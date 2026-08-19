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Botafogo v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Quem será o novo técnico do Botafogo? SAF avalia nomes após saída de Franclim Carvalho

Botafogo
F. Carvalho
Botafogo x Cienciano
Copa Sul-Americana

Após demissão de treinador português, Alvinegro observa opções disponíveis no mercado para definir o próximo comandante

Franclim Carvalho não é mais técnico do Botafogo. O clube decidiu pela saída do português nesta terça-feira (17), dois dias depois da derrota por 1 a 0 para o Vitória e após a goleada por 6 a 1 sofrida diante do Cienciano, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O treinador deixa o comando do Glorioso após pouco mais de quatro meses. Contratado em abril, Franclim dirigiu a equipe em 22 partidas, com dez vitórias, sete empates e cinco derrotas. Nesse período, o Botafogo marcou 36 gols e sofreu 28.

A saída também encerra o trabalho dos auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, do preparador físico Fábio Monteiro e do preparador de goleiros Ricardo Matos.

Para o próximo compromisso, o Botafogo será comandado interinamente por Rodrigo Bellão. O profissional, que também trabalha com a equipe sub-20 e já exerceu a função anteriormente, estará à frente do time na partida de volta contra o Cienciano, pela Sul-Americana.

A missão da diretoria agora é encontrar um novo comandante para a sequência da temporada, enquanto a equipe tenta reverter uma desvantagem de cinco gols no torneio continental.

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  • imago-sport-1078146962.jpgSports Press Photo

    Opções disponíveis no mercado

    A busca por um novo treinador já movimenta os bastidores do Botafogo. Antes mesmo da saída de Franclim, Jair Ventura havia aparecido como um dos nomes ligados ao clube.

    O treinador conhece o Glorioso e tem como principal lembrança a campanha de 2017, quando levou o Botafogo até as quartas de final da Copa Libertadores.

    Além dele, outros nomes de peso estão disponíveis no mercado e podem entrar no radar da SAF. Renato Gaúcho, Tite, Luis Zubeldía, Marcelo Gallardo e Vitor Pereira são alguns dos técnicos livres que podem ser avaliados pelo clube.

    A definição, porém, dependerá do perfil buscado pela SAF e da avaliação sobre o projeto esportivo para a sequência da temporada. Por enquanto, a prioridade imediata é preparar a equipe para o confronto com o Cienciano e organizar a comissão técnica que comandará o time até a escolha do novo treinador.

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  • imago-sport-46898436.jpgFotoarena

    Planejamento da SAF

    A escolha do substituto de Franclim Carvalho ficará concentrada na estrutura da SAF do Botafogo. O processo de avaliação envolverá o CEO Eduardo Iglesias, o diretor de futebol Léo Coelho, o diretor de negociação de jogadores Deive Bandeira e o head scout Brunno Noce.

    A princípio, os dirigentes do clube social não participarão diretamente da escolha. Os nomes avaliados serão apresentados a Gabriel de Alba, sócio-diretor da GDA Luma, que chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira.

    De Alba poderá consultar integrantes do associativo, entre eles o presidente João Paulo Magalhães Lins, mas a tendência é que a decisão fique concentrada na estrutura da SAF.

    A reformulação do departamento de futebol também já começou. O Botafogo anunciou Paulo Bonamigo como novo coordenador técnico. Ex-treinador do clube, o profissional retorna ao Glorioso para participar da estruturação do futebol.

    Ronaldo Torres, preparador físico do time campeão brasileiro de 1995, será o responsável pela preparação física. Marcelo Salles, conhecido como "Fera" e que já trabalhou como auxiliar de Renato Gaúcho, assume a função de auxiliar técnico permanente.

  • imago-sport-1080811791.jpgFotoarena

    Temporada conturbada

    A saída de Franclim representa a segunda troca de treinador do Botafogo em 2026. Em março, Martin Anselmi também deixou o cargo após 18 partidas, com nove derrotas, sete vitórias e dois empates.

    O argentino chegou ao clube depois de passagens por Porto, Cruz Azul e Independiente del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana e a Recopa. No Botafogo, porém, acabou eliminado precocemente da Libertadores e conquistou apenas a Taça Rio.

    Franclim assumiu o time justamente após a saída de Anselmi. O português era conhecido da torcida por ter sido auxiliar de Artur Jorge na campanha vitoriosa de 2024 e começou seu trabalho com sete partidas consecutivas sem derrota.

    A tentativa de construir um novo ciclo, entretanto, não se sustentou. A equipe passou por mudanças importantes no elenco, especialmente no gol e na defesa, e os resultados deixaram de acompanhar o início positivo do trabalho.

    A eliminação para o Remo na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre o treinador. O momento mais crítico, porém, aconteceu no Peru, quando o Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cienciano no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

    Mesmo após o resultado, Franclim permaneceu no cargo para o compromisso seguinte. O Botafogo voltou a apresentar dificuldades e perdeu por 1 a 0 para o Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

    Dois dias depois, uma reunião com Gabriel de Alba, novo investidor da SAF, definiu a saída do treinador. Agora, o Botafogo inicia uma nova busca por comandante em meio a uma temporada marcada por mudanças no futebol e pela necessidade de encontrar uma reação imediata.

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