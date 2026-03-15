Getty
Traduzido por
Quem interpretaria Wayne Rooney no filme do MOTD? Lenda do Manchester United escolhe ícone de Hollywood antes de receber uma resposta mordaz de Micah Richards, inspirada em *Prison Break*
Escolhas hilárias para o elenco
Rooney e Richards tiveram recentemente uma conversa divertida na BBC Sport sobre o elenco de um filme fictício do programa “Match of the Day”. A brincadeira começou quando perguntaram a Richards quem deveria interpretá-lo. Enquanto o ex-zagueiro do Manchester City afirmava com confiança que Denzel Washington seria a escolha perfeita, Rooney rapidamente o trouxe de volta à realidade, sugerindo sem rodeios o imponente Bob Sapp, do filme de comédia “The Longest Yard”. Essa abertura hilária deu o tom perfeito para uma troca de ideias altamente divertida entre os dois populares comentaristas de futebol, enquanto eles debatiam sobre seus equivalentes cinematográficos.
- Getty Images Entertainment
A comparação com Prison Break
A conversa bem-humorada rapidamente se voltou para quem poderia assumir o papel do ex-atacante do Manchester United. Rooney indicou, com ambição, o astro de Hollywood Tom Hardy. No entanto, Richards achou a sugestão hilária, explodindo imediatamente em gargalhadas incontroláveis. Percebendo que poderia ser uma ideia irrealista, o lendário atacante mudou para uma opção autodepreciativa, comparando-se brutalmente ao capitão Brad Bellick, o guarda prisional notoriamente rigoroso da série de sucesso Prison Break, interpretado por Wade Williams. Richards ficou morrendo de rir com a autocrítica precisa, mas cruel, antes de sugerir, entre risadas, o ex-jogador de futebol Dion Dublin e o ator vencedor do Oscar Forest Whitaker.
Escolha do restante da equipe
A conversa então mudou para Danny Murphy. Reconhecendo a necessidade óbvia de um ator careca para interpretar seu colega comentarista, Richards inicialmente sugeriu o astro de ação de Velozes e Furiosos, Vin Diesel. Quando Rooney rejeitou rapidamente essa escolha, Richards argumentou que precisavam de alguém que fosse ao mesmo tempo pequeno e inteligente. Isso levou Rooney a sugerir, de forma hilária, o ator Ross Kemp, fazendo referência específica ao seu icônico papel de durão como Grant Mitchell na clássica novela britânica EastEnders, encerrando um momento cômico verdadeiramente memorável entre a dinâmica dupla do estúdio.
- Getty Images Sport
Reações dos fãs ao elenco
O vídeo hilário rapidamente se tornou viral, gerando uma onda de respostas engraçadas dos fãs à publicação nas redes sociais. Um usuário concordou com o humor autodepreciativo, observando que a comparação com Bellick era “perfeita”. Os fãs também sugeriram suas próprias alternativas hilárias, com alguns pedindo Stephen Graham ou Russell Crowe para interpretar Rooney, enquanto outros sugeriram, sem meias palavras, o personagem animado Shrek. Quanto a Murphy, um espectador afirmou que colocar o técnico do Everton, Sean Dyche, no papel seria icônico, enquanto outro brincou pedindo o veterano de Hollywood Danny DeVito.
Publicidade