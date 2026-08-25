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'Quem melhor do que Fabien Barthez?' - Ídolo da França apoia escolha de Zidane apesar das críticas à FFF pela falta de qualificações do treinador de goleiros
Um reencontro lendário sob fogo cruzado
A chegada de Zinedine Zidane como sucessor de Didier Deschamps deveria inaugurar uma nova era de harmonia para a França, mas a escolha de sua comissão técnica já gerou questionamentos. A FFF confirmou recentemente que Barthez retorna como treinador de goleiros, reunindo à beira do campo a dupla campeã da Copa do Mundo de 1998.
No entanto, o fato de o ex-jogador do Manchester United ainda não possuir os diplomas formais de treinador exigidos para a função provocou uma discordância pública entre os comentaristas mais proeminentes do futebol francês.
Larque, uma voz respeitada na mídia francesa, tem sido contundente sobre o precedente que isso estabelece para o futebol nacional. Embora não duvide do talento individual envolvido, ele acredita que a federação está deixando de manter os padrões que exige dos outros.
"Não há ninguém melhor do que Barthez", declarou Larqué no 'Rothen s’enflamme', da RMC, na noite de terça-feira. "Você realmente precisa de licenças de treinador para comandar a seleção francesa? Isso é um mito! Não há nenhum regulamento que as exija. É um paradoxo completo, porque estamos falando do mais alto nível do jogo. Claro, as regras existem para as ligas nacionais, mas não aqui."
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FFF é acusada de falhar em dar o exemplo
O cerne das críticas direcionadas ao presidente da FFF, Philippe Diallo, é a percebida falta de coerência. Ao nomear um treinador que ainda está em processo de obter suas credenciais, alguns entendem que a entidade está minando a importância do currículo nacional de formação de treinadores.
O ex-internacional francês criticou a cúpula da FFF, alegando que uma solução simples poderia ter evitado a tempestade que se formava. "A FFF está permitindo uma falta de critérios no mais alto nível do nosso futebol", esbravejou Larque. "Eles não conseguem pensar por um segundo? Não poderiam simplesmente ter colocado um auxiliar qualificado ao lado de Barthez para calar os críticos? Se você contrata um auxiliar com as licenças necessárias, não há problema. Eu conheço Fabien e acredito que ele tem muito a oferecer, mas isso pega muito mal."
Rothen detona a crítica "fácil"
No entanto, nem todo mundo concorda com o foco na papelada. O ex-ponta do PSG e da França Jerome Rothen saiu em firme defesa de Barthez, argumentando que seu status como ícone do futebol deve se sobrepor a quaisquer exigências burocráticas.
"Criticar é fácil", esbravejou o ex-meio-campista internacional. "Quando Zidane chega, ele escolhe sua comissão. Deixem as pessoas fazerem seu trabalho! Todo mundo sonhava em ver Zizou assumir a seleção da França. Como alguém pode ter a cara de pau de dizer que Barthez não tem as licenças ou não pertence àquele lugar? Estamos falando de Barthez, p***! "Ele revolucionou a posição de goleiro, como é que não tem crédito suficiente? Nem existe debate a ser feito. Se há um homem que merece respeito, é ele."
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Experiência prática x educação formal
O debate destaca uma tensão de longa data no futebol entre o valor da experiência em alto nível como jogador e a formação formal para treinador. Barthez, campeão da Champions League com o Marseille em 1993 e campeão mundial em 1998, atualmente trabalha para obter seus diplomas e silenciar os poucos que ainda duvidam dele. Ainda assim, para aqueles que jogaram ao lado dele, a ideia de que um manual de treinador poderia oferecer mais conhecimento do que a própria carreira de Barthez é considerada risível no contexto da preparação internacional de elite.
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