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England unanswered questions 16.9Getty/GOAL
Richard Martin

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Quem substituirá Harry Kane? Phil Foden merece uma vaga? E seis perguntas que Thomas Tuchel ainda precisa responder após a decepcionante pré-convocatória da Inglaterra para a Copa do Mundo

Análises
Inglaterra
T. Tuchel
P. Foden
H. Kane
M. Rashford
H. Maguire
Especiais e Opinião
A. Gordon
N. O'Reilly
J. Stones

Os dois últimos jogos da Inglaterra em casa antes da Copa do Mundo de 2026 deveriam ter sido a despedida perfeita para os jogadores de Thomas Tuchel antes da viagem à América do Norte. No entanto, em vez de serem despedidos com flores, os Três Leões deixaram o gramado de Wembley sob vaias após a derrota por 1 a 0 para o Japão na terça-feira, que se seguiu ao empate sem brilho contra o Uruguai quatro dias antes.

A Inglaterra não contou com o capitão Harry Kane e o pivô do meio-campo Declan Rice, além de Jude Bellingham e Bukayo Saka, mas isso não serviu de desculpa para suas atuações desastrosas nos dois jogos. As partidas foram um choque de realidade para a equipe de Tuchel, que havia desfrutado de uma campanha de qualificação recorde, mas nunca havia sido devidamente testada.

Tuchel deve assumir grande parte da culpa pelos desempenhos, já que escalou um elenco inchado e fez muito mais experiências do que o necessário tão perto de um torneio que definirá como seu reinado será avaliado e poderá determinar se ele permanecerá ou não no cargo para a Euro 2028, apesar de ter assinado um novo contrato.

O GOAL analisa as seis perguntas que o técnico ainda não respondeu após uma janela de jogos internacionais totalmente decepcionante...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Quem são os substitutos de Kane?

    A dúvida sobre o que a Inglaterra faria sem Kane perseguiu a equipe durante toda a campanha de qualificação, já que o capitão marcou oito gols em oito partidas. A esperança era que eles conseguissem encontrar a resposta contra o Uruguai, quando Kane foi poupado, enquanto Tuchel teve uma segunda oportunidade quando Kane desistiu do confronto contra o Japão devido a uma lesão sofrida no treino. Nem é preciso dizer que eles não encontraram uma solução.

    Dominic Solanke se esforçou contra o Uruguai, mas com poucos resultados, e não conseguiu aproveitar ao máximo suas chances de finalização. Phil Foden, por sua vez, se esforçou como falso nove contra o Japão, em uma função para a qual continua inadequado.

    Foi incompreensível que Tuchel não tenha escalado Solanke novamente na terça-feira, nem mantido Dominic Calvert-Lewin após sua participação contra o Uruguai. E apesar de ter mais dois amistosos pré-torneio contra Costa Rica e Nova Zelândia pela frente, assim que a Inglaterra chegar aos Estados Unidos em junho, o técnico da Inglaterra não está nem um pouco mais perto de saber quem é sua melhor alternativa a Kane, caso o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra sofra outra lesão.

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    O Foden tem algum papel?

    Foden parece ter nove vidas como jogador da seleção inglesa e, apesar de quase não ter tido chances como titular no Manchester City nos últimos tempos, além de seu fraco desempenho com a camisa dos Três Leões, ele foi titular nos dois amistosos de março — o único jogador a fazê-lo. Ele foi ineficaz e sem brilho durante toda a partida, parecendo particularmente perdido na função de falso nove contra o Japão, na ausência de Kane.

    A decisão de Tuchel de escalar Foden em uma posição que ele quase não joga pelo City pareceu uma admissão de que ele quer forçar a entrada desse jogador maravilhosamente talentoso, mas lamentavelmente fora de forma, em sua equipe, e não está disposto a simplesmente deixá-lo de fora da seleção — uma decisão que parece cada vez mais óbvia a cada partida que ele disputa pela seleção.

    A Inglaterra não tem falta de opções no meio-campo ofensivo e, considerando o fraco rendimento de Foden — quatro gols em 48 partidas — e sua série de atuações decepcionantes, parece que a seleção pode passar sem ele no verão.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Quais zagueiros centrais experientes merecem uma vaga?

    Apesar dos comentários pouco elogiosos de Tuchel sobre Harry Maguire antes do jogo contra o Japão, foi o experiente zagueiro central quem esteve mais perto de empatar contra os Blue Samurai ao entrar em campo. Foi mais um lembrete da potente ameaça que Maguire representa em jogadas ensaiadas e reforçou por que ele deve ir para a Copa do Mundo, mesmo que não seja o primeiro da fila para começar as partidas.

    Sua atuação sólida contra o Uruguai, onde destacou acima de tudo suas tradicionais qualidades defensivas, já havia reforçado o argumento para reservar uma vaga no avião para ele.

    O fato de Maguire ter estado disponível para as duas partidas já deveria colocá-lo à frente de John Stones, que nem sequer jogou uma partida da Premier League desde dezembro devido a seus persistentes problemas de lesões, o que de fato o forçou a se retirar deste estágio.

    Dan Burn, o mais velho dos três zagueiros veteranos em consideração, jogou um total de sete minutos nas duas partidas e, embora tenha se mostrado altamente resistente, carece da experiência internacional de Stones e Maguire e não oferece nada de diferente.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Quem são os laterais titulares?

    Não foram duas boas partidas para os laterais da Inglaterra. Ben White foi ao mesmo tempo herói e vilão contra o Uruguai, antes de enfrentar dificuldades contra o perigoso Keito Nakamura, do Japão, além de falhar em seus cruzamentos quando subia para o ataque. Nico O'Reilly não fez muito no ataque pelo outro lado, especialmente se comparado à sua impressionante atuação anterior em Wembley, na final da Carabao Cup, embora Lewis Hall tenha impressionado ao sair do banco. Contra o Uruguai, Djed Spence se saiu melhor do que Tino Livramento entre os dois laterais titulares.

    Os amistosos de março não conseguiram esclarecer quem devem ser os laterais titulares da Inglaterra na estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, em 17 de junho. O lateral-direito preferido de Tuchel parece ser Reece James, cujos problemas crônicos de lesões voltaram a assombrá-lo há duas semanas, quando sofreu uma lesão no tendão da coxa.

    Se ele recuperar a forma física dentro de um mês, provavelmente manterá seu lugar na equipe, com a disputa pela lateral esquerda parecendo ser entre Hall e O'Reilly. Mas, de todos os candidatos a essas duas vagas cruciais, nenhum deles aproveitou o momento.

  • England Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    Quem deveria ser o número 10?

    A ausência de Bellingham na concentração de outubro parecia ter abalado seu status de craque da Inglaterra, mas, curiosamente, o fato de ele ter ficado de fora dessas duas partidas por precaução devido a uma lesão acabou ajudando sua causa. Bellingham se juntou à concentração para continuar sua recuperação de um problema recente no tendão da coxa, mas Tuchel considerou muito arriscado colocá-lo em campo em qualquer uma das partidas.

    Isso significou que o jogador do Real Madrid não participou dessas duas partidas decepcionantes, enquanto Foden se esforçou na função de camisa 10 contra o Uruguai, antes de Cole Palmer não conseguir criar muito perigo contra o Japão. Morgan Rogers, por sua vez, teve um desempenho irregular na ala direita.

    A Inglaterra tem uma abundância de talentos na posição de camisa 10 no papel, mas nenhum deles está jogando bem no momento. E assim, apesar da mãe de Tuchel achar Bellingham “repulsivo”, ele pode ser a melhor opção do técnico neste verão.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Rashford ou Gordon devem começar pela esquerda?

    Tuchel tomou a decisão lógica de alternar seus dois melhores alas esquerdos nessas partidas, com Rashford como titular contra o Uruguai e Gordon contra o Japão, a fim de ter uma ideia mais clara de quem deveria começar na ponta do ataque.

    Assim como muitos de seus companheiros nessas duas partidas amistosas, nenhum dos dois jogadores conseguiu criar impulso, embora, se houvesse um vencedor, esse seria Rashford, já que ele pelo menos criou algum entusiasmo com suas investidas contra o Uruguai e nos 19 minutos que atuou contra o Japão, saindo do banco.

    Um argumento contra a titularidade de Rashford é que ele não é mais titular no Barcelona, embora isso não pareça ter afetado sua forma física ou precisão, enquanto ser reserva do Blaugrana, dada a riqueza de opções ofensivas do time, está longe de ser o maior insulto.