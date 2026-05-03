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“Quem não gostaria disso?” – O jovem astro mexicano Armando Gonzalez quer se juntar ao jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, no Camp Nou, à medida que aumentam os rumores sobre uma possível transferência
Rumores de transferência para o Barcelona
Em entrevista exclusiva ao SPORT, Gonzalez abordou os rumores crescentes que o ligam a uma transferência para a Catalunha. O atacante vem tendo uma temporada espetacular, marcando 12 gols em 16 partidas pelo Chivas na fase Clausura da Liga MX. Esse desempenho prolífico teria levado o Barcelona a identificá-lo como uma opção econômica para reforçar seu ataque. Quando questionado sobre a possibilidade de vestir a icônica camisa blaugrana e jogar sob o comando do técnico Hansi Flick, o atacante não escondeu sua admiração. “Sim, claro, quem não gostaria? O Barça é um dos melhores times da história. Para mim, o time de [Pep] Guardiola é mítico, e o que eles estão fazendo agora com Hansi Flick também é muito importante. Qualquer jogador quer chegar lá. Se isso acontecer, ficaria muito grato.”
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Elogiando Yamal
Um fator importante no apelo do gigante espanhol é a oportunidade de dividir o campo com a sensação adolescente Yamal. O ponta espanhol conquistou o mundo do futebol desde que despontou no Barça, e suas atuações claramente impressionaram Gonzalez. Ao falar sobre a possibilidade de uma parceria, ele destacou sua ambição de se testar ao lado de talentos de elite. Ele acrescentou: “Sim, quem não gostaria? Acho que ele é um dos melhores do mundo no momento, e o que ele faz semana após semana é incrível. Gostaria de tê-lo como companheiro de equipe. Poder jogar com os melhores do mundo é, creio eu, um dos meus objetivos, e Lamine Yamal é um deles; portanto, se Deus me der a sorte de poder jogar com ele, será algo muito bom.”
Trabalhando com lendas do Barcelona
Gonzalez conhece bem a filosofia do clube graças ao seu técnico no Chivas, o ex-zagueiro do Barcelona Gabriel Milito. “Ele nos conta: jogou no melhor time da história, naquele icônico Barcelona”, explicou Gonzalez, destacando como essas experiências incutem uma mentalidade vencedora.
No entanto, apesar de sua admiração pelo gigante catalão, ele surpreendentemente confessou torcer por um de seus rivais nacionais. “Vai ser surpreendente, mas sou torcedor do Atlético de Madrid”, revelou. “Meu pai passou um tempo em Madri e trouxe coisas do Atlético para mim e meu irmão... Além disso, gosto do estilo do Cholo Simeone: dedicação, luta, nunca desistir, levar um jogo de cada vez.”
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De olho na Copa do Mundo
Por enquanto, Gonzalez continua totalmente focado em liderar sua seleção como anfitrião da Copa do Mundo, que se aproxima rapidamente. O México estreia no Grupo A contra a África do Sul em 11 de junho, antes de enfrentar a Coreia do Sul em 19 de junho e encerrar a fase de grupos contra a Tchequia em 25 de junho. Após o torneio, dar o próximo passo rumo à Europa parece altamente provável. Se ele mantiver essa forma prolífica de marcar gols, uma transferência sensacional para o outro lado do Atlântico certamente poderá se concretizar muito em breve.