Quem será o sucessor de Marcus Rashford? O Manchester United coloca o vencedor da tríplice coroa do PSG e estrela da Premier League na lista de cinco jogadores que deseja contratar
Rashford está prestes a deixar definitivamente Old Trafford
De acordo com o Sport, os Red Devils já estão planejando a vida sem seu ex-garoto-propaganda da academia, enquanto o Barcelona se prepara para exercer sua opção de compra definitiva. A equipe de recrutamento identificou cinco alvos potenciais para preencher a lacuna na lateral esquerda, desde vencedores da Liga dos Campeões até estrelas em ascensão na Premier League. No topo da lista está o atacante do Paris Saint-Germain, Barcola, que desempenhou um papel fundamental na conquista da Liga dos Campeões pelo clube na última temporada.
Diomande também é um dos principais alvos
Yan Diomande, do RB Leipzig, também chamou a atenção. O jogador de 19 anos, natural da Costa do Marfim, teria impressionado os dirigentes do United com sua velocidade e habilidade no drible, tendo marcado 11 gols e dado sete assistências em 27 partidas pelo Leipzig em todas as competições nesta temporada. Os olheiros do United estão procurando um perfil específico que corresponda à intensidade exigida na Premier League.
Nomes surpreendentes da Itália e da França
A lista de finalistas também inclui Jesus Rodriguez, espanhol de 20 anos que atualmente se desenvolve sob o comando de Cesc Fabregas no Como. Rodriguez retribuiu a confiança do seu treinador com sete assistências na Série A nesta temporada, tornando-se uma peça fundamental no esquema ofensivo da equipe. Além disso, o United está de olho em Martial Godo, do Strasbourg. O jogador de 22 anos, nascido na Inglaterra e ex-promessa do Fulham, marcou 12 gols e deu cinco assistências em todas as competições até agora nesta temporada.
A alternativa à Premier League
Por fim, o jornal TheSun afirma que o United também está de olho em Ndiaye, do Everton. Embora esta não tenha sido sua temporada mais prolífica em termos de gols, com cinco gols e três assistências, ele se tornou indiscutivelmente o jogador mais importante na equipe de David Moyes no Goodison Park. Avaliado em aproximadamente £ 40 milhões, Ndiaye foi titular em 23 partidas nesta temporada e tem experiência suficiente na Premier League para sugerir que poderia dar o salto para Old Trafford.
