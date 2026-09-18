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“Quem o contrata?”: a grande questão em torno da joia do Fulham Josh King enquanto Bobby Zamora elogia o adolescente em meio a ligações com Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund
Gigantes europeus monitoram de perto o progresso de King
Ainda não houve abordagens formais, com King totalmente focado e comprometido com os acontecimentos em Craven Cottage. Ele tem contrato com seu atual clube até o verão de 2029.
O Fulham estará ansioso para ver um produto de sua academia permanecer por muito mais tempo do que isso, mas mantê-lo a longo prazo pode se revelar complicado. Isso porque um talento com esse potencial inevitavelmente despertará interesse de outros lugares.
Tem havido conversas sobre Arsenal, Liverpool, Manchester City e Borussia Dortmund estarem todos acompanhando de perto a evolução de King. Com apenas 19 anos, ele já ultrapassou 50 partidas oficiais, marcou seu primeiro gol na Premier League e treinou com a seleção principal da Inglaterra antes da Copa do Mundo de 2026.
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É inevitável que King conclua uma transferência milionária?
Questionado se existe um ar de inevitabilidade em relação a uma transferência de alto valor em futuras janelas, o ex-astro do Fulham Zamora, que falou em parceria com as apostas na Premier League da BetWright, disse à GOAL: “Acho que sim.
“Outro que eu vi no jogo do Chelsea contra o Fulham, e ele é simplesmente um grande talento. É um talento fantástico. De novo, com 19 anos, não tem medo de receber a bola, quer a bola, quer estar nessas posições, quer criar chances, quer marcar gols.
“Obviamente, a Inglaterra levá-lo e colocá-lo no elenco também faz um bem enorme para a confiança dele, e acho que ele só vai evoluir. É mais um talento fantástico para ficar de olho, com certeza.
“A questão é: para onde ele vai? Ultimamente tenho visto muitas estrelas deixando a Premier League, e eu não gosto disso. Quero os melhores jogadores, e certamente os ingleses, jogando na Inglaterra. O problema é que os ingleses normalmente ficam caros demais ou pedem um pouco mais de dinheiro, o que é um pouco frustrante, porque eu adoraria ver todos os ingleses jogando na Premier League.”
O que King disse sobre suas esperanças para o futuro
Por enquanto, o Fulham não deve ter nada a temer, já que King havia dito anteriormente ao Standard Sport, quando perguntado se sente um senso de lealdade ao clube que lhe deu sua grande oportunidade: “100 por cento. Devo muito ao Fulham. Minha primeira casa é... onde eu moro, mas o Fulham é minha segunda casa. Esta é a minha escola. Tem um lugar especial no meu coração.”
Ele acrescentou sobre sua ambição mais imediata: “Ainda não sou um líder do [time principal], mas adoraria ser um no futuro. Definitivamente é algo que está no meu radar. Seja no Fulham ou na Inglaterra, seria incrível.
“Nunca vou dizer que estou pronto para essa responsabilidade. Ainda há um caminho muito, muito longo pela frente, mas ser uma lenda do clube e fazer parte de um grupo de liderança aqui seria um sonho para mim. Liderar com minhas ações é a melhor maneira.”
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Superastro formado em casa será difícil de manter
Falar em se tornar uma “lenda do clube” soa como música para os ouvidos dos torcedores do Fulham, já que eles, compreensivelmente, querem apoiar um craque revelado em casa pelo maior tempo possível. No entanto, sabem muito bem que dinheiro fala alto no futebol moderno.
Se grandes ofertas forem colocadas na mesa em algum momento, então o Fulham teria dificuldade para ignorar qualquer conversa. King faz muito parte dos planos atuais às margens do Tâmisa, mas ainda está por ver o que o futuro trará.
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