdadeiramente notável com a Real Sociedad, levando o time da zona de rebaixamento em dezembro ao título da Copa del Rey em abril. O time também está prestes a se classificar para as competições europeias — algo que parecia improvável há seis meses. Vinte anos depois de não ter conseguido se firmar na Europa como jogador, ele é o único técnico americano a conquistar um troféu importante nas cinco principais ligas da Europa.

    No entanto, sua trajetória parece mais voltada para o futebol de clubes do que para a Seleção Americana. A imprensa espanhola já o associou a cargos em clubes de maior porte. Talvez a Liga dos Campeões fosse um passo mais natural. Mas ele certamente não é alguém a ser descartado, e se recusa a se distanciar dessa oportunidade.

  • guardiola(C)Getty Images

    Pep Guardiola, Manchester City

    Guardiola é visto como a solução para praticamente todos os problemas do futebol. Tem algum problema? Basta colocar o maior técnico da era moderna no comando, e ele vai dar um jeito. As credenciais do catalão na gestão de clubes são inquestionáveis. Sua propensão não só para vencer, mas também para aplicar seus métodos repetidamente, é lendária. Ele faz tudo parecer incrivelmente fácil.

    Mas há uma ressalva, pelo menos da perspectiva da seleção americana. Guardiola precisa estar presente todos os dias. Ele precisa de tempo em campo, horas de conversas com a equipe e discussões táticas. A genialidade de Guardiola está nos detalhes, e o futebol de seleção nem sempre permite esse tipo de coisa. Portanto, com certeza, ele não vai treinar a Espanha — em grande parte devido às suas raízes catalãs. Qualquer outra grande seleção europeia também parece estar fora de questão. Se ele tivesse que assumir o cargo de técnico de uma seleção, a Argentina ou os EUA provavelmente seriam as duas principais opções. Se ele brilharia em uma posição mais liberal, porém, ainda está para se ver.

  • Canada v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Jesse Marsch, Canadá

    Não seria engraçado? A esta altura, já não é segredo que Marsch achava que seria o técnico da Seleção Masculina dos EUA. Na verdade, ele era considerado um dos principais candidatos antes de os EUA recontratarem Berhalter em 2023. Marsch afirma que teve que recusar o cargo no Leicester no último minuto devido ao interesse da Seleção Masculina dos EUA — apenas para descobrir que o cargo nos EUA já não estava mais disponível.

    Desde então, ele basicamente tem conduzido uma campanha de difamação contra a seleção americana, a Federação de Futebol dos EUA e os Estados Unidos como um todo. Marsch pode ser um orgulhoso cidadão de Wisconsin, mas sua relação com os Estados Unidos parece ter azedado. O que permanece intacto, porém, são suas credenciais como técnico. Ele é indiscutivelmente o treinador mais talentoso que os Estados Unidos já produziram e certamente possui o carisma necessário para liderar uma grande nação. Em qualquer outro cenário, ele assumiria esse cargo sem problemas. Mas talvez tenha queimado pontes demais.