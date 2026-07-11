Robson acredita que os atuais zagueiros centrais da Inglaterra possuem velocidade e qualidade técnica, mas questionou se eles serão capazes de acompanhar Haaland fisicamente ao longo da partida. Ele espera que o craque norueguês eleve seu nível de jogo no grande palco.

“O jogo contra a Noruega é o motivo pelo qual eu adoraria ter visto Harry Maguire na seleção de Thomas Tuchel neste verão, porque acho que Harry Maguire daria conta de Erling Haaland”, disse Robson aoHajper.

“Os outros jogadores que temos são rápidos, mas não são tão fortes quanto alguém como Maguire, e Haaland vai estar totalmente motivado para essa partida e vai usar sua força e outras qualidades para elevar seu nível, porque é a Copa do Mundo. Vai ser uma partida difícil para os dois zagueiros centrais da Inglaterra. Harry Maguire teria sido a melhor escolha para essa função.”