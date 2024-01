Quem ganha e quem perde com a saída de Jürgen Klopp do Liverpool?

Uma notícia que abalou o mundo da bola. Saiba quem ficou feliz e quem entristeceu com a futura saída do alemão

Jürgen Klopp anunciou que deixará o comando do Liverpool no final da temporada. É, com certeza, uma das notícias mais emblemáticas deste ano no futebol, já que surgiu como algo inesperado.

Se fosse na janela de verão anterior, até que faria mais sentido, tendo em vista que os Reds viriam a enfrentar alguns meses complicados pela frente, e o treinador viu sua equipe não conquistar nenhum troféu. Tendo ficado na anterior, a esperança era de que Klopp estava renovado e preparado para mais uma temporada em Anfield.

No entanto, não foi assim. E o anúncio de sua futura saída já gerou alguns frutos. Alguns felizes, outros tristes, mas um impacto global no mundo da bola, principalmente, na Premier League. Sendo assim, a GOAL te conta quem ganha e quem perde com a saída do alemão do Liverpool.