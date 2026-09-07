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Quem sai ganhando? Mercado da Roshan sorri para o quarteto de elite e vira as costas para o Al-Nassr!

Especiais e Opinião
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Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Mercado explosivo na liga saudita

O mercado de transferências de verão da Liga Roshan fechou as portas, mas os efeitos do mercado seguirão presentes com o início da competição de verdade, depois de os clubes de ponta entrarem na temporada com elencos completamente diferentes em termos de nomes, funções e forma de montar a equipe. 

E enquanto alguns dos grandes optaram por injetar sangue novo e remodelar posições específicas, outros preferiram manter a estrutura básica e se contentar com reforços pontuais, tornando a comparação agora mais clara: quem realmente saiu do mercado mais forte?

Ao observar as novas contratações, o quadro parece empolgante: Al-Ahli e Al-Hilal entraram com força no mercado, o Al-Ittihad se movimentou, mas em um ritmo mais tranquilo, enquanto o Al-Nassr adotou o caminho mais conservador. Porém, o número de contratações por si só não basta para julgar, porque o valor do mercado aparece na medida em que os recém-chegados atendem às reais necessidades de cada equipe.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Ahly: qualidade evidente diante da saída de grandes estrelas

    O Al-Ahli foi um dos clubes de ponta mais ativos, após contratar Abu Bakr Sidi Kinté, Mishal Al-Mutairi, Eduard Spertsyan, Nayef Masoud, Francisco Trincão, Abdullah Radif, Saeed Baatiya, Ibrahima Diaby e Artem Bondarenko.

    A lista traz uma clara diversidade entre elementos locais e contratações estrangeiras, com nomes capazes de elevar a qualidade ofensiva e técnica, com destaque para Trincão, Spertsyan e Ibrahima Diaby.

    Em contrapartida, porém, a maior dúvida continua relacionada ao que a equipe perdeu, especialmente após as saídas de Riyad Mahrez e Franck Kessié. Por isso, o sucesso do mercado do Al-Ahli não será medido apenas pelo que os recém-chegados apresentarem, mas pela capacidade deles de preencher o vazio deixado por nomes que tinham grande peso dentro do sistema.

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  • جابرييل مارتينيلي - الهلال السعوديx/Alhilal_FC

    O Al-Hilal: reconstrução completa do setor ofensivo

    O Al-Hilal optou por entrar em um amplo processo de mudanças, ao acrescentar ao seu elenco Abdullah Al-Anzi, Sabri Dahel, Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Sarnoukh, Nawaf Al-Habashi, Crysencio Summerville, Mohammed Mahzari, Ollie Watkins e Gabriel Martinelli.

    Leia também: Oficial: o Al-Ittihad contrata veterano astro europeu

    O que chama atenção aqui é que o Al-Hilal não buscava apenas aumentar o número de jogadores, mas remodelou sua identidade ofensiva de forma clara. Summerville, Martinelli e Watkins, especificamente, representam uma virada rumo à velocidade, à dinâmica e ao ritmo elevado, em uma tentativa de formar um setor ofensivo mais capaz de pressionar e realizar transições.

    Por isso, o Al-Hilal pode ser considerado um dos clubes de ponta que mais mudou do ponto de vista técnico, especialmente porque a chegada dos novos nomes ocorreu simultaneamente à saída de vários elementos importantes, o que significa que o "Zaeem" não se limitou a fazer reparos, mas optou por redesenhar os contornos de seu elenco.

  • O Al-Ittihad: menos contratações, mas com funções definidas

    O Al-Ittihad não entrou no mercado com o mesmo peso do Al-Hilal e do Al-Ahli, mas fechou uma série de contratações que incluíram Marwan Al-Sahafi, Rakan Kaabi, Mukhtar Ali e Georginio Wijnaldum.

    E aqui a filosofia do "Decano" parece diferente; os novos nomes não apontam para uma revolução completa no elenco, mas sim para o reforço de posições específicas, mantendo grande parte da estrutura básica da equipe.

