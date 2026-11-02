Questionado se alguns grandes clubes, especialmente os que preferem jogar com apenas um atacante, vão se arrepender de ter deixado Calvert-Lewin escapar, o ex-atacante do Leeds Beckford, que falava em parceria com a FreeBets, que reúne os melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Ele está em um grande clube!

“Conversei com Dom no verão em que ele se transferiu para o Leeds. Perguntei: ‘O que fez você escolher o Leeds? Havia outros clubes interessados?’ E havia. Alguns grandes clubes europeus estavam interessados nele. Alguns clubes da Premier League também estavam interessados, mas faziam as perguntas erradas.

“O motivo pelo qual ele foi para o Leeds foi a confiança no departamento de fisioterapia e nas conversas que tiveram. Ele tem um preparador físico particular com quem trabalha há algum tempo. Eles prestam atenção aos sinais do corpo dele. Ele não é pressionado a suportar certos incômodos ou dores.

“Essa é uma das coisas que, quando você é um jovem jogador em um grande clube como o Everton, sempre dizem que precisa aguentar. Ser um pouco mais resistente. Não deixar que os pequenos incômodos afetem você mentalmente. Como jogador, você nunca vai estar 100% em forma o tempo todo. Se estiver 100% em forma em 5% do tempo, já estará muito bem.

“Ao mudar de clube, fosse qual fosse, ele seria visto mais como um profissional experiente do que como o jovem que chegou ao Everton. Agora, há o entendimento de que ele teve um histórico um pouco conturbado de lesões, mas superou isso muito bem porque conhece muito melhor o próprio corpo. Ele presta atenção aos sinais do corpo. Alimenta-se da maneira certa. Também dorme bastante, o que é fundamental. O sono é uma daquelas coisas que muitas vezes são negligenciadas quando se trata de recuperação.

“Ele pensou em se transferir para um ou dois outros clubes, mas, depois de conversar não só com Daniel Farke, como também com o departamento de fisioterapia, e de analisar o projeto do Leeds para os próximos cinco anos, disse que a proposta era boa demais para recusar. Um gigante adormecido, por assim dizer.”