O Al-Qadisiyah não foi o clube que mais gastou ou contratou durante o mercado, mas fechou uma das transferências que mais chamaram a atenção, ao acertar com o holandês Tijjani Reijnders, vindo do Manchester City, em um movimento que reflete claramente o desejo do clube de deixar de ser apenas um projeto em ascensão para se tornar uma equipe capaz de rivalizar com os grandes.

A questão não se limitou a Reijnders, já que o Al-Qadisiyah reforçou seu elenco também com as contratações de Mohammed Al-Qahtani e Abdulmalik Al-Jaber, além de outros nomes, enquanto sua lista registrou a saída de Otávio e de vários jogadores, ao lado do empréstimo de Sofiane El-Kerouani pouco tempo após sua chegada.

A transferência de Reijnders, especificamente, dá ao Al-Qadisiyah um grande acréscimo no meio-campo, não apenas pelo nome do jogador e por sua experiência no Manchester City, mas também pela qualidade técnica que possui e pela capacidade de elevar o ritmo de jogo e fazer a diferença nas grandes partidas.

Em contrapartida, porém, a saída de Otávio e de alguns outros nomes torna a avaliação do mercado do Al-Qadisiyah menos completa do que a do Al-Hilal, que reconstruiu grande parte de seu elenco mantendo a força da equipe.

Ainda assim, a presença de um jogador do porte de Reijnders é suficiente, por si só, para elevar o teto das ambições e colocar o Al-Qadisiyah entre os clubes que se pode dizer terem saído do mercado de forma mais forte e ambiciosa.