    A contratação de Wijnaldum se destaca especialmente por se tratar de um jogador que possui grande experiência e capacidade de desempenhar mais de uma função no meio-campo e no ataque, enquanto Marwan Al-Sahafi representa uma adição sobre a qual se pode construir, o que faz com que a avaliação do mercado do Al-Ittihad esteja ligada ao grau de sucesso desses elementos em oferecer soluções práticas, e não ao número de contratações.

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  • O Al-Qadsiah faz história

    O Al-Qadisiyah não foi o clube que mais gastou ou contratou durante o mercado, mas fechou uma das transferências que mais chamaram a atenção, ao acertar com o holandês Tijjani Reijnders, vindo do Manchester City, em um movimento que reflete claramente o desejo do clube de deixar de ser apenas um projeto em ascensão para se tornar uma equipe capaz de rivalizar com os grandes.

    A questão não se limitou a Reijnders, já que o Al-Qadisiyah reforçou seu elenco também com as contratações de Mohammed Al-Qahtani e Abdulmalik Al-Jaber, além de outros nomes, enquanto sua lista registrou a saída de Otávio e de vários jogadores, ao lado do empréstimo de Sofiane El-Kerouani pouco tempo após sua chegada.

    A transferência de Reijnders, especificamente, dá ao Al-Qadisiyah um grande acréscimo no meio-campo, não apenas pelo nome do jogador e por sua experiência no Manchester City, mas também pela qualidade técnica que possui e pela capacidade de elevar o ritmo de jogo e fazer a diferença nas grandes partidas.

    Em contrapartida, porém, a saída de Otávio e de alguns outros nomes torna a avaliação do mercado do Al-Qadisiyah menos completa do que a do Al-Hilal, que reconstruiu grande parte de seu elenco mantendo a força da equipe. 

    Ainda assim, a presença de um jogador do porte de Reijnders é suficiente, por si só, para elevar o teto das ambições e colocar o Al-Qadisiyah entre os clubes que se pode dizer terem saído do mercado de forma mais forte e ambiciosa.

  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr: o mercado da bola mais silencioso

    Se o Al-Ahli e o Al-Hilal se movimentaram com força, e o Al-Ittihad optou por um reforço limitado, o Al-Nassr foi ao extremo da tranquilidade, tendo a contratação de Samu Costa sido a adição mais relevante ao seu elenco.

    Essa escolha pode parecer estranha quando comparada aos rivais, especialmente porque o Al-Hilal entrou na temporada com três novos nomes ofensivos de peso, mas o Al-Nassr, em contrapartida, já possui um grande grupo de estrelas, encabeçado por Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix e Kingsley Coman.

    Por isso, é possível enxergar o mercado do Al-Nassr de duas formas: ou como uma grande confiança no grupo já existente, ou como um risco, caso a equipe sofra com lesões ou com a pressão de jogos que tornem a necessidade de mais profundidade de elenco ainda mais evidente.

  • Quem realmente venceu a janela de transferências

    Ao colocar as listas lado a lado, torna-se difícil apontar um vencedor absoluto antes que os resultados comecem a aparecer. O Al-Hilal parece o mais renovado e o mais ousado; o Al-Ahli acrescentou qualidade, mas por sua vez perdeu nomes de peso; o Al-Ittihad concentrou-se em reforços específicos, enquanto o Al-Nassr apostou na estabilidade.

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    E é aqui que reside a verdadeira diferença: o Al-Hilal apostou em reconstruir seu ataque, o Al-Ahli tentou compensar suas perdas, o Al-Ittihad manteve seu equilíbrio e acrescentou experiência, e o Al-Nassr disse, de forma indireta, que seu elenco atual é capaz de competir sem a necessidade de grandes mudanças.

    Mas o futebol não distribui pontos no papel. Depois de alguns meses, a verdadeira resposta estará dentro de campo: quem conseguiu transformar suas contratações em impacto? Quem descobriu que o excesso de mudanças foi um fardo? E para quem ficou claro que a estabilidade era sua arma mais forte?

    Por isso, o mercado de 2026 não foi apenas uma corrida de nomes entre os clubes de ponta, mas sim uma corrida entre quatro filosofias diferentes de construção de equipes, e o verdadeiro teste dessas filosofias começa com o apito de início da temporada.