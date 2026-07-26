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“Quem sabe no futuro” - Erling Haaland revela sua resposta ao apelo de Tom Holland para ser transferido para o Tottenham, enquanto o Homem-Aranha assume o papel de agente secreto
A campanha fracassada de recrutamento do Homem-Aranha
Os mundos de Hollywood e da Premier League se cruzaram de forma inesperada quando Holland, conhecido mundialmente por seu papel como Homem-Aranha, tentou assumir o papel de agente de futebol. Holland, torcedor fanático do Tottenham, entrou em contato com Haaland durante o Grande Prêmio de Mônaco de 2021, numa época em que o atacante era o talento mais cobiçado do futebol mundial após uma temporada com 41 gols pelo Borussia Dortmund.
Haaland acabou abordando a rejeição em seu canal no YouTube, esclarecendo que não estava sendo friamente indelicado com o astro de cinema de propósito. O atacante do City admitiu que não sabia quem era Holland no momento da mensagem inicial.
“É o cara do Homem-Aranha, e eu não assisto ao Homem-Aranha”, explicou Haaland, ao detalhar o conteúdo da mensagem que recebeu.
O atacante de 26 anos disse que a mensagem dizia: “E aí, cara, acabei de te ver em Mônaco. Se quiser tomar um drinque ou algo assim, me avisa. E, por favor, vem jogar no Spurs.”
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Uma rejeição diplomática para o Spurs
Embora o destino final de Haaland tenha sido o Manchester City, onde ele já quebrou inúmeros recordes, ele acabou respondendo ao ator assim que percebeu quem estava por trás da mensagem.
Haaland quis esclarecer a situação depois que notícias sugeriram que ele teria descartado Holland de forma rude, chamando-o apenas de “uma pessoa qualquer”.
“Eu disse isso de um jeito engraçado, mas foi tirado do contexto”, explicou Haaland. “Pareço um pouco rude, então mandei uma mensagem para ele porque me senti mal.”
Em seguida, ele compartilhou o texto exato que enviou ao ator para amenizar a situação: “Está circulando uma história de que eu estava te ignorando. Só queria garantir que você soubesse que essa não era minha intenção. E, a propósito, não tenho muita certeza sobre o Spurs no momento, mas quem sabe no futuro?”
A experiência humilhante de Holland
Ao participar do programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Holland brincou sobre a falta de interesse por parte do melhor atacante do mundo. “Esse é exatamente o tipo de experiência humilhante que é importante para os atores”, disse Holland, rindo do fato de que seu status de celebridade não teve nenhum peso para o astro do City.
O momento em que Holland fez esses comentários também coincidiu com uma grande decepção para Haaland na seleção, já que a Inglaterra havia derrotado recentemente a Noruega por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Isso levou Holland a se perguntar se o convite para jantar ainda estava de pé. “Não acho que ele jantaria comigo depois do que aconteceu outro dia”, comentou o ator, reconhecendo que Haaland provavelmente estaria “abalado” com a derrota.
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Os planos para o jantar finalmente avançam
Apesar do constrangimento inicial e da recusa à proposta de se transferir para o Tottenham, parece que uma amizade está finalmente se desenvolvendo. Depois de ver os trechos da entrevista de Holland circulando no Instagram, Haaland decidiu que era hora de finalmente aceitar o convite que estava parado em sua caixa de entrada há anos.
Em um comentário que rapidamente se tornou viral entre fãs de futebol e de cinema, Haaland marcou o ator e escreveu: “Convite para jantar aceito. Um pouco tarde. É só dizer o lugar!”
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