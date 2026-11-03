Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Vasco Da Gama v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Quem pode sair? Flamengo projeta venda de jogadores para cumprir meta financeira em 2027

Flamengo
L. Jardim

Rubro-Negro pretende arrecadar até R$ 267 milhões no mercado e busca equilibrar as contas sem comprometer a força do elenco

Próximas partidas
FLA

FLA

Brasileirão

04 de nov. de 2026

GRE

GRE

O Flamengo já trabalha com a perspectiva de encerrar 2026 no vermelho, com déficit estimado em R$ 40 milhões, e planeja adotar uma postura mais cautelosa na primeira janela de transferências de 2027. Além de reduzir os investimentos em contratações, o clube terá de negociar jogadores para reforçar o caixa.

Em reunião do Conselho de Administração, o presidente Bap apresentou a meta de arrecadar entre 40 e 45 milhões de euros (cerca de R$ 238 milhões a R$ 267 milhões) com vendas. A intenção, porém, é evitar a saída de atletas considerados importantes para o desempenho esportivo da equipe.

Na última janela, a diretoria optou por preservar jogadores titulares e peças relevantes para a rotação do elenco, mesmo sem alcançar a meta de R$ 250 milhões em negociações estabelecida para 2026. A prioridade era manter a competitividade na disputa pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores. A eliminação na competição continental, por sua vez, também contribuiu para o cenário financeiro atual.

A necessidade de negociar atletas já havia sido admitida pelo diretor de futebol, José Boto, antes mesmo da queda na semifinal da Libertadores. Na ocasião, o dirigente mencionou a possibilidade de vendas na próxima janela, em meio à suspensão do patrocínio máster do clube. A interrupção, contudo, não provocou o déficit atual: o Flamengo já havia antecipado o valor referente ao primeiro ano do contrato, mas deverá sentir os efeitos da ausência da receita a partir de 2027.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Cruzeiro v Flamengo - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Prováveis saídas

    Um dos nomes que pode voltar à pauta do mercado é Gonzalo Plata. Em agosto, o Dínamo de Moscou, da Rússia, ofereceu 10 milhões de euros (R$ 58 milhões), além de outros 2 milhões de euros em bônus (R$ 12 milhões), pelo atacante. O Flamengo aceitou a proposta e chegou a tratar o negócio como encaminhado, mas os russos desistiram na reta final. Com concorrência na ponta direita, o equatoriano aparece entre os candidatos a deixar o elenco caso uma nova oferta seja apresentada.

    Outros três titulares também despertaram interesse na última janela. A Roma ofereceu 25 milhões de euros (R$ 140 milhões) por Samuel Lino, enquanto o Besiktas colocou 10 milhões de euros fixos (R$ 58 milhões) na mesa por Léo Pereira. Já o Aston Villa propôs 9 milhões de euros (R$ 53 milhões) por Emerson Royal.

    Apesar de ser um dos principais ativos do elenco, Lino dificilmente será negociado neste momento. Titular absoluto na ponta esquerda, o atacante também pode atuar como armador, é candidato ao prêmio de melhor jogador do Brasileirão e voltou a ser convocado para a seleção brasileira. O cenário se encaixa na intenção de Bap de preservar atletas com impacto direto no desempenho da equipe.

    Léo Pereira também é peça importante no sistema defensivo, mas o Flamengo conta com alternativas de nível próximo ao dos titulares, como Danilo e Vitão. O zagueiro já manifestou o desejo de atuar no futebol europeu, assim como Ortiz. O camisa 4, porém, tem um fator contratual a considerar: entrará no último ano de vínculo em 2027. Caso não renove, a primeira janela do próximo ano será a principal oportunidade para o clube negociá-lo e evitar perdê-lo sem compensação financeira.

    Emerson Royal, por sua vez, ganhou espaço e rendimento sob o comando de Leonardo Jardim, tendo sido utilizado na lateral direita durante a campanha da Libertadores. Ainda assim, não é titular absoluto. Varela segue à frente na disputa pela posição, enquanto Royal também foi improvisado na ala esquerda. Além disso, o jovem Daniel Sales busca espaço no elenco profissional. Nesse contexto, o camisa 22 pode entrar na lista de negociáveis caso apareçam novas propostas.

  • imago-sport-1076382305.jpgZUMA Press Wire

    Sondagens a caminho

    Outro nome que pode movimentar o mercado é João Victor. O jovem zagueiro recebeu duas propostas na casa dos 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) na última janela, uma do Grupo City e outra do Parma. O Flamengo recusou ambas por entender que o defensor de 18 anos, presença frequente nas seleções de base, tem potencial para alcançar um valor maior. A falta de oportunidades no time profissional, entretanto, pode levar a diretoria a reavaliar sua situação.

    Carrascal e Evertton Araújo também são jogadores com mercado. O meia colombiano já recebeu sondagens de diferentes clubes, mas ganhou protagonismo no segundo semestre e, por isso, uma saída não é considerada provável neste momento. Já o volante de 23 anos é visto como um dos principais ativos formados nas categorias de base. Com concorrência na posição, o Flamengo avalia que o jogador tem perfil para atuar na Europa e pode representar uma oportunidade de negociação vantajosa.

    De la Cruz é outro atleta que pode deixar o clube em 2027, apesar de ter contrato até o fim de 2028. Na última janela, o Peñarol demonstrou interesse em um empréstimo, mas a proposta não agradou à diretoria. O Flamengo admite negociar o uruguaio em definitivo ou aceitar uma cessão mediante compensação financeira.

  • Atletico Mineiro v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Dinheiro nos cofres

    O Flamengo também pode arrecadar com jogadores que estão emprestados a outros clubes. É o caso do lateral-esquerdo Viña, atualmente no Cruzeiro, que tem opção de compra fixada em 4,5 milhões de dólares (R$ 24,3 milhões). Allan, emprestado ao Corinthians, também pode render dinheiro: o clube paulista tem a possibilidade de adquirir o volante por 2 milhões de euros (R$ 12 milhões), mas a tendência é que não exerça a opção.

    Caso retorne ao Flamengo, Allan terá de ser negociado na primeira janela de 2027, já que seu contrato termina no fim da próxima temporada. A situação aumenta a importância de encontrar um destino para o jogador no mercado.

    Além dele e de Léo Pereira, outros atletas entrarão no último ano de contrato em 2027: Luiz Araújo, Pedro, Ayrton Lucas, Rossi, Alex Sandro, Danilo e Bruno Henrique. Entre eles, Luiz Araújo e Pedro aparecem como nomes com maior potencial de mercado, embora vivam situações diferentes no elenco.

    O atacante de lado já foi alvo do Atlético-MG, perdeu espaço na equipe e pode ser negociado dependendo das condições oferecidas. Pedro, por outro lado, é titular e não conta com um substituto de características semelhantes no elenco, o que torna uma saída menos provável. O camisa 9 também recebeu sondagens do exterior com propostas salariais superiores às que tem atualmente no Flamengo.

    Com uma meta de até R$ 267 milhões em vendas, o Rubro-Negro terá de equilibrar a necessidade de fazer caixa com a manutenção de um elenco competitivo. A tendência é que jogadores com menos espaço ou maior concorrência sejam priorizados nas negociações, enquanto a diretoria tenta evitar a perda de peças consideradas fundamentais.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
FLA

FLA

Brasileirão

04 de nov. de 2026

GRE

GRE