Quem será o sucessor de Marcus Rashford? O Manchester United coloca o vencedor da tríplice coroa do PSG e estrela da Premier League na lista de cinco jogadores que deseja contratar

A lista de finalistas também inclui Jesus Rodriguez, espanhol de 20 anos que atualmente se desenvolve sob o comando de Cesc Fabregas no Como. Rodriguez retribuiu a confiança do seu treinador com sete assistências na Série A nesta temporada, tornando-se uma peça fundamental no esquema ofensivo da equipe. Além disso, o United está de olho em Martial Godo, do Strasbourg. O jogador de 22 anos, nascido na Inglaterra e ex-promessa do Fulham, marcou 12 gols e deu cinco assistências em todas as competições até agora nesta temporada.