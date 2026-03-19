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Quem será o substituto de Pep? O técnico do Girona afirma estar “pronto” para assumir o cargo no Manchester City, enquanto continuam as especulações sobre o futuro de Guardiola
Uma estrela em ascensão no City Football Group
Michel surgiu como o principal candidato interno para suceder Guardiola no Etihad Stadium. Depois de levar o Girona da segunda divisão espanhola à Liga dos Campeões, o técnico de 50 anos tornou-se a figura de destaque na rede global de clubes do City Football Group.
Seu profundo conhecimento da filosofia do CFG faz dele uma escolha tática perfeita para o gigante inglês. Michel já tem papel fundamental no desenvolvimento de talentos do City, tendo trabalhado recentemente com o jovem astro argentino Claudio Echeverri, o que fortaleceu ainda mais seus laços com a diretoria do Manchester.
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Michel vê com bons olhos os rumores sobre o Manchester City
O espanhol abordou seu futuro com uma honestidade revigorante durante uma recente aparição na mídia. Em entrevista ao programa La Otra Grada, via Estadio Deportivo, Michel não escondeu suas ambições de se testar no mais alto nível do futebol europeu.
“Estou pronto, considero-me pronto para treinar qualquer time. Não sei se eles [no Man City] veem da mesma forma. Obviamente, não é o mesmo ambiente, mas tenho a capacidade de me adaptar e quero tentar”, afirmou, conforme citado pela Tribuna.
O futuro de Guardiola continua sendo o ponto-chave
O momento em que Michel fez essas declarações é particularmente significativo, já que as especulações sobre o futuro a longo prazo de Guardiola não dão sinais de que vão desaparecer. Com o City enfrentando um período de transição após sua recente eliminação da Liga dos Campeões, o clube pode em breve ser forçado a colocar em prática um plano de sucessão que vem sendo elaborado há anos.
Embora Michel também tenha mencionado o cargo no Real Madrid, apoiando a lenda do clube Raúl como um futuro candidato para o Los Blancos, é sua preparação para o banco do City que tem chamado a atenção. Depois de provar que consegue se sair bem sob intensa pressão e entregar resultados com um orçamento modesto, o espanhol garantiu que seu nome estará no topo da lista de candidatos quando a era Guardiola finalmente chegar ao fim.
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E agora?
Antes de decidir sobre seu futuro, Michel certamente estará focado em terminar a temporada em grande estilo com o Girona. Os Blanquivermells ocupam atualmente a 12ª posição na La Liga, com 34 pontos em 28 partidas, dez pontos atrás dos cinco primeiros colocados. A equipe buscará manter o ritmo após a vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Club no último fim de semana, enquanto se prepara para visitar o Osasuna no sábado.
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