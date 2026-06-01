Quem será o próximo técnico do Celtic? Ex-atacante do Liverpool está em negociações para substituir Martin O'Neill e quer incluir ex-jogadores do clube na comissão técnica

Keane se reuniu com membros da diretoria do Celtic em Londres para discutir a possibilidade de assumir o comando do clube em Parkhead, segundo o Daily Record. O técnico de 45 anos, que teve uma passagem produtiva por empréstimo pelo clube durante sua carreira de jogador em 2010, está ansioso para assumir o cargo e já expôs sua visão para o futuro dos campeões escoceses.

O Celtic está passando por uma situação delicada na gestão, enquanto decide se mantém o veterano O'Neill ou segue uma nova direção.

O'Neill voltou para estabilizar o time após a gestão “desastrosa” de Wilfried Nancy e levou o clube ao título do campeonato no último dia da temporada, mas seu futuro a longo prazo continua dependendo das próximas negociações.