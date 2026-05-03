“Quem não gostaria disso?” – O jovem astro mexicano Armando Gonzalez quer se juntar ao jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, no Camp Nou, à medida que aumentam os rumores sobre uma possível transferência

Gonzalez conhece bem a filosofia do clube graças ao seu técnico no Chivas, o ex-zagueiro do Barcelona Gabriel Milito. “Ele nos conta: jogou no melhor time da história, naquele icônico Barcelona”, explicou Gonzalez, destacando como essas experiências incutem uma mentalidade vencedora.

No entanto, apesar de sua admiração pelo gigante catalão, ele surpreendentemente confessou torcer por um de seus rivais nacionais. “Vai ser surpreendente, mas sou torcedor do Atlético de Madrid”, revelou. “Meu pai passou um tempo em Madri e trouxe coisas do Atlético para mim e meu irmão... Além disso, gosto do estilo do Cholo Simeone: dedicação, luta, nunca desistir, levar um jogo de cada vez.”