Quem são os melhores jogadores com contrato até 2027: em janeiro eles já podem assinar com o próximo clube, quantas oportunidades para a Serie A

A chegada surpreendente de David Alaba livre no mercado à Udinese confirmou que, na prática, o mercado está sempre aberto e que tudo pode acontecer nas próximas janelas. E a de inverno se aproxima a passos largos: em janeiro os times poderão corrigir o que não fizeram no verão, mas também já poderão se projetar para o mercado de transferências de 2027/2028.
A partir de 1º de janeiro de 2027, de fato, os jogadores que estão em fim de contrato poderão assinar, sem custos de transferência, com seus próximos clubes. Uma oportunidade enorme para garantir jogadores úteis para o futuro sem pagar a taxa de transferência mas apenas os seus salários. E o que se desenha é uma lista repleta de craques que, dentro de poucas semanas, já poderão escolher seu próximo destino. Das potências da Europa às da Serie A, até jogadores fora dos respectivos projetos, quantas oportunidades podem ser encontradas no mercado!
A seguir, a lista dos jogadores em fim de contrato em 2027 e que, portanto, podem assinar de graça, em janeiro, com um novo clube.