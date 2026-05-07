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"Quem não a teria na sua lista de desejos?" – Sonia Bompastor, treinadora do Chelsea, comenta os rumores sobre a transferência de Khadija Shaw
Bompastor se pronuncia sobre os rumores envolvendo Shaw
Bompastor manteve a calma em meio às especulações que ligam Shaw a uma transferência para o oeste de Londres. Com o contrato atual de Shaw no City prestes a expirar em junho, o Chelsea é apontado como o principal destino do três vezes vencedor da Chuteira de Ouro.
Em comentários destacados pela BBC Sport, Bompastor teve o cuidado de não confirmar nenhum acordo específico, mas expressou total confiança no projeto do Chelsea. “Confio nas ambições que temos”, disse ela quando questionada sobre os planos de contratação do clube. “Todo jogador de ponta quer jogar por um clube que possa vencer a Liga dos Campeões e competir no mais alto nível. Estamos sempre buscando melhorar nosso elenco com jogadoras de nível mundial.”
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"Talvez alguém maluco!"
Quando questionada se Shaw estava em sua mira, Bompastor respondeu com um toque de humor: “Quem não a teria na sua lista de desejos pessoal? Alguém maluco, talvez!” Embora a observação tenha reforçado a reputação de Shaw como uma das finalizadoras mais precisas do mundo, a treinadora do Chelsea foi rápida em mudar de assunto.
Ciente da delicada questão política envolvida em tentar contratar a estrela de um rival direto, ela adotou um tom mais diplomático para evitar qualquer implicação de “abordagem ilegal”, acrescentando: “Mas, novamente, acho que precisamos ser respeitosos, já que a Bunny está jogando pelo City nesta temporada.”
Fracasso nas negociações no City
A atacante de 29 anos tem sido a peça-chave do sucesso do City sob o comando de Andree Jeglertz, mas parece que as negociações contratuais encontraram um grande obstáculo. Apesar das discussões iniciais positivas realizadas em janeiro, relatos recentes sugerem que o City não conseguiu atender às exigências de Shaw quanto à duração de uma renovação de longo prazo.
Sem um acordo à vista, a artilheira jamaicana agora se vê forçada a explorar opções alternativas, com o Chelsea na frente da fila para garantir sua contratação no que seria uma das maiores transferências gratuitas da história da WSL.
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Tensão antes da semifinal da FA Cup
O momento em que surgem essas especulações confere um tom ainda mais intenso à semifinal da FA Cup deste domingo, quando o City vai a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea. Shaw estará sob os holofotes, buscando ajudar o City a conquistar a dobradinha nacional antes de sua possível saída. O vencedor do confronto enfrentará o Liverpool ou o Brighton na final em Wembley, no dia 31 de maio.
Um enorme vazio está prestes a se abrir
Shaw tem sido praticamente imbatível desde que chegou ao City vinda do Bordeaux em 2021, terminando como artilheira do clube em quatro temporadas consecutivas. Esta temporada não tem sido diferente, com a atacante marcando 19 gols em 21 partidas, o que a coloca à beira de conquistar mais uma Chuteira de Ouro. Sua saída deixaria um enorme vazio no ataque do City, que acaba de conquistar o título do campeonato.
O técnico do City, Jeglertz, já havia expressado claramente o desejo de manter sua jogadora estrela, afirmando em abril que esperava que Shaw renovasse seu contrato. No entanto, à medida que o tempo se esgota rumo ao fim da temporada, o silêncio da diretoria do City só alimentou as especulações de que sua atacante emblemática está se preparando para um novo capítulo em outro lugar.