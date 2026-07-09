Quem pode deter a França? Arsène Wenger afirma que apenas uma seleção pode impedir Kylian Mbappé e companhia de conquistarem mais um título da Copa do Mundo

O lendário ex-técnico do Arsenal, de 76 anos, compartilhou sua análise detalhada durante uma participação no podcast deFelix e Toni Kroos. Wenger enfatizou que sua previsão se baseia exclusivamente na qualidade técnica em campo, e não em qualquer preconceito subjetivo por ser cidadão francês.

Ele afirmou: “A França vai ganhar a Copa do Mundo. Sei que vocês vão dizer que é porque sou francês. Mas, quando se analisa um pouco o torneio, percebe-se que o trem está avançando a uma certa velocidade hoje. E é preciso ser capaz de embarcar nesse trem.”