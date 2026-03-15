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Micah Richards Wayne RooneyGetty
Moataz Elgammal

Traduzido por

Quem interpretaria Wayne Rooney no filme do MOTD? Lenda do Manchester United escolhe ícone de Hollywood antes de receber uma resposta mordaz de Micah Richards, inspirada em *Prison Break*

Wayne Rooney e Micah Richards tiveram uma conversa hilária sobre quais atores os interpretariam em um hipotético filme baseado no programa “Match of the Day”. Enquanto a lenda do Manchester United escolheu ambiciosamente o astro de Hollywood Tom Hardy para seu próprio papel, Richards não conseguiu conter o riso, levando Rooney a aceitar, em tom de brincadeira, uma comparação brutal com um personagem famoso da série “Prison Break”.

  • Escolhas hilárias para o elenco

    Rooney e Richards tiveram recentemente uma conversa divertida na BBC Sport sobre o elenco de um filme fictício do programa “Match of the Day”. A brincadeira começou quando perguntaram a Richards quem deveria interpretá-lo. Enquanto o ex-zagueiro do Manchester City afirmava com confiança que Denzel Washington seria a escolha perfeita, Rooney rapidamente o trouxe de volta à realidade, sugerindo sem rodeios o imponente Bob Sapp, do filme de comédia “The Longest Yard”. Essa abertura hilária deu o tom perfeito para uma troca de ideias altamente divertida entre os dois populares comentaristas de futebol, enquanto eles debatiam sobre seus equivalentes cinematográficos.

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    A comparação com Prison Break

    A conversa bem-humorada rapidamente se voltou para quem poderia assumir o papel do ex-atacante do Manchester United. Rooney indicou, com ambição, o astro de Hollywood Tom Hardy. No entanto, Richards achou a sugestão hilária, explodindo imediatamente em gargalhadas incontroláveis. Percebendo que poderia ser uma ideia irrealista, o lendário atacante mudou para uma opção autodepreciativa, comparando-se brutalmente ao capitão Brad Bellick, o guarda prisional notoriamente rigoroso da série de sucesso Prison Break, interpretado por Wade Williams. Richards ficou morrendo de rir com a autocrítica precisa, mas cruel, antes de sugerir, entre risadas, o ex-jogador de futebol Dion Dublin e o ator vencedor do Oscar Forest Whitaker.

  • Escolha do restante da equipe

    A conversa então mudou para Danny Murphy. Reconhecendo a necessidade óbvia de um ator careca para interpretar seu colega comentarista, Richards inicialmente sugeriu o astro de ação de Velozes e Furiosos, Vin Diesel. Quando Rooney rejeitou rapidamente essa escolha, Richards argumentou que precisavam de alguém que fosse ao mesmo tempo pequeno e inteligente. Isso levou Rooney a sugerir, de forma hilária, o ator Ross Kemp, fazendo referência específica ao seu icônico papel de durão como Grant Mitchell na clássica novela britânica EastEnders, encerrando um momento cômico verdadeiramente memorável entre a dinâmica dupla do estúdio.

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    Reações dos fãs ao elenco

    O vídeo hilário rapidamente se tornou viral, gerando uma onda de respostas engraçadas dos fãs à publicação nas redes sociais. Um usuário concordou com o humor autodepreciativo, observando que a comparação com Bellick era “perfeita”. Os fãs também sugeriram suas próprias alternativas hilárias, com alguns pedindo Stephen Graham ou Russell Crowe para interpretar Rooney, enquanto outros sugeriram, sem meias palavras, o personagem animado Shrek. Quanto a Murphy, um espectador afirmou que colocar o técnico do Everton, Sean Dyche, no papel seria icônico, enquanto outro brincou pedindo o veterano de Hollywood Danny DeVito. 

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