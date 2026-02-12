Quem se junta a Harry Kane? Thomas Tuchel revelou a decisão importante que deve tomar em relação ao atacante para evitar o risco de fracasso da seleção inglesa na Copa do Mundo

Kane, que completará 33 anos em julho, elevou seu histórico de gols internacionais para 78 em 112 partidas. Ele está sendo apoiado para quebrar o recorde de Peter Shilton, que é de 125 partidas, e potencialmente consolidar sua posição como o maior jogador de todos os tempos da seleção masculina da Inglaterra.

Ele liderará o ataque quando outra coroa mundial estiver em jogo, mas quem dará apoio nas fileiras de Tuchel? O ex-atacante dos Three Lions, Owen, que marcou 40 gols em 89 jogos pela Inglaterra, acredita que serão necessárias duas alternativas - além do jogador emprestado pelo Barcelona, Marcus Rashford, que pode atuar no meio ou nas laterais.

Questionado sobre o que faria, com nomes como Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Danny Welbeck e Dominic Solanke na disputa, Owen - em entrevista ao Chilebets.com - disse ao GOAL: “Eu escolheria Kane e mais dois. Acho que os elencos são grandes o suficiente hoje em dia para que você possa arriscar três jogadores, ou algo assim, com os quais você tenha uma boa impressão.

Não é como se estivéssemos falando de zagueiros ou meio-campistas centrais extras. No final das contas, haverá uma parte desta competição em que precisaremos de um gol. Ollie Watkins fez isso na Eurocopa - saiu do banco e marcou.

“Se você tiver algumas opções caso Harry Kane se machuque. Digamos que Harry Kane se machuque/seja suspenso e você tenha apenas um centroavante, e então você esteja empatando ou perdendo com cinco minutos restantes, você ficaria um pouco irritado se tivesse que colocar alguém em uma posição desconhecida para marcar um gol.

“Pessoalmente, eu escolheria três atacantes reconhecidos. Há muito em jogo. Ollie Watkins está lá, Calvert-Lewin, Danny Welbeck, há opções disponíveis. Muito dependerá da forma dos jogadores no restante da temporada.”