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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
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"Quem os colocou nesta situação?": alerta jurídico aterroriza o Al-Nassr sobre o contrato de Félix

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O futuro de João Félix segue cercado de grandes pontos de interrogação, em meio a versões contraditórias sobre a posição do Al-Nassr quanto à ativação da cláusula de extensão no contrato do craque português e às restrições legais que podem complicar os cálculos do clube saudita.

Nesse contexto, o consultor jurídico Ahmed Al-Sheikhi revelou detalhes importantes relacionados ao futuro de Félix, esclarecendo que a cláusula de extensão em seu contrato é "unilateral (por parte do Al-Nassr) e não automática", o que significa que a ativação dessa opção requer uma decisão do clube, e não apenas o cumprimento das condições de renovação.

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  • O perigo de esperar: as condições para a renovação estão disponíveis

    Ele explicou que, para que a cláusula seja válida e não passível de anulação, exige-se que o salário anual do jogador aumente em um percentual não inferior a 20%, e que o período de prorrogação seja proporcional à duração do contrato original — condições que estão atualmente presentes.

    Entre as condições, de acordo com o especialista jurídico saudita, está também que o jogador tenha "uma aceitação separada do acordo de transferência original com o Chelsea".

    Al-Shaikhi disse, em declarações ao programa "Nadina", que as condições para a prorrogação já estão presentes, mas que a diretoria do Al-Nassr precisa agir rápido para ativar a cláusula antes da janela de transferências de inverno.

    Ele alertou para os riscos jurídicos decorrentes do atraso do Al-Nassr em definir sua posição, indicando que a continuidade da espera pode abrir caminho para complicações relacionadas aos direitos contratuais do jogador.

    Ele escreveu em sua conta no X: "Quanto mais o Al-Nassr demorar para ativar a cláusula de renovação do jogador João Félix, maior será o risco jurídico de perder o jogador, até que se corte a chance de o jogador recuar; além disso, alguns árbitros do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) simpatizam muito com o jogador que é privado do direito de negociar nos últimos 6 meses de seu contrato", destacando que o contrato de Félix termina em junho de 2027.

    Ele acrescentou que o Al-Nassr soube redigir bem a cláusula de prorrogação, de forma a torná-la vinculativa para o jogador, embora isso não elimine a necessidade de a diretoria agir para ativá-la no momento adequado.

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  • "Quem levou o Al-Nassr a essa situação?"

    Fontes já haviam confirmado ao Kooora anteriormente que o Al-Nassr se movimentou para ativar a cláusula de extensão no contrato de Félix até o verão de 2029, diante do interesse do Barcelona em recuperar o jogador e das tentativas de seu empresário, Jorge Mendes, de organizar sua transferência para o clube catalão.

    Nesse mesmo contexto, o jornalista torcedor do Al-Nassr Bandar Al-Dubaikhi levantou questionamentos sobre a veracidade da renovação do contrato de João Félix, diante das informações conflitantes a respeito da ativação da cláusula de extensão, afirmando que a decisão final permanece nas mãos do proprietário do clube (o Fundo de Investimento Público), por ser a parte responsável por disponibilizar o valor financeiro necessário para concretizar a renovação.

    Al-Dubaikhi apontou que a questão se torna ainda mais complexa diante da fiscalização imposta ao Al-Nassr e da fragilidade dos patrocínios, segundo suas palavras, questionando: "Quem levou o Al-Nassr a essa situação?".

    Esses detalhes colocam a diretoria do Al-Nassr diante de uma decisão que vai além de simplesmente manter um dos craques do time, pois a questão envolve o momento de ativação da cláusula, os compromissos financeiros dela decorrentes e a capacidade do clube de resolver o caso antes de o jogador entrar no período que lhe permite negociar com outros clubes. Será que ele terá sucesso no teste?

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