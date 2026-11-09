Ele explicou que, para que a cláusula seja válida e não passível de anulação, exige-se que o salário anual do jogador aumente em um percentual não inferior a 20%, e que o período de prorrogação seja proporcional à duração do contrato original — condições que estão atualmente presentes.

Entre as condições, de acordo com o especialista jurídico saudita, está também que o jogador tenha "uma aceitação separada do acordo de transferência original com o Chelsea".

Al-Shaikhi disse, em declarações ao programa "Nadina", que as condições para a prorrogação já estão presentes, mas que a diretoria do Al-Nassr precisa agir rápido para ativar a cláusula antes da janela de transferências de inverno.

Ele alertou para os riscos jurídicos decorrentes do atraso do Al-Nassr em definir sua posição, indicando que a continuidade da espera pode abrir caminho para complicações relacionadas aos direitos contratuais do jogador.

Ele escreveu em sua conta no X: "Quanto mais o Al-Nassr demorar para ativar a cláusula de renovação do jogador João Félix, maior será o risco jurídico de perder o jogador, até que se corte a chance de o jogador recuar; além disso, alguns árbitros do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) simpatizam muito com o jogador que é privado do direito de negociar nos últimos 6 meses de seu contrato", destacando que o contrato de Félix termina em junho de 2027.

Ele acrescentou que o Al-Nassr soube redigir bem a cláusula de prorrogação, de forma a torná-la vinculativa para o jogador, embora isso não elimine a necessidade de a diretoria agir para ativá-la no momento adequado.

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