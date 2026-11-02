Quem perdeu a chance de contratar Dominic Calvert-Lewin? “Grandes clubes europeus” fizeram as “perguntas erradas” antes de o jogador da seleção inglesa se juntar ao Leeds como jogador livre
Condição física de Calvert-Lewin é questionada
O Leeds está encantado por ter levado o jogador natural de Sheffield de volta às suas raízes em Yorkshire. O clube foi visto como tendo assumido certo risco ao contratar Calvert-Lewin após seu retorno à Premier League.
O time de Daniel Farke precisava de alguém para comandar o ataque, mas surgiram as inevitáveis dúvidas sobre a capacidade do escolhido para vestir a camisa 9 do Leeds de manter-se em condições de jogo e apresentar o rendimento necessário para uma equipe que buscava desesperadamente inspiração ofensiva.
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Números impressionantes de gols registrados no Leeds
Problemas físicos se tornaram recorrentes para Calvert-Lewin perto do fim de sua passagem de nove anos por Merseyside. Os gols também rarearam: foram apenas 13 em suas últimas três temporadas pelo Everton.
Ele marcou 15 gols em sua temporada de estreia no Leeds, incluindo 14 na primeira divisão, e voltou a ser convocado para a seleção inglesa cerca de cinco anos depois de chegar a 11 jogos pela seleção. Disputou três partidas sob o comando de Thomas Tuchel.
Calvert-Lewin esteve em campo em quase todos os jogos sob o comando de Farke, com sua condição física cuidadosamente administrada, e é um dos atacantes mais constantes da Premier League atualmente, além de ser possivelmente o mais perigoso nas jogadas aéreas.
As principais equipes europeias perderam a chance de contratar um atleta livre no mercado
Questionado se alguns grandes clubes, especialmente os que preferem jogar com apenas um atacante, vão se arrepender de ter deixado Calvert-Lewin escapar, o ex-atacante do Leeds Beckford, que falava em parceria com a FreeBets, que reúne os melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Ele está em um grande clube!
“Conversei com Dom no verão em que ele se transferiu para o Leeds. Perguntei: ‘O que fez você escolher o Leeds? Havia outros clubes interessados?’ E havia. Alguns grandes clubes europeus estavam interessados nele. Alguns clubes da Premier League também estavam interessados, mas faziam as perguntas erradas.
“O motivo pelo qual ele foi para o Leeds foi a confiança no departamento de fisioterapia e nas conversas que tiveram. Ele tem um preparador físico particular com quem trabalha há algum tempo. Eles prestam atenção aos sinais do corpo dele. Ele não é pressionado a suportar certos incômodos ou dores.
“Essa é uma das coisas que, quando você é um jovem jogador em um grande clube como o Everton, sempre dizem que precisa aguentar. Ser um pouco mais resistente. Não deixar que os pequenos incômodos afetem você mentalmente. Como jogador, você nunca vai estar 100% em forma o tempo todo. Se estiver 100% em forma em 5% do tempo, já estará muito bem.
“Ao mudar de clube, fosse qual fosse, ele seria visto mais como um profissional experiente do que como o jovem que chegou ao Everton. Agora, há o entendimento de que ele teve um histórico um pouco conturbado de lesões, mas superou isso muito bem porque conhece muito melhor o próprio corpo. Ele presta atenção aos sinais do corpo. Alimenta-se da maneira certa. Também dorme bastante, o que é fundamental. O sono é uma daquelas coisas que muitas vezes são negligenciadas quando se trata de recuperação.
“Ele pensou em se transferir para um ou dois outros clubes, mas, depois de conversar não só com Daniel Farke, como também com o departamento de fisioterapia, e de analisar o projeto do Leeds para os próximos cinco anos, disse que a proposta era boa demais para recusar. Um gigante adormecido, por assim dizer.”
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O Leeds contratará outro atacante em 2027?
A confiança do Leeds foi recompensada, com Calvert-Lewin marcando mais cinco gols pelo clube em nove partidas nesta temporada. Ele se tornou uma referência em Yorkshire Ocidental e um líder em campo.
Há a expectativa de que venha mais por aí, já que ele assume de bom grado a responsabilidade de corresponder às expectativas no ataque. O clube também deve buscar, nas próximas janelas de transferências, mais opções para o rodízio ao lado de um jogador que não será levado ao limite nem além dele.
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