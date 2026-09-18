Questionado se existe um ar de inevitabilidade em relação a uma transferência de alto valor em futuras janelas, o ex-astro do Fulham Zamora, que falou em parceria com as apostas na Premier League da BetWright, disse à GOAL: “Acho que sim.

“Outro que eu vi no jogo do Chelsea contra o Fulham, e ele é simplesmente um grande talento. É um talento fantástico. De novo, com 19 anos, não tem medo de receber a bola, quer a bola, quer estar nessas posições, quer criar chances, quer marcar gols.

“Obviamente, a Inglaterra levá-lo e colocá-lo no elenco também faz um bem enorme para a confiança dele, e acho que ele só vai evoluir. É mais um talento fantástico para ficar de olho, com certeza.

“A questão é: para onde ele vai? Ultimamente tenho visto muitas estrelas deixando a Premier League, e eu não gosto disso. Quero os melhores jogadores, e certamente os ingleses, jogando na Inglaterra. O problema é que os ingleses normalmente ficam caros demais ou pedem um pouco mais de dinheiro, o que é um pouco frustrante, porque eu adoraria ver todos os ingleses jogando na Premier League.”