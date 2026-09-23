Quem são os melhores jogadores com contrato até 2027: em janeiro eles já podem assinar com o próximo clube, quantas oportunidades para a Serie A

O jogador mais importante com contrato perto do fim, como apontam os dados do Transfermarkt, segue sendo Harry Kane, artilheiro do Bayern de Munique, Chuteira de Ouro e grande candidato à Bola de Ouro. Sua vitoriosa aventura na Baviera deve continuar, mas o inglês também pode decidir voltar para casa, talvez para o seu Tottenham. Seu contrato ainda não foi renovado, mas novidades podem surgir nas próximas semanas.





E os outros? São muitos os grandes jogadores que podem ficar sem clube no verão de 2027. De Bruno Fernandes a Brahim Díaz, de Lisandro Martínez a Calvin Bassey, até Jean-Philippe Mateta, são muitos os craques já ligados no passado aos nossos clubes e que podem servir para a Serie A. De jogadores já consagrados aos que estão em ascensão, passando por novos talentos como o goleiro do River Plate, Santiago Beltrán (que, porém, tem contrato até dezembro de 2027), são muitos os nomes que podem chegar ao nosso campeonato.





E também são muitos os perfis que já atuam na Serie A, mas têm futuro indefinido. A começar por Christian Pulisic, com contrato até 2027, mas com uma opção em favor do Milan para prorrogar ao menos até 2028. À espera de uma renovação complicada está também Hakan Çalhanoglu, meio-campista da Inter que pode estar em seus últimos passos com o clube. Há muitas dúvidas sobre o futuro também de várias certezas do Napoli, como Meret e Anguissa e também Rrahmani, De Bruyne e Lobotka, com os quais, porém, o clube tem opções por mais um ano. Também correm risco de chegar ao fim do contrato muitos craques da Roma, como Dybala, Hermoso e Pellegrini.