“Quem não jogaria pelo Real Madrid?!” – Gary Lineker questiona a “estranha” decisão de Liam Rosenior de suspender Enzo Fernández no Chelsea

Lineker saiu em defesa do meio-campista de 107 milhões de libras, argumentando que manifestar interesse em se transferir para o Real Madrid é uma ambição natural, e não uma ofensa ao Chelsea. O comentarista também destacou uma aparente inconsistência nas medidas disciplinares do clube, já que Marc Cucurella escapou de punição por comentários igualmente polêmicos durante a pausa para os jogos internacionais.

Em entrevista ao podcast The Rest is Football, Lineker disse: “Achei isso um pouco estranho [Rosenior ter tirado Fernández]. Não acho que ele tenha dito nada particularmente ruim ou prejudicial ao Chelsea. Ele basicamente só disse que gostaria de morar em Madri. Cucurella disse algo semelhante sobre o Barcelona e não foi punido de forma alguma. Quem não jogaria pelo Real Madrid?! Não entendo a suspensão. Multem-no se quiserem puni-lo e mantenham isso interno, mas não vejo como uma suspensão ajuda. Obviamente, isso não fez diferença contra o Port Vale, mas achei um pouco estranho.”