Quem substituirá Harry Kane? Phil Foden merece uma vaga? E seis perguntas que Thomas Tuchel ainda precisa responder após a decepcionante pré-convocatória da Inglaterra para a Copa do Mundo

A Inglaterra não contou com o capitão Harry Kane e o pivô do meio-campo Declan Rice, além de Jude Bellingham e Bukayo Saka, mas isso não serviu de desculpa para suas atuações desastrosas nos dois jogos. As partidas foram um choque de realidade para a equipe de Tuchel, que havia desfrutado de uma campanha de qualificação recorde, mas nunca havia sido devidamente testada.

Tuchel deve assumir grande parte da culpa pelos desempenhos, já que escalou um elenco inchado e fez muito mais experiências do que o necessário tão perto de um torneio que definirá como seu reinado será avaliado e poderá determinar se ele permanecerá ou não no cargo para a Euro 2028, apesar de ter assinado um novo contrato.

O GOAL analisa as seis perguntas que o técnico ainda não respondeu após uma janela de jogos internacionais totalmente decepcionante...