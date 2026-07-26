Os mundos de Hollywood e da Premier League se cruzaram de forma inesperada quando Holland, conhecido mundialmente por seu papel como Homem-Aranha, tentou assumir o papel de agente de futebol. Holland, torcedor fanático do Tottenham, entrou em contato com Haaland durante o Grande Prêmio de Mônaco de 2021, numa época em que o atacante era o talento mais cobiçado do futebol mundial após uma temporada com 41 gols pelo Borussia Dortmund.

Haaland acabou abordando a rejeição em seu canal no YouTube, esclarecendo que não estava sendo friamente indelicado com o astro de cinema de propósito. O atacante do City admitiu que não sabia quem era Holland no momento da mensagem inicial.

“É o cara do Homem-Aranha, e eu não assisto ao Homem-Aranha”, explicou Haaland, ao detalhar o conteúdo da mensagem que recebeu.

O atacante de 26 anos disse que a mensagem dizia: “E aí, cara, acabei de te ver em Mônaco. Se quiser tomar um drinque ou algo assim, me avisa. E, por favor, vem jogar no Spurs.”



