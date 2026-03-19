Quem será o substituto de Pep? O técnico do Girona afirma estar “pronto” para assumir o cargo no Manchester City, enquanto continuam as especulações sobre o futuro de Guardiola

O momento em que Michel fez essas declarações é particularmente significativo, já que as especulações sobre o futuro a longo prazo de Guardiola não dão sinais de que vão desaparecer. Com o City enfrentando um período de transição após sua recente eliminação da Liga dos Campeões, o clube pode em breve ser forçado a colocar em prática um plano de sucessão que vem sendo elaborado há anos.

Embora Michel também tenha mencionado o cargo no Real Madrid, apoiando a lenda do clube Raúl como um futuro candidato para o Los Blancos, é sua preparação para o banco do City que tem chamado a atenção. Depois de provar que consegue se sair bem sob intensa pressão e entregar resultados com um orçamento modesto, o espanhol garantiu que seu nome estará no topo da lista de candidatos quando a era Guardiola finalmente chegar ao fim.