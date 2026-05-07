"Quem não a teria na sua lista de desejos?" – Sonia Bompastor, treinadora do Chelsea, comenta os rumores sobre a transferência de Khadija Shaw

Bompastor manteve a calma em meio às especulações que ligam Shaw a uma transferência para o oeste de Londres. Com o contrato atual de Shaw no City prestes a expirar em junho, o Chelsea é apontado como o principal destino do três vezes vencedor da Chuteira de Ouro.

Em comentários destacados pela BBC Sport, Bompastor teve o cuidado de não confirmar nenhum acordo específico, mas expressou total confiança no projeto do Chelsea. “Confio nas ambições que temos”, disse ela quando questionada sobre os planos de contratação do clube. “Todo jogador de ponta quer jogar por um clube que possa vencer a Liga dos Campeões e competir no mais alto nível. Estamos sempre buscando melhorar nosso elenco com jogadoras de nível mundial.”