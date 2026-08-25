A chegada de Zinedine Zidane como sucessor de Didier Deschamps deveria inaugurar uma nova era de harmonia para a França, mas a escolha de sua comissão técnica já gerou questionamentos. A FFF confirmou recentemente que Barthez retorna como treinador de goleiros, reunindo à beira do campo a dupla campeã da Copa do Mundo de 1998.

No entanto, o fato de o ex-jogador do Manchester United ainda não possuir os diplomas formais de treinador exigidos para a função provocou uma discordância pública entre os comentaristas mais proeminentes do futebol francês.

Larque, uma voz respeitada na mídia francesa, tem sido contundente sobre o precedente que isso estabelece para o futebol nacional. Embora não duvide do talento individual envolvido, ele acredita que a federação está deixando de manter os padrões que exige dos outros.

"Não há ninguém melhor do que Barthez", declarou Larqué no 'Rothen s’enflamme', da RMC, na noite de terça-feira. "Você realmente precisa de licenças de treinador para comandar a seleção francesa? Isso é um mito! Não há nenhum regulamento que as exija. É um paradoxo completo, porque estamos falando do mais alto nível do jogo. Claro, as regras existem para as ligas nacionais, mas não aqui."