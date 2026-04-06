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Liam Rosenior Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty
Adhe Makayasa

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“Quem não jogaria pelo Real Madrid?!” – Gary Lineker questiona a “estranha” decisão de Liam Rosenior de suspender Enzo Fernández no Chelsea

E. Fernandez
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G. Lineker
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O ex-atacante da Inglaterra Gary Lineker considerou “estranha” a decisão de Liam Rosenior de suspender o meio-campista do Chelsea Enzo Fernández por dois jogos. O argentino, campeão da Copa do Mundo, foi deixado de fora da equipe para duas partidas após se recusar a garantir seu futuro em Stamford Bridge e dar a entender que poderia se transferir para o Real Madrid.

  • Rosenior toma medidas severas contra Fernández

    O técnico do Chelsea, Rosenior, adotou uma postura firme ao deixar Fernández de fora da vitória nas quartas de final da FA Cup contra o Port Vale e do confronto crucial da Premier League contra o Manchester City no próximo domingo. A medida disciplinar veio na sequência das recentes entrevistas do jogador de 25 anos, nas quais ele admitiu incerteza quanto à sua permanência no oeste de Londres após a atual temporada. Apesar de Fernández ter atuado frequentemente como capitão nesta temporada, Rosenior insistiu que a direção do clube precisava responder com firmeza à violação de uma “linha cultural”.

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  • enzo-fernandez(C)Getty Images

    Lineker defende a ambição do Bernabéu

    Lineker saiu em defesa do meio-campista de 107 milhões de libras, argumentando que manifestar interesse em se transferir para o Real Madrid é uma ambição natural, e não uma ofensa ao Chelsea. O comentarista também destacou uma aparente inconsistência nas medidas disciplinares do clube, já que Marc Cucurella escapou de punição por comentários igualmente polêmicos durante a pausa para os jogos internacionais.

    Em entrevista ao podcast The Rest is Football, Lineker disse: “Achei isso um pouco estranho [Rosenior ter tirado Fernández]. Não acho que ele tenha dito nada particularmente ruim ou prejudicial ao Chelsea. Ele basicamente só disse que gostaria de morar em Madri. Cucurella disse algo semelhante sobre o Barcelona e não foi punido de forma alguma. Quem não jogaria pelo Real Madrid?! Não entendo a suspensão. Multem-no se quiserem puni-lo e mantenham isso interno, mas não vejo como uma suspensão ajuda. Obviamente, isso não fez diferença contra o Port Vale, mas achei um pouco estranho.”

  • A cultura de Stamford Bridge sob escrutínio

    Rosenior priorizou a disciplina do elenco para tentar salvar uma temporada turbulenta, apesar de Fernández ter contribuído com 12 gols e seis assistências nesta temporada. O técnico insiste que a punição interna foi necessária para proteger a cultura em formação do clube. Ao explicar sua decisão, Rosenior acrescentou: “É decepcionante que Enzo fale dessa maneira. Não tenho nada de ruim a dizer sobre ele, mas um limite foi ultrapassado no que diz respeito à nossa cultura e ao que queremos construir. Como caráter, pessoa e jogador, tenho o maior respeito por ele. Ele está frustrado porque quer que tenhamos sucesso. Em relação à decisão, não se trata apenas de mim ou dos diretores esportivos. A diretoria, os jogadores, estamos alinhados em nossa decisão. A porta não está fechada para o Enzo. É uma punição. É preciso proteger a cultura e, nesse sentido, um limite foi ultrapassado.”

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    A data em Wembley se aproxima para os Blues

    O Chelsea terá de enfrentar os próximos jogos da Premier League sem seu craque do meio-campo, antes do importante confronto da semifinal da FA Cup contra o Leeds United, em Wembley. A pressão recai sobre Rosenior para reintegrar Fernández de forma eficaz, especialmente porque o jogador mantém contrato até 2032. A incapacidade de resolver rapidamente essa tensão pode comprometer as esperanças do Chelsea de conquistar títulos e intensificar as especulações sobre uma possível abordagem do Real Madrid no meio do ano.

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