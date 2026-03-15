Quem interpretaria Wayne Rooney no filme do MOTD? Lenda do Manchester United escolhe ícone de Hollywood antes de receber uma resposta mordaz de Micah Richards, inspirada em *Prison Break*

Rooney e Richards tiveram recentemente uma conversa divertida na BBC Sport sobre o elenco de um filme fictício do programa “Match of the Day”. A brincadeira começou quando perguntaram a Richards quem deveria interpretá-lo. Enquanto o ex-zagueiro do Manchester City afirmava com confiança que Denzel Washington seria a escolha perfeita, Rooney rapidamente o trouxe de volta à realidade, sugerindo sem rodeios o imponente Bob Sapp, do filme de comédia “The Longest Yard”. Essa abertura hilária deu o tom perfeito para uma troca de ideias altamente divertida entre os dois populares comentaristas de futebol, enquanto eles debatiam sobre seus equivalentes cinematográficos.