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Quem pode parar Erling Haaland? Ex-jogador da seleção inglesa aponta o “melhor jogador” para silenciar a máquina de gols da Noruega - mas ele nem sequer está na convocação de Thomas Tuchel
Robson questiona a ausência de Maguire
A Inglaterra está se preparando para um confronto crucial na Copa do Mundo contra a Noruega, em que grande parte da atenção tem se concentrado em neutralizar Haaland. Apesar de Tuchel ter várias opções de zagueiros centrais à disposição, Robson acredita que um jogador fundamental ficou de fora.
O ex-capitão da Inglaterra argumentou que Maguire seria o zagueiro ideal para enfrentar Haaland devido à sua presença física. Maguire foi deixado de fora da convocação de Tuchel para o torneio, o que deixou Robson preocupado com a possibilidade de a Inglaterra não ter a força necessária para lidar com o atacante do Manchester City.
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Robson explica por que Maguire foi a escolha certa
Robson acredita que os atuais zagueiros centrais da Inglaterra possuem velocidade e qualidade técnica, mas questionou se eles serão capazes de acompanhar Haaland fisicamente ao longo da partida. Ele espera que o craque norueguês eleve seu nível de jogo no grande palco.
“O jogo contra a Noruega é o motivo pelo qual eu adoraria ter visto Harry Maguire na seleção de Thomas Tuchel neste verão, porque acho que Harry Maguire daria conta de Erling Haaland”, disse Robson aoHajper.
“Os outros jogadores que temos são rápidos, mas não são tão fortes quanto alguém como Maguire, e Haaland vai estar totalmente motivado para essa partida e vai usar sua força e outras qualidades para elevar seu nível, porque é a Copa do Mundo. Vai ser uma partida difícil para os dois zagueiros centrais da Inglaterra. Harry Maguire teria sido a melhor escolha para essa função.”
A Inglaterra ainda é a favorita para vencer a Noruega por uma pequena diferença
Apesar de suas preocupações, Robson ainda espera que a Inglaterra supere esse desafio. Ele previu uma vitória por 2 a 1, embora tenha alertado que Haaland e Martin Odegaard representarão sérios problemas.
“A Inglaterra vai estar entre as favoritas, mas o jogo contra a Noruega será difícil, pois eles são uma equipe forte e bem organizada, capaz de se fechar na defesa, se defender muito bem e, então, atacar com Martin Odegaard e Erling Haaland”, explicou Robson.
“Eles vão ser uma ameaça real. Deve ser um jogo interessante, e mais um em que a Inglaterra precisará se esforçar bastante para abrir o placar. Vou dizer que vai ser 2 a 1 para a Inglaterra, porque acho que Odegaard ou Haaland vão marcar, mas acredito que também seremos uma ameaça considerável no ataque, e, pela forma como os rapazes têm jogado, sinto que podemos vencer essa partida.”
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A Inglaterra enfrenta seu maior desafio até agora
A Inglaterra enfrentará agora a Noruega, em uma partida que Robson espera que seja uma das mais difíceis do torneio. O confronto entre a defesa inglesa e Haaland, aliado à influência de Odegaard e Jude Bellingham no meio-campo, pode ser decisivo para o resultado da partida.
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