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alisson juve grafica cmGetty Images
Simone Gervasio
Traduzido por

Quem são os melhores jogadores com contrato até 2027: em janeiro eles já podem assinar com o próximo clube, quantas oportunidades para a Serie A

Campeonato Italiano
Mercado da bola

A chegada surpreendente de David Alaba livre no mercado à Udinese confirmou que, na prática, o mercado está sempre aberto e que tudo pode acontecer nas próximas janelas. E a de inverno se aproxima a passos largos: em janeiro os times poderão corrigir o que não fizeram no verão, mas também já poderão se projetar para o mercado de transferências de 2027/2028.


A partir de 1º de janeiro de 2027, de fato, os jogadores que estão em fim de contrato poderão assinar, sem custos de transferência, com seus próximos clubes. Uma oportunidade enorme para garantir jogadores úteis para o futuro sem pagar a taxa de transferência mas apenas os seus salários. E o que se desenha é uma lista repleta de craques que, dentro de poucas semanas, já poderão escolher seu próximo destino. Das potências da Europa às da Serie A, até jogadores fora dos respectivos projetos, quantas oportunidades podem ser encontradas no mercado!

A seguir, a lista dos jogadores em fim de contrato em 2027 e que, portanto, podem assinar de graça, em janeiro, com um novo clube.


  • O jogador mais importante com contrato perto do fim, como apontam os dados do Transfermarkt, segue sendo Harry Kane, artilheiro do Bayern de Munique, Chuteira de Ouro e grande candidato à Bola de Ouro. Sua vitoriosa aventura na Baviera deve continuar, mas o inglês também pode decidir voltar para casa, talvez para o seu Tottenham. Seu contrato ainda não foi renovado, mas novidades podem surgir nas próximas semanas.


    E os outros? São muitos os grandes jogadores que podem ficar sem clube no verão de 2027. De Bruno Fernandes a Brahim Díaz, de Lisandro Martínez a Calvin Bassey, até Jean-Philippe Mateta, são muitos os craques já ligados no passado aos nossos clubes e que podem servir para a Serie A. De jogadores já consagrados aos que estão em ascensão, passando por novos talentos como o goleiro do River Plate, Santiago Beltrán (que, porém, tem contrato até dezembro de 2027), são muitos os nomes que podem chegar ao nosso campeonato.


    E também são muitos os perfis que já atuam na Serie A, mas têm futuro indefinido. A começar por Christian Pulisic, com contrato até 2027, mas com uma opção em favor do Milan para prorrogar ao menos até 2028. À espera de uma renovação complicada está também Hakan Çalhanoglu, meio-campista da Inter que pode estar em seus últimos passos com o clube. Há muitas dúvidas sobre o futuro também de várias certezas do Napoli, como Meret e Anguissa e também Rrahmani, De Bruyne e Lobotka, com os quais, porém, o clube tem opções por mais um ano. Também correm risco de chegar ao fim do contrato muitos craques da Roma, como Dybala, Hermoso e Pellegrini.

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  • Esta é a lista dos jogadores mais interessantes em fim de contrato:


    Santiago Beltran (g) River Plate

    Alisson (g) Liverpool

    Alex Meret (g) Napoli

    Thibaut Courtois (g) Real Madrid


    Harry Maguire (z) Manchester United

    Lisandro Martinez (z) Manchester United

    Calvin Bassey (z) Fulham

    Oumar Solet (z) Udinese (opção por mais um ano)

    Amir Rrahmani (z) Napoli (opção por mais um ano)

    Dodo (z) Fiorentina

    Virgil Van Dijk (z) Liverpool

    Fikay Tomori (z) Milan

    Emerson Palmieri (z) Marselha (opção por mais um ano)


    Bruno Fernandes (m) Manchester United (opção por mais um ano)

    Brahim Diaz (m) Real Madrid

    Hakan Calhanoglu (m) Inter

    Frank Anguissa (m) Napoli

    Takumi Minamino (m) Monaco

    Stanislav Lobotka (m) Napoli (opção por mais um ano)

    Kristian Thorstvedt (m) Sassuolo

    Yasin Ayari (m) Brighton

    Adrian Bernabé (m) Parma

    Mateo Kovacic (m) Manchester City

    Nikola Vlasic (m) Torino (opção por mais um ano)

    Ruben Loftus-Cheek (m) Milan

    Kevin De Bruyne (m) Napoli

    Lorenzo Pellegrini (m) Roma


    Harry Kane (a) Bayern de Munique

    Christian Pulisic (a) Milan (opção por mais um ano)

    Jean-Philippe Mateta (a) Crystal Palace

    Cristiano Ronaldo (a) Al-Nassr

    Joao Felix (a) Al-Nassr

    Richarlison (a) Tottenham

    Kaoru Mitoma (a) Brighton

    Emiliano Buendia (a) Aston Villa

    Luka Jovic (a) AEK Atenas

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