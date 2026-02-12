Getty
Quem se junta a Harry Kane? Thomas Tuchel revelou a decisão importante que deve tomar em relação ao atacante para evitar o risco de fracasso da seleção inglesa na Copa do Mundo
Grande Copa do Mundo exige o técnico inglês Tuchel
Tuchel, recém-contratado com um novo contrato que o levará até o Campeonato Europeu de 2028, é o homem encarregado de tomar decisões importantes sobre a seleção — e acertar nelas.
Tendo trabalhado anteriormente com o mais temível dos números 9 do gigante da Bundesliga, o Bayern de Munique, ele continuou a contar fortemente com o carismático capitão Kane quando se trata de inspiração no ataque.
Quantos atacantes a Inglaterra deve escolher?
Kane, que completará 33 anos em julho, elevou seu histórico de gols internacionais para 78 em 112 partidas. Ele está sendo apoiado para quebrar o recorde de Peter Shilton, que é de 125 partidas, e potencialmente consolidar sua posição como o maior jogador de todos os tempos da seleção masculina da Inglaterra.
Ele liderará o ataque quando outra coroa mundial estiver em jogo, mas quem dará apoio nas fileiras de Tuchel? O ex-atacante dos Three Lions, Owen, que marcou 40 gols em 89 jogos pela Inglaterra, acredita que serão necessárias duas alternativas - além do jogador emprestado pelo Barcelona, Marcus Rashford, que pode atuar no meio ou nas laterais.
Questionado sobre o que faria, com nomes como Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Danny Welbeck e Dominic Solanke na disputa, Owen - em entrevista ao Chilebets.com - disse ao GOAL: “Eu escolheria Kane e mais dois. Acho que os elencos são grandes o suficiente hoje em dia para que você possa arriscar três jogadores, ou algo assim, com os quais você tenha uma boa impressão.
Não é como se estivéssemos falando de zagueiros ou meio-campistas centrais extras. No final das contas, haverá uma parte desta competição em que precisaremos de um gol. Ollie Watkins fez isso na Eurocopa - saiu do banco e marcou.
“Se você tiver algumas opções caso Harry Kane se machuque. Digamos que Harry Kane se machuque/seja suspenso e você tenha apenas um centroavante, e então você esteja empatando ou perdendo com cinco minutos restantes, você ficaria um pouco irritado se tivesse que colocar alguém em uma posição desconhecida para marcar um gol.
“Pessoalmente, eu escolheria três atacantes reconhecidos. Há muito em jogo. Ollie Watkins está lá, Calvert-Lewin, Danny Welbeck, há opções disponíveis. Muito dependerá da forma dos jogadores no restante da temporada.”
A Inglaterra pode ganhar a Copa do Mundo sem Kane?
A Inglaterra viu o meio-campista do Real Madrid, Jude Bellingham, sofrer uma lesão inoportuna, embora ele deva voltar a jogar muito antes da definição dos planos para a Copa do Mundo. Os Três Leões estão desesperados para evitar um destino semelhante com Kane.
Ele é parte integrante dos planos dos Três Leões, com esperanças de glória global consideradas perdidas se o prolífico astro do Bayern de Munique estiver ausente. O ex-atacante da Inglaterra Fraizer Campbell está entre aqueles que compartilham dessa opinião.
Ele disse recentemente ao GOAL, quando questionado se os Três Leões poderiam rugir sem Kane: “É uma questão difícil. Você tem Watkins, que é um jogador de qualidade, mas ainda não está no mesmo nível de Harry Kane. Seria um problema.
“Temos muitos bons jogadores técnicos que poderiam jogar mais à frente no campo, como um falso nove. Rashford já jogou como número 9 e está indo bem nesta temporada. Seria uma grande perda para nós, mas teríamos que lidar com isso de alguma forma. Talvez no início do próximo ano devêssemos envolvê-lo em algodão e dizer para ele não jogar muito pelo Bayern!”
Conquistas: Kane busca títulos com o clube e a seleção
Kane continua sendo titular do Bayern atualmente, elevando sua contagem de gols na temporada 2025-26 para 39 em 34 partidas. Ele está em busca de títulos nacionais e continentais pelo clube antes de voltar sua atenção para a Copa do Mundo, que terá início contra a Croácia em 17 de junho.
