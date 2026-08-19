Quem será o novo técnico do Botafogo? SAF avalia nomes após saída de Franclim Carvalho

Franclim Carvalho não é mais técnico do Botafogo. O clube decidiu pela saída do português nesta terça-feira (17), dois dias depois da derrota por 1 a 0 para o Vitória e após a goleada por 6 a 1 sofrida diante do Cienciano, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O treinador deixa o comando do Glorioso após pouco mais de quatro meses. Contratado em abril, Franclim dirigiu a equipe em 22 partidas, com dez vitórias, sete empates e cinco derrotas. Nesse período, o Botafogo marcou 36 gols e sofreu 28.

A saída também encerra o trabalho dos auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, do preparador físico Fábio Monteiro e do preparador de goleiros Ricardo Matos.

Para o próximo compromisso, o Botafogo será comandado interinamente por Rodrigo Bellão. O profissional, que também trabalha com a equipe sub-20 e já exerceu a função anteriormente, estará à frente do time na partida de volta contra o Cienciano, pela Sul-Americana.

A missão da diretoria agora é encontrar um novo comandante para a sequência da temporada, enquanto a equipe tenta reverter uma desvantagem de cinco gols no torneio continental.