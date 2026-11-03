Quem pode sair? Flamengo projeta venda de jogadores para cumprir meta financeira em 2027

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O Flamengo já trabalha com a perspectiva de encerrar 2026 no vermelho, com déficit estimado em R$ 40 milhões, e planeja adotar uma postura mais cautelosa na primeira janela de transferências de 2027. Além de reduzir os investimentos em contratações, o clube terá de negociar jogadores para reforçar o caixa.

Em reunião do Conselho de Administração, o presidente Bap apresentou a meta de arrecadar entre 40 e 45 milhões de euros (cerca de R$ 238 milhões a R$ 267 milhões) com vendas. A intenção, porém, é evitar a saída de atletas considerados importantes para o desempenho esportivo da equipe.

Na última janela, a diretoria optou por preservar jogadores titulares e peças relevantes para a rotação do elenco, mesmo sem alcançar a meta de R$ 250 milhões em negociações estabelecida para 2026. A prioridade era manter a competitividade na disputa pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores. A eliminação na competição continental, por sua vez, também contribuiu para o cenário financeiro atual.

A necessidade de negociar atletas já havia sido admitida pelo diretor de futebol, José Boto, antes mesmo da queda na semifinal da Libertadores. Na ocasião, o dirigente mencionou a possibilidade de vendas na próxima janela, em meio à suspensão do patrocínio máster do clube. A interrupção, contudo, não provocou o déficit atual: o Flamengo já havia antecipado o valor referente ao primeiro ano do contrato, mas deverá sentir os efeitos da ausência da receita a partir de 2027.