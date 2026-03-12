AFP
“Quem não gostaria desse cargo?” – Jurgen Klinsmann responde às especulações sobre o cargo no Tottenham, enquanto a pressão sobre Igor Tudor aumenta
Faísca emocional sobre o domínio tático
Com o Spurs também apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League, Klinsmann argumenta que a próxima contratação deve priorizar a conexão emocional em detrimento da complexidade tática. Com um jogo crucial contra o Nottingham Forest se aproximando, ele acredita que o time precisa urgentemente de um estímulo psicológico e um espírito de luta renovado para garantir sua sobrevivência.
Klinsmann delineia o plano para a sobrevivência do Spurs
“Quem não gostaria desse cargo, é o Tottenham. Seja quem for que você escolher, precisa de uma pessoa que consiga se conectar emocionalmente com todos, que conheça o clube, que sinta o clube, que sinta as pessoas”, explicou Klinsmann, que atuou duas vezes pelo Spurs como jogador, à ESPN. “Porque, para sair dessa confusão, eles precisam desenvolver um espírito de luta, um espírito de luta realmente agressivo, feio, e isso só se consegue através das emoções. Portanto, não é preciso trazer um gênio tático ou algo do tipo, é preciso alguém que consiga motivar todos... isso só é possível através das emoções, da vontade de sofrer e lutar e talvez tirar a bola de alguns gandulas à beira do campo.”
A controvérsia Kinsky e a decisão “brutal” de Tudor
O mandato de Tudor chegou a um ponto crítico após a derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, especificamente em relação ao seu tratamento ao jovem goleiro Antonin Kinsky, que foi substituído após apenas 17 minutos, após dois erros graves. Klinsmann, cujo filho também é goleiro, criticou duramente a decisão.
“Acho que se você perguntar a ele [Tudor] hoje... ele repensaria toda a situação”, disse Klinsmann. “Obviamente, é devastador para o garoto, é a pior coisa que um goleiro pode passar... ser substituído aos 17 minutos de jogo diante de um estádio lotado em Madri, porque você cometeu dois erros graves, é simplesmente brutal.”
Ele o jogou na água fria.
As consequências deixaram o futuro de Tudor por um fio, com muitos questionando a lógica de tal humilhação pública. Klinsmann sugeriu que a gestão da situação foi fundamentalmente falha.
“Ele o jogou na água fria e, naquele momento, a água estava muito fria”, concluiu Klinsmann. “Ele cometeu dois erros graves... deveria ter esperado até o intervalo. Talvez então pudesse conversar com ele e explicar que iria substituí-lo... Ele decidiu fazer isso após 17 minutos, e isso é uma punição muito severa para um jovem como ele.”
