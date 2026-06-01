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Quem será o próximo técnico do Celtic? Ex-atacante do Liverpool está em negociações para substituir Martin O'Neill e quer incluir ex-jogadores do clube na comissão técnica
Keane entra em cena para o retorno a Parkhead
Keane se reuniu com membros da diretoria do Celtic em Londres para discutir a possibilidade de assumir o comando do clube em Parkhead, segundo o Daily Record. O técnico de 45 anos, que teve uma passagem produtiva por empréstimo pelo clube durante sua carreira de jogador em 2010, está ansioso para assumir o cargo e já expôs sua visão para o futuro dos campeões escoceses.
O Celtic está passando por uma situação delicada na gestão, enquanto decide se mantém o veterano O'Neill ou segue uma nova direção.
O'Neill voltou para estabilizar o time após a gestão “desastrosa” de Wilfried Nancy e levou o clube ao título do campeonato no último dia da temporada, mas seu futuro a longo prazo continua dependendo das próximas negociações.
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Foi revelada uma equipe técnica ambiciosa
Em uma tentativa de fortalecer sua candidatura, Keane apresentou uma equipe técnica com profundas raízes no futebol escocês. A equipe proposta inclui o ex-capitão do Celtic, Scott Brown, o atual técnico do time B do Celtic, Jonny Hayes, e o ex-técnico do Aberdeen, Stephen Glass.
Glass, que atuou como assistente de Keane durante sua recente passagem pelo Ferencvaros, é visto como um elo vital nesse possível arranjo.
Keane jogou brevemente ao lado de Brown no Celtic Park, mas a conexão entre Glass e o ex-capitão do Hoops é a força motriz por trás da proposta. Glass ficou famoso por ter convencido Brown a deixar Glasgow para assumir uma função de jogador-treinador no Aberdeen, e o grupo continua próximo, com Brown e Hayes visitando recentemente Keane e Glass em Budapeste como parte de seus estudos para a Licença Profissional da UEFA.
A diretoria enfrenta uma decisão difícil em relação a O'Neill
Enquanto Keane promove ativamente seu projeto, a diretoria do Celtic precisa primeiro resolver a situação com O'Neill. O técnico de 74 anos continua sendo um grande favorito da torcida, tendo conquistado nove troféus em duas passagens pelo clube. A diretoria discutirá com O'Neill se o técnico, que conquistou a dobradinha, estaria disposto a permanecer por mais uma temporada.
Se O'Neill renovar seu contrato, espera-se que ele mantenha Mark Fotheringham e Shaun Maloney como parte de sua comissão técnica. No entanto, Maloney pode assumir uma função diferente, após surgirem relatos de que ele está “na disputa por um cargo de diretor esportivo/diretor de futebol”, já que Maloney preferiria “subir na hierarquia” em vez de permanecer na linha lateral.
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A pressão da consulta
A diretoria do Celtic está sob forte pressão para acertar nessa escolha, após as repercussões da era Nancy. Embora Keane tenha construído um currículo impressionante como técnico — conquistando títulos em Israel com o Maccabi Tel Aviv e a copa da Hungria com o Ferencvaros —, sua possível contratação gerou certo “descontentamento” em parte da torcida devido à sua passagem anterior por Israel.
As atividades de transferência no clube estão atualmente paralisadas enquanto a busca por um novo técnico chega ao fim. A equipe de recrutamento já começou a selecionar os alvos de transferência, mas não fechará nenhum acordo até que um novo técnico esteja definido.