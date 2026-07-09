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Quem pode deter a França? Arsène Wenger afirma que apenas uma seleção pode impedir Kylian Mbappé e companhia de conquistarem mais um título da Copa do Mundo
Wenger torce pelos Les Bleus
Wenger apostou que a seleção francesa será campeã mundial no torneio deste ano, após testemunhar as atuações convincentes de Mbappé e companhia. Os jogadores de Deschamps têm se mostrado formidáveis nas cinco partidas iniciais, antes do confronto programado pelas quartas de final contra o Marrocos, no Gillette Stadium, em Boston. Wenger acredita que os Bleus possuem uma velocidade e um ímpeto extraordinários, o que tornará incrivelmente difícil para as seleções adversárias igualarem sua força.
- AFP
Francês prevê vitória no torneio
O lendário ex-técnico do Arsenal, de 76 anos, compartilhou sua análise detalhada durante uma participação no podcast deFelix e Toni Kroos. Wenger enfatizou que sua previsão se baseia exclusivamente na qualidade técnica em campo, e não em qualquer preconceito subjetivo por ser cidadão francês.
Ele afirmou: “A França vai ganhar a Copa do Mundo. Sei que vocês vão dizer que é porque sou francês. Mas, quando se analisa um pouco o torneio, percebe-se que o trem está avançando a uma certa velocidade hoje. E é preciso ser capaz de embarcar nesse trem.”
A Espanha representa uma ameaça tática
Apesar de as seleções europeias dominarem as quartas de final, Wenger descartou as chances da Inglaterra e acredita que Marrocos e a Argentina terão dificuldades para deter os atuais campeões. Na sua opinião, apenas a “La Roja” de Luis de la Fuente possui a identidade coletiva e a maturidade tática necessárias para incomodar os atuais campeões.
Wenger acrescentou: “Para mim, a verdadeira incógnita é a Espanha. Se há alguma seleção capaz de derrotar a França neste momento, eu diria que é a Espanha. Porque eles têm um nível técnico superior ao da França. Possuem uma qualidade de jogo coletivo e uma cultura de jogo coletivo que ninguém mais no mundo tem no momento. Pelo menos não neste nível. Portanto, na minha opinião, a disputa está entre essas duas. Depois disso, é claro, a França é mais forte fisicamente.”
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Os grandes nomes disputam vagas nas semifinais
Um duro teste físico e mental aguarda agora a França, que terá de enfrentar uma seleção do Marrocos determinada a se vingar da derrota sofrida na semifinal de 2022. Caso avance, o caminho para a glória se tornará ainda mais difícil, com um possível confronto contra a nova geração de ouro da Espanha, liderada por Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Considerando o excelente desempenho de ambas as seleções até o momento, a consistência física e a profundidade do elenco serão os fatores decisivos na disputa pelo troféu mais prestigiado do futebol.
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