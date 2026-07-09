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Panel Discussion with Arsène Wenger and Jill EllisGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Quem pode deter a França? Arsène Wenger afirma que apenas uma seleção pode impedir Kylian Mbappé e companhia de conquistarem mais um título da Copa do Mundo

França
Copa do Mundo
A. Wenger
França x Marrocos
Marrocos
Espanha

O ex-técnico do Arsenal, Arsène Wenger, apresentou sua previsão definitiva para as fases finais da Copa do Mundo, apostando que a França conquistará o troféu mais uma vez. O atual chefe de desenvolvimento global do futebol da FIFA insiste que os jogadores de Didier Deschamps parecem imbatíveis, ao mesmo tempo em que aponta apenas uma potência europeia capaz de conter a investida dos Bleus.

  • Wenger torce pelos Les Bleus

    Wenger apostou que a seleção francesa será campeã mundial no torneio deste ano, após testemunhar as atuações convincentes de Mbappé e companhia. Os jogadores de Deschamps têm se mostrado formidáveis nas cinco partidas iniciais, antes do confronto programado pelas quartas de final contra o Marrocos, no Gillette Stadium, em Boston. Wenger acredita que os Bleus possuem uma velocidade e um ímpeto extraordinários, o que tornará incrivelmente difícil para as seleções adversárias igualarem sua força.

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  • FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

    Francês prevê vitória no torneio

    O lendário ex-técnico do Arsenal, de 76 anos, compartilhou sua análise detalhada durante uma participação no podcast deFelix e Toni Kroos. Wenger enfatizou que sua previsão se baseia exclusivamente na qualidade técnica em campo, e não em qualquer preconceito subjetivo por ser cidadão francês.

    Ele afirmou: “A França vai ganhar a Copa do Mundo. Sei que vocês vão dizer que é porque sou francês. Mas, quando se analisa um pouco o torneio, percebe-se que o trem está avançando a uma certa velocidade hoje. E é preciso ser capaz de embarcar nesse trem.”

  • A Espanha representa uma ameaça tática

    Apesar de as seleções europeias dominarem as quartas de final, Wenger descartou as chances da Inglaterra e acredita que Marrocos e a Argentina terão dificuldades para deter os atuais campeões. Na sua opinião, apenas a “La Roja” de Luis de la Fuente possui a identidade coletiva e a maturidade tática necessárias para incomodar os atuais campeões.

    Wenger acrescentou: “Para mim, a verdadeira incógnita é a Espanha. Se há alguma seleção capaz de derrotar a França neste momento, eu diria que é a Espanha. Porque eles têm um nível técnico superior ao da França. Possuem uma qualidade de jogo coletivo e uma cultura de jogo coletivo que ninguém mais no mundo tem no momento. Pelo menos não neste nível. Portanto, na minha opinião, a disputa está entre essas duas. Depois disso, é claro, a França é mais forte fisicamente.”

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  • France Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os grandes nomes disputam vagas nas semifinais

    Um duro teste físico e mental aguarda agora a França, que terá de enfrentar uma seleção do Marrocos determinada a se vingar da derrota sofrida na semifinal de 2022. Caso avance, o caminho para a glória se tornará ainda mais difícil, com um possível confronto contra a nova geração de ouro da Espanha, liderada por Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Considerando o excelente desempenho de ambas as seleções até o momento, a consistência física e a profundidade do elenco serão os fatores decisivos na disputa pelo troféu mais prestigiado do futebol.

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