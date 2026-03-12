O mandato de Tudor chegou a um ponto crítico após a derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, especificamente em relação ao seu tratamento ao jovem goleiro Antonin Kinsky, que foi substituído após apenas 17 minutos, após dois erros graves. Klinsmann, cujo filho também é goleiro, criticou duramente a decisão.

“Acho que se você perguntar a ele [Tudor] hoje... ele repensaria toda a situação”, disse Klinsmann. “Obviamente, é devastador para o garoto, é a pior coisa que um goleiro pode passar... ser substituído aos 17 minutos de jogo diante de um estádio lotado em Madri, porque você cometeu dois erros graves, é simplesmente brutal.”