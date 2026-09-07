O mercado de transferências de verão da Liga Roshan fechou as portas, mas os efeitos do mercado seguirão presentes com o início da competição de verdade, depois de os clubes de ponta entrarem na temporada com elencos completamente diferentes em termos de nomes, funções e forma de montar a equipe.
E enquanto alguns dos grandes optaram por injetar sangue novo e remodelar posições específicas, outros preferiram manter a estrutura básica e se contentar com reforços pontuais, tornando a comparação agora mais clara: quem realmente saiu do mercado mais forte?
Ao observar as novas contratações, o quadro parece empolgante: Al-Ahli e Al-Hilal entraram com força no mercado, o Al-Ittihad se movimentou, mas em um ritmo mais tranquilo, enquanto o Al-Nassr adotou o caminho mais conservador. Porém, o número de contratações por si só não basta para julgar, porque o valor do mercado aparece na medida em que os recém-chegados atendem às reais necessidades de cada equipe